Catamarca elimina Ingresos Brutos para la industria: qué cambia para las empresas

La decisión del Ejecutivo catamarqueño reactiva la discusión sobre cómo deben tributar las industrias en el entramado federal argentino

Catamarca eliminará Ingresos Brutos para la industria. El gobernador Raúl Jalil confirmó esta semana una medida que el sector manufacturero venía reclamando hace décadas. La provincia se convertiría así en la primera jurisdicción del país en dar ese paso.

El anuncio llegó este jueves, durante una visita del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. El encuentro se realizó en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada de Catamarca.

"El mandatario confirmó que Catamarca avanzará con la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial", informó la gobernación. El objetivo de la medida es reducir la presión tributaria sobre el sector productivo, que viene arrastrando una carga impositiva provincial que encarece cada eslabón de la cadena de valor.

La decisión pone a Catamarca en un terreno inédito. Ninguna otra provincia eliminó completamente el tributo para la industria. Hasta ahora, solo existían exenciones parciales bajo leyes de promoción específicas.

Por qué Ingresos Brutos castiga tanto a la industria

El reclamo de los industriales tiene fundamentos técnicos sólidos. Ingresos Brutos no es un impuesto al resultado ni a la ganancia. Es un gravamen que se cobra sobre la facturación bruta.

Eso genera un efecto cascada. Cuando la cadena de valor es larga, cada intermediario paga el impuesto. Y lo traslada al precio.

Una misma materia prima puede tributar cuatro o cinco veces antes de llegar al consumidor final. El impacto sobre el precio final es brutal. Y vuelve menos competitivos a los productos industriales frente a los importados.

Por eso la industria lleva décadas pidiendo que se lo elimine. O que al menos se lo reemplace por un tributo de efecto neutro.

Qué pasa en otras provincias con este impuesto

Actualmente, seis jurisdicciones ofrecen exenciones de Ingresos Brutos a empresas bajo regímenes de promoción. San Luis, La Rioja, Catamarca, San Juan, Córdoba y Neuquén tienen esquemas de ese tipo.

Pero son beneficios acotados. No cubren a toda la industria. Y están atados a condiciones específicas de inversión o radicación.

En la provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial local (UIPBA) elevó hace poco una propuesta al gobierno de Axel Kicillof. La iniciativa busca eliminar Ingresos Brutos para pequeñas y medianas empresas que facturen hasta $3.200 M anuales, un universo que representa el 1,4% de la recaudación provincial.

Desde el gobierno de Kicillof, sin embargo, ya anticiparon que no avanzarán. La pérdida de recursos es demasiado sensible para una provincia con presiones fiscales crecientes.

El debate vuelve con una propuesta de IVA Dual

La discusión por una nueva reforma tributaria sumó una propuesta desde la oposición. El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel presentó un esquema que combina cambios en los impuestos al consumo, modificaciones para las pequeñas empresas, una revisión de la carga sobre el empleo registrado y un nuevo sistema de pagos electrónicos.

El proyecto apunta, entre otros objetivos, a:

Incorporar a la formalidad a unas 500.000 micropymes

Reducir el costo tributario asociado al trabajo

asociado al trabajo Modificar el impacto del IVA para que resulte menos regresivo

La iniciativa aparece mientras el Gobierno de Javier Milei debe enviar antes de fin de año un proyecto de reforma tributaria, de acuerdo con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El único camino no debe ser aumentar impuestos, es necesario simplificar el sistema y formalizar la economía", sostuvo Michel. Al referirse específicamente a las pequeñas y medianas empresas, también planteó: "Con lo impositivo hay que avanzar rápidamente con el tema de las pymes".

El proyecto propone sacar a las empresas más pequeñas de parte de la complejidad que implica el esquema tributario actual.

Para ese universo, Michel plantea un Régimen Simple para las micropymes, inspirado en mecanismos utilizados en otros países de la región. El universo alcanzado sería de aproximadamente 500.000 empresas.

En lugar de tributar mediante el esquema vigente de IVA y Ganancias, estas firmas pasarían a afrontar una tasa fija calculada sobre la facturación, bajo un funcionamiento comparable al del monotributo.

La intención es que el régimen reduzca la carga administrativa y facilite el paso de actividades actualmente informales hacia la economía registrada.