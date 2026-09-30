Expertos critican regulaciones de los fondos FAL que los exponen a la inflación

La reglamentación del FAL permite muy pocos instrumentos de inversión y ninguno en moneda extranjera para resguardo contra la inflación

Su correcta implementación requiere normas complementarias y el registro laboral adecuado de los trabajadores.

Busca dar previsibilidad a costos y capitalización de fondos, pero enfrenta limitaciones operativas y de inversión.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un nuevo instrumento para indemnizaciones. Aportes mensuales reemplazan el pago único por despido.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) aparece a partir de la reglamentación vigente con limitaciones operativas y financieras que frenan inversiones y las posibilidades de desarrollo del mercado de capitales a través de este instrumento, así como su resguardo contra la inflación.

El FAL puede pensarse como un recurso para que el pago de indemnizaciones no golpee económicamente a la empresa , pero también permiten una mirada de largo plazo, ya que, si la empresa no necesita utilizarlos de inmediato, pueden permanecer invertidos y capitalizarse en el tiempo, afirman desde Mill Capitals.

"Este uno de los cambios más relevantes de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, entrará en vigencia el próximo 1 de noviembre de 2026, lo que abrió un período de incertidumbre y debate sobre su implementación real", indica la consultora impositiva Celeste Pizá.

Qué normas complementarias quedan pendientes para aplicar el FAL

Pizá señala que el FAL hoy tiene un universo acotado respecto de en qué se invertira el fondo y un limite portafolio que lo resguarde de la inflación.

"La Resolución 1.276/2026 del Ministerio de Economía exige que los fondos se inviertan exclusivamente en instrumentos argentinos con calificación AAA, lo que reduce las alternativas disponibles y acota la diversificación y rentabilidad", afirma.

También critica la prohibición de inversiones en moneda extranjera o activos fuera del país. "Esto limita la cobertura frente a inflación y volatilidad, y es uno de los puntos más cuestionados por analistas financieros", asegura.

Qué limitaciones reglamentarias tiene el FAL

La reglamentación establece la estructura general del FAL, pero deja pendientes normas complementarias clave para su operatividad: procedimientos de registración, funcionamiento y mecanismos de verificación de aportes, indica Pizá.

La experta señala limitaciones operativas por registración deficiente, ya que "la reglamentación reconoce que la falta de registración laboral completa puede impedir el uso del fondo".

Qué decisiones estatégicas deberán tomar las empresas

Mills Capital brindó una charla sobre el nuevo FAL en el auditorio de la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, con foco en sus implicancias para las empresas y en las principales decisiones que deberán considerar para su implementación.

"El FAL no representa un costo adicional para el empleador, sino que modifica el destino de una parte de las contribuciones que ya realiza. Esos recursos pasan a conformar un patrimonio separado, destinado específicamente a afrontar indemnizaciones y que, mientras no sea necesario utilizarlos, puede ser administrado e invertido", señaló Enrique Basabe Picasso, Chief Legal Officer de Mills Capital.

"El FAL también permite empezar a pensar esos recursos con una mirada de más largo plazo. Si la empresa no necesita utilizarlos en lo inmediato, pueden permanecer invertidos y capitalizarse en el tiempo, y ahí el interés compuesto pasa a tener un rol relevante", señaló Basabe Picasso.

Los 3 pilares del régimen laboral que transforma el FAL

¿Qué cambia realmente para los empleadores con el FAL?, se pregunta Pizá y responde que "modifica tres pilares del sistema laboral argentino":

La forma de financiar la desvinculación.

La previsibilidad del costo laboral futuro.

La relación entre empleador–empleado en términos de cobertura y registración.

1. Se reemplaza la indemnización tradicional por un fondo acumulado

El empleador deja de enfrentar un golpe o shock económico al momento del despido y pasa a financiar, mes a mes, un fondo individual para cada trabajador.

Esto hace que antes el costo era incierto y dependía de la antigüedad, el salario y si existía o no causales de desvinculación. Con este cambio, el costo es previsible, mensual y acumulativo

2. El empleador pasa a ser aportante obligatorio de un instrumento financiero

El FAL funciona como una "cuenta" que debe ser alimentada por el empleador. Esto implica nuevas obligaciones de gestión, control y cumplimiento, similares a las de un régimen previsional o de ART.

3. La registración laboral se vuelve un requisito operativo

Si el empleador no registra correctamente al trabajador, el fondo no puede utilizarse.

"En lo que respecta al costo, el porcentaje final de comisión de las admnistadoras de los FAL aún depende de normas complementarias, pero habrá un aporte mensual obligatorio sobre la remuneración del empleado", advierte Pizá.

Pero la reglamentación ya vigente del FAL consagra varias limitaciones operativas y financieras que frenan la potencialidad del fondo para indemnizaciones para impulsar el mercado de capitales.