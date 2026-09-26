Monotributo ARCA: cuándo vence la próxima recategorización y cómo se hace

Contribuyentes deben actualizar su perfil con los datos recientes y evitar inconsistencias que podrían derivar en sanciones administrativas sorpresa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) determinó que la próxima recategorización del Monotributo será el próximo 5 de febrero de 2027. Ese día vence el plazo para que los contribuyentes del régimen simplificado revisen su situación y, si corresponde, cambien de categoría.

ARCA es la entidad que organiza estas revisiones dos veces al año: en febrero y en agosto. El objetivo es que cada monotributista esté encuadrado en la categoría que refleje su nivel real de actividad.

El trámite se hace de forma digital. Con CUIT/CUIL y Clave Fiscal, cualquier contribuyente puede ingresar al portal de ARCA y completar el proceso. La revisión toma como referencia los últimos 12 meses de actividad, no solo los meses más recientes.

No se trata solo de un control administrativo. La recategorización impacta directamente en el monto que se paga cada mes.

Quiénes están obligados a recategorizarse en el Monotributo

La obligación alcanza a todos los monotributistas que, al momento del vencimiento, tengan más de seis meses de actividad registrada. Pero no todos deben cambiar de categoría.

El cambio es obligatorio solo si hubo modificaciones en los parámetros que definen el encuadre. ¿Cuáles son esos parámetros?

Ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses

Alquileres devengados en ese período

Superficie afectada a la actividad

Energía eléctrica consumida anualmente

Si alguno de esos valores superó o quedó por debajo de los límites de la categoría actual, corresponde analizar el cambio. ARCA publica las escalas vigentes en cada período para facilitar la comparación.

Desde agosto de 2026, los topes de facturación y los parámetros se actualizaron. Por eso, para la revisión de febrero no basta con mirar cuánto se facturó en los últimos meses.

Hay que tomar el acumulado de 12 meses. Y compararlo con los límites que rigen para la actividad y la categoría.

Cuándo vence la recategorización y qué período se analiza

El plazo vence el 5 de febrero de 2027. Ese es el último día para completar el trámite sin riesgo de multas.

El período de análisis contempla los 12 meses previos a la fecha de vencimiento. ARCA toma ese rango temporal para todas las revisiones semestrales.

Las categorías vigentes también se actualizan periódicamente. En agosto de 2026, por ejemplo, ARCA estableció nuevos valores para los ingresos brutos máximos y para otros parámetros del régimen.

Por eso, la recategorización tiene efectos directos sobre el importe mensual que deberá pagar el contribuyente. Una vez realizado el cambio, la nueva categoría determina las obligaciones correspondientes según las reglas del régimen.

Cómo hacer la recategorización paso a paso desde el portal de ARCA

El trámite es completamente digital. No hace falta ir a una oficina ni sacar turno.

ARCA cuenta con una modalidad de recategorización simplificada. El sistema muestra automáticamente información sobre la facturación anual para ayudar a completar el proceso.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al portal de Monotributo con Clave Fiscal

Revisar la información correspondiente a los últimos 12 meses

Comparar ingresos, alquileres, superficie y consumo energético con los límites de la categoría

Confirmar la categoría actual si los parámetros no cambiaron

Si corresponde, seleccionar la nueva categoría

Confirmar el trámite y descargar la documentación correspondiente

El portal guía al contribuyente durante todo el proceso. La confirmación final genera un comprobante que conviene guardar como respaldo.

Qué pasa si no hacés la recategorización a tiempo

La normativa contempla una multa del 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional que hubiera correspondido abonar. La sanción aplica cuando la falta de recategorización deriva en una omisión de pago.

También se aplica la misma multa ante declaraciones de categorización o recategorización inexactas.

ARCA tiene herramientas para detectar inconsistencias. El organismo puede realizar una recategorización de oficio si detecta diferencias entre las compras, los gastos y las acreditaciones bancarias del contribuyente frente a los ingresos declarados.

Cuando ARCA realiza una recategorización de oficio, la notificación llega al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento.

El contribuyente dispone de 15 días desde la notificación para presentar una apelación mediante Presentaciones Digitales.

Cuánto se paga en octubre 2026 por el Monotributo ARCA

ARCA actualizó los valores mensuales que deben pagar los monotributistas. El incremento fue del 16,8% sobre los montos vigentes hasta julio.

El ajuste se calculó en función de la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026. Impactó tanto en el valor mensual como en los topes de facturación.

El monto mínimo para un contribuyente que paga componente impositivo, obra social y previsional es de $49.527,18. Para la categoría K, la más alta, el monto asciende a $1.614.446,04 en prestación de servicios y $702.103,24 en venta de cosas muebles.

En octubre 2026, el valor de la cuota depende de la categoría. A partir de la categoría C, también varía según si el contribuyente realiza prestación de servicios o venta de bienes:

Categoría A: $49.527,18 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles

$49.527,18 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles Categoría B: $56.379,08 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles

$56.379,08 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles Categoría C: $66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles

$66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles Categoría D: $84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles

$84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles Categoría E: $119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles

$119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles Categoría F: $150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles

$150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles Categoría G: $230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles

$230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles Categoría H: $522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles

$522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles Categoría I: $963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles

$963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles Categoría J: $1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles

$1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles Categoría K: $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles

Si se supera la categoría K, ARCA excluye al contribuyente del régimen simplificado. En ese caso, el contribuyente queda obligado a anotarse en el Régimen General.

Cuáles son los topes de facturación vigentes en el Monotributo ARCA

Los valores anuales de facturación vigentes en octubre 2026 quedaron actualizados de la siguiente forma:

Categoría A: hasta $12.009.410,45

hasta $12.009.410,45 Categoría B: hasta $17.595.182,74

hasta $17.595.182,74 Categoría C: hasta $24.670.494,31

hasta $24.670.494,31 Categoría D: hasta $30.628.651,43

hasta $30.628.651,43 Categoría E: hasta $36.028.231,33

hasta $36.028.231,33 Categoría F: hasta $45.151.659,41

hasta $45.151.659,41 Categoría G: hasta $53.995.798,87

hasta $53.995.798,87 Categoría H: hasta $81.924.660,37

hasta $81.924.660,37 Categoría I: hasta $91.699.761,90

hasta $91.699.761,90 Categoría J: hasta $105.012.519,20

hasta $105.012.519,20 Categoría K: hasta $126.610.838,75

Estos topes son anuales. Para calcular si corresponde cambiar de categoría, hay que sumar los ingresos brutos de los últimos 12 meses y compararlos con estos valores.