Cómo es la carrera corta de análisis de datos de la UBA de tan sólo 13 materias

Conocé el plan de estudios, requisitos y fechas de inscripción para la nueva tecnicatura corta en análisis de datos de la Universidad de Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires (UBA) incorporó a su oferta académica una carrera corta orientada a responder a la creciente demanda de especialistas en análisis de datos. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, una propuesta gratuita de la Facultad de Ciencias Económicas que contempla un plan de estudios de 13 materias, una duración estimada de dos años y medio y una formación enfocada en herramientas vinculadas con la programación, la estadística y la inteligencia artificial.

El objetivo de la tecnicatura es formar profesionales capaces de recopilar, procesar, interpretar y transformar grandes volúmenes de información en insumos para la toma de decisiones dentro de organizaciones públicas y privadas. La carrera apunta a desarrollar competencias vinculadas con el análisis de datos, una disciplina que adquirió mayor relevancia en los últimos años por el crecimiento de la digitalización y el uso de información en distintos sectores de la economía.

Cómo es la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos

La propuesta académica fue diseñada para quienes buscan una formación universitaria corta que responda a las necesidades del mercado laboral.

El plan de estudios está organizado en cinco módulos que reúnen un total de 13 materias. A lo largo de la cursada, los estudiantes incorporan conocimientos de matemática, estadística, programación e inteligencia artificial, con aplicaciones específicas para el ámbito empresarial y organizacional.

La tecnicatura pone el foco en el desarrollo de habilidades para analizar información y utilizar herramientas tecnológicas que permitan resolver problemas concretos vinculados con la gestión de datos. La formación contempla tanto contenidos teóricos como actividades prácticas desde el inicio de la carrera.

Según informa a través de su página web, la Facultad de Ciencias Económicas, la estructura curricular busca que los alumnos adquieran competencias para trabajar con bases de datos, interpretar información estadística y desarrollar soluciones apoyadas en tecnologías digitales.

¿Cuáles son las materias de la carrera corta de datos de la UBA?

Uno de los ejes principales de la tecnicatura es la incorporación de herramientas utilizadas actualmente en el análisis de datos dentro de empresas y organismos.

Durante la cursada, los estudiantes aprenden a recolectar, organizar, almacenar y procesar información mediante distintos sistemas de gestión de datos. Además, el programa incluye contenidos vinculados con:

Programación en Python, uno de los lenguajes más utilizados para análisis de datos y automatización de procesos

Técnicas de estadística aplicada

Herramientas para la visualización de datos

Modelos de machine learning

Aplicaciones de inteligencia artificial orientadas al análisis de información

Métodos para la resolución de problemas de negocios mediante datos

La carrera incorpora ejercicios, talleres y proyectos prácticos para que los estudiantes trabajen con situaciones similares a las que pueden encontrar posteriormente en ámbitos laborales.

Este enfoque busca complementar la formación conceptual con experiencias de aplicación concreta de las herramientas tecnológicas que forman parte del programa académico.

Cómo inscribirse en la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos

De acuerdo a la información brindada por la Facultad de Ciencias Económicas, los interesados podrán inscribirse desde noviembre próximo para comenzar la cursada en el inicio del ciclo lectivo 2027.

Cómo se cursa la carrera

La tecnicatura combina clases presenciales y virtuales mediante un esquema híbrido.

De acuerdo a lo informado por la Facultad de Ciencias Económicas, los estudiantes asisten dos días por semana de manera presencial y cursan otros dos días en modalidad virtual.

Este formato permite desarrollar actividades prácticas en las instalaciones de la facultad y, al mismo tiempo, mantener parte de la cursada a distancia.

La propuesta fue diseñada para facilitar la organización de quienes trabajan o tienen otras actividades, sin modificar los contenidos previstos en el plan de estudios.

La modalidad también contempla el desarrollo de ejercicios aplicados y trabajos sobre casos concretos desde las primeras etapas de la carrera.

Cuál es la salida laboral de esta carrera corta de la UBA

La tecnicatura fue desarrollada para formar profesionales que puedan desempeñarse en funciones relacionadas con el tratamiento y análisis de información dentro de organizaciones de distintos sectores.

Entre los principales ámbitos de inserción laboral se encuentran:

Áreas de análisis de datos

Equipos de Business Intelligence

Gestión de la información

Procesos de transformación digital

Consultoría especializada

Empresas tecnológicas

Bancos y entidades financieras

Organismos públicos

Los egresados adquieren herramientas para participar en proyectos que requieren procesar grandes volúmenes de datos, generar reportes, construir indicadores y elaborar información para la toma de decisiones.

El uso creciente de datos en procesos administrativos, comerciales, financieros y productivos amplió la demanda de perfiles con conocimientos en programación, estadística y análisis de información.

El crecimiento de tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el procesamiento de información impulsó la necesidad de profesionales capaces de interpretar datos y convertirlos en herramientas para la planificación y la gestión.

En este contexto, distintas universidades comenzaron a incorporar carreras específicas relacionadas con ciencia de datos, analítica e inteligencia artificial.

La propuesta de la UBA se suma a esa tendencia mediante una tecnicatura que concentra contenidos técnicos en un trayecto académico de menor duración que otras carreras universitarias.

La formación contempla el uso de herramientas ampliamente utilizadas en ámbitos profesionales, entre ellas Python, plataformas de visualización de datos y técnicas de machine learning, combinadas con conocimientos de matemática y estadística aplicados a organizaciones.

Dónde consultar el plan de estudios

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA publica en su sitio oficial toda la información relacionada con la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones.

Allí pueden consultarse el plan de estudios completo, los contenidos de cada materia, el cronograma académico, los requisitos de inscripción y las condiciones de cursada.

Con una duración estimada de dos años y medio, un total de 13 materias y una modalidad que combina clases presenciales y virtuales, la carrera forma parte de la oferta gratuita de la UBA destinada a estudiantes interesados en capacitarse en análisis de datos, programación e inteligencia artificial con aplicación en organizaciones públicas y privadas.