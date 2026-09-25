Dólares del colchón: el Senado publicó la letra chica de la ley de Inocencia Fiscal II

La Ley de Inocencia Fiscal II ya tiene texto oficial y número, tras la publicación en la página institucional del Senado de la Nación

El Senado publicó en su página institucional el texto legal correspondiente a la Ley de Inocencia Fiscal II, sancionada por el Congreso el 17 de septiembre de 2026 y registrada bajo el número 27.826. Se espera su publicación en el Boletín Oficial para que sea oficial la posibilidad de regularizar dólares del colchón.

La nueva Ley 27.826 de Inocencia Fiscal publicada por el Senado incluye normas sobre requisitos para bancarizar dólares del colchón, el Impuesto a las Ganancias Simplificado, discrepancia significativa, reducción de multas y el régimen de trabajadores rurales.

Discrepancia significativa y declaración rectificativa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) considerará la existencia de una discrepancia significativa en las declaraciones de Impuesto a las Ganancias en los siguientes casos:

Si de la impugnación resulta un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos no menor al 15% de lo declarado.

de lo declarado. Si la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1 del Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430 ( evasión simple, hoy en $100 millones) .

. Si la impugnación deriva del uso de facturas o documentos apócrifos, o del cómputo improcedente de retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos.

Sin embargo, la norma publicada por el Senado también establece que:

No existirá discrepancia significativa si la diferencia del impuesto determinado no supera un umbral mínimo equivalente al 5% del monto fijado en el Régimen Penal Tributario para el caso de evasión ($5 millones).

La carga de la prueba recae exclusivamente sobre ARCA , debiendo basarse en la información declarada o disponible en sus sistemas.

, debiendo basarse en la información declarada o disponible en sus sistemas. Si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela el saldo dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación o determinación de oficio, no se computará la diferencia como discrepancia significativa.

En caso de que se anule o revoque administrativa o judicialmente la impugnación de ARCA, se restablece la presunción de exactitud y el organismo debe devolver los fondos cobrados con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Qué cambia en el Régimen Simplificado de Ganancias

La ley la opción de adhesión para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país para períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025, sin límite de ingresos o patrimonio.

Los Grandes Contribuyentes Nacionales y determinados funcionarios públicos pueden adherir únicamente a los efectos de presentar y pagar en término, pero no gozarán de los beneficios, presunciones ni efectos del régimen.

La nómina de funcionarios públicos comprendidos por la restricción alcanza a quienes ejerzan o hayan ejercido en los últimos 5 años cargos como secretarios de Estado o superiores, legisladores, concejales, magistrados del Poder Judicial o Ministerio Público, Defensores del Pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura.

Dólares del colchón, medios de pago y controles de ARCA

Para regularizar dólares del colchón, la ley exige que el dinero en efectivo se canalicen mediante medios financieros regulados por el BCRA o la CNV, o escrituras públicas sobre inmuebles.

Además, ordena a la Unidad de Información Financiera (UIF) dictar normativa complementaria y dispone que las presunciones de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal no podrán usarse como fundamento único de discrepancia.

Procedimientos en curso y condonación de multas: los contribuyentes que adhieran al régimen quedando regularizados con anterioridad quedarán eximidos de ciertas multas.

La nueva escala de multas por Trabajadores Rurales

Con la Inocencia Fiscal, también cambian las multas por incumplimientos en el registro de peones rurales (RENATRE) o por falta de registración del contrato de trabajo rural:

Infracciones leves (declaración inconsistente): multas de $120.000 a $187.500 por trabajador afectado.

Infracciones graves (declaración falsa): multas de $375.000 a $1.500.000 por trabajador afectado.

Infracciones muy graves (omisión total de declaración): multas de $1.500.000 a $7.500.000 por trabajador afectado.

En caso de reincidencia en 5 años, los topes máximos pueden incrementarse hasta un 50%.

A partir del 1 de enero de 2027, las escalas de multas se actualizarán anualmente según la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Reducción de multas para las pymes y personas humanas

La nueva norma otorga una reducción automática del 25% de pleno derecho en las multas por incumplimiento de deberes formales a favor de micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro (siempre que no sean Grandes Contribuyentes).

Además, se otorga un beneficio de reducción a la mitad del importe (50%) de multas por infracciones formales no firmes o pendientes de pago para MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro, si se cumple el requisito de subsanación previa o simultánea del incumplimiento formal, allanamiento incondicional a la pretensión fiscal y renuncia a toda acción o repetición.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá dictar la normativa operativa dentro de los 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial.