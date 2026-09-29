ARCA posterga la calificación anual de pequeño contribuyente para el miniplan de Ganancias

Ser pequeño contribuyente es indispensable para gozar de más cuotas en el plan de pago, pero depende de la declaración anual y se define en octubre

Esto se debe a la prórroga de Ganancias al 13/10.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) traslada de forma excepcional la caracterización anual de pequeños contribuyentes al 23 de octubre de 2026, para contar con la información de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias antes de procesar las categorías. Estos contribuyentes gozan de 6 cuotas en lugar 3 en el miniplan para las declaraciones anuales.

La Resolución General 5.902/2026 de ARCA, publicada este martes en el Boletín Oficial, oficializa un aplazamiento excepcional en el procedimiento automático que califica a los ciudadanos como "Pequeño Contribuyente" que tradicionalmente se efectúa durante septiembre.

El motivo es la extensión previa en las fechas de presentación de Ganancias al 13 de octubre. En consecuencia, el proceso informático determinante se reprogramó formalmente para el 23 de octubre de 2026. La disposición legal comienza a regir a partir de su difusión oficial en el boletín del Estado.

El detalle de la prórroga de la calificación de Pequeños Contribuyentes

La Resolución General 5.898 extendió previamente hasta el 13 de octubre de 2026 el plazo para que las personas humanas y sucesiones indivisas presenten la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025.

Como la asignación de la categoría de "Pequeño Contribuyente" requiere los datos del período fiscal previo y normalmente se ejecuta el anteúltimo día hábil de septiembre, ARCA difirió el proceso al 23 de octubre de 2026.

La norma entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, este martes 29 de septiembre de 2026, y garantiza que los contribuyentes puedan acceder a las condiciones diferenciadas del régimen permanente de facilidades de pago con datos fiscales actualizados.

Cuáles son las condiciones diferenciadas en el plan de pago

La caracterización como Pequeño Contribuyente otorga un tratamiento fiscal más favorable y flexible en el esquema de facilidades de pago de ARCAP, segmentando el beneficio en cuatro ejes principales frente al resto de las categorías.

Tasa de interés de financiación bonificada: acceden a una tasa reducida calculada sobre el 90% de la tasa de interés resarcitorio vigente, mientras que para empresas medianas o resto de contribuyentes se aplica el 95% o el 100%.

Pagos a cuenta inferiores o exención: se establecen porcentajes iniciales de pago a cuenta considerablemente menores (incluso con opción de 0% de pago a cuenta en determinados planes según el perfil de cumplimiento SIPER), frente al 10%, 15% o más exigido a otros sujetos.

Mayor cantidad máxima de cuotas: disponen de plazos de financiación más extensos y mayor número de cuotas posibles según el tipo de obligación regularizada. Por ejemplo, hasta 6 cuotas en saldos de declaraciones juradas anuales.

Mayor cupo de planes simultáneos: permite mantener una mayor cantidad de planes de pago vigentes al mismo tiempo en el sistema "Mis Facilidades".

El proceso para que el pequeño contribuyente pueda gozar de estos beneficios es sistémico, a partir de los datos de las declaraciones anuales de Impuesto a las Ganancias, las que fueron prorrogadas hasta el 13 de octubre. Por este motivo, la caracterización de pequeños contribuyentes también se traslada ahora.