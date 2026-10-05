Cuántos impuestos paga un argentino por año en 2026 a ARCA, provincias y municipios

La baja de 3 impuestos internos nacionales disminuyó la cantidad de tributos que se pagan en Argentina, que se mantienen altos y muy complejos

La cantidad de impuestos depende del nivel de consumo, patrimonio e ingresos.

En 2026, los argentinos enfrentarán hasta 43 tributos según su perfil.

En 2026, una persona con el perfil de mayor consumo y patrimonio puede llegar a pagar al menos 43 tributos distintos en Argentina. Si bien son 3 menos que en 2025 por la baja de impuestos internos nacionales, la complejidad tributaria se mantiene en el país.

El Vademécum Tributario Argentino de Personas Humanas 2026, elaborado por el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), analiza la cantidad de tributos (impuestos, tasas y contribuciones) que paga un ciudadano en Argentina según sus patrones de consumo, su patrimonio y su forma de generación de ingresos.

Piso Tributario y perfil del contribuyente

El estudio establece un piso tributario de acuerdo con los bienes poseídos y consumidos:

Perfil 1 (Consumo básico): abarca alimentos, bebidas, celular, servicio de internet, servicios públicos (luz, agua, gas), plataformas de streaming y tarjeta de crédito. Soporta un piso de 20 tributos (8 nacionales, 5 provinciales y 7 municipales).

Perfil 2 (Clase media): Incorpora vivienda propia, un vehículo (combustible y seguro), salidas a cine o recitales y la compra de productos electrónicos. Alcanza un piso de 33 tributos (12 nacionales, 8 provinciales y 13 municipales). La suba municipal de 7 a 13 tasas se explica principalmente por la tenencia del inmueble y el auto.

Perfil 3 (Alto consumo y patrimonio): suma un segundo automóvil, vuelos de cabotaje e internacionales, estadías en hoteles, consumo en restaurantes y el cambio anual de un vehículo por un 0 km. Registra un piso de 41 tributos (20 nacionales, 8 provinciales y 13 municipales). La suba nacional respecto al Perfil 2 proviene de los pasajes aéreos (5 tributos) y los trámites y compra del 0 km (3 tributos).

Qué tributos se pagan según la forma de generación de ingresos

Al piso determinado por el consumo y patrimonio de cada perfil se le añaden los tributos correspondientes a la forma en que la persona obtiene sus ingresos:

Relación de dependencia con ingresos menores al mínimo de Ganancias

Tributos adicionales: un impuesto nacional con los aportes personales al trabajo.

Totales resultante: Perfil 1: 21 tributos; Perfil 2: 34 tributos, y Perfil 3: 42 tributos.

Relación de dependencia con ingresos superiores al mínimo de Ganancias:

Tributos adicionales: 2 impuestos nacionales (aportes laborales y Ganancias).

Totales resultantes: Perfil 1: 22 tributos; Perfil 2: 35 tributos, y Perfil 3: 43 tributos.

Monotributista

Tributos adicionales: un impuesto nacional con la cuota unificada del Monotributo.

Totales resultantes: Perfil 1: 21 tributos; Perfil 2: 34 tributos, y Perfil 3: 42 tributos.

Empresario o Profesional Independiente (Régimen General):

Tributos adicionales: 2 nacionales (Impuesto a las Ganancias y aportes de Autónomos).

Totales resultantes: Perfil 1: 22 tributos; Perfil 2: 35 tributos, y Perfil 3: 43 tributos.

Impacto adicional en fumadores: si la persona consume tabaco, se suman 3 tributos nacionales adicionales: el Impuesto adicional de emergencia sobre cigarrillos, el Fondo Especial del Tabaco y el Impuesto interno a los tabacos. De esta manera, el Perfil 3 de mayores ingresos (en relación de dependencia gravado por Ganancias o como profesional independiente) llega a un tope de 46 tributos distintos en el año.

Cuáles son los impuestos del Perfil 3 por nivel de gobierno

Lo 41 tributos aplicables al Perfil 3 originados en su consumo y stock de bienes:

Nivel nacional (20 tributos)

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto al cheque (Débitos y Créditos en cuenta corriente)

Impuesto interno a las bebidas analcohólicas

Impuesto interno a las bebidas alcohólicas

Fondo fiduciario para consumo de gas residencial en zonas frías

Fondo fiduciario del servicio universal (Telecomunicaciones)

Tasa de abonados

Tasa de control, fiscalización y verificación

Impuesto al dióxido de carbono

Impuesto sobre los combustibles líquidos

Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos

Impuesto interno a los productos electrónicos

Inscripción inicial nacional (Auto 0 km)

Expedición de cédula de 0 km

Expedición de título del automotor

Tasa de seguridad ANAC

Tasa de seguridad de aviación

Tasa de uso aeroportuario

Tasa de Migraciones

Impuesto a la compra de pasajes al exterior

Nivel Provincial (8 tributos)

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB)

Impuesto de Sellos

Fondo para el desarrollo de energía provincial

Tasa para la financiación de la ley de seguridad eléctrica

Tasa de financiación del ente regulador

Impuesto provincial del automotor (Patente)

Derecho de inspección técnica de vehículos (VTV)

Impuesto inmobiliario provincial

Nivel Municipal (13 tributos)

Tasa por inspección, seguridad e higiene (TISH)

Tasa por expendio de bebidas alcohólicas

Tasa por inspección mecánica y suministro de energía

Tasa de alumbrado público

Tasa de ocupación de espacios públicos

Contribución para el financiamiento de la infraestructura sanitaria

Tasa por inspección de estructuras

Tasa municipal del automotor

Derecho de registro de conductor

Estacionamiento medido

Tasa inmobiliaria municipal

Tasa vial municipal al combustible

Derecho a los espectáculos públicos

Cambios y evolución impositiva entre 2025 y 2026

A partir de la promulgación de la Ley 27.802, se derogaron 3 impuestos internos nacionales:

Impuesto interno a la telefonía celular

Impuesto interno a los seguros

Impuesto interno a los vehículos automotores

Esto generó una reducción directa en el número total de tributos según cada perfil:

Perfil 1: Se redujo de 22 a 21 tributos por la baja en telefonía celular.

Perfil 2: Se redujo de 36 a 34 tributos por la baja en celular y seguros.

Perfil 3: Se redujo de 46 a 43 tributos por la baja en celular, seguros y automotores.

Cómo pesan los principales impuestos en la economía doméstica y la recaudación

Incidencia universal: el IVA es el único gravamen que alcanza el 100% de los bienes y servicios consumidos en los tres perfiles.

Incidencia masiva: Ingresos Brutos, la Tasa de Seguridad e Higiene municipal y el Impuesto al Cheque gravan entre el 90% (Perfil 1) y el 95% (Perfil 3) de las operaciones de consumo.

Concentración de la recaudación: el IVA, Ingresos Brutos y Seguridad e Higiene representan por sí solos el 40% de la recaudación tributaria consolidada del país.

Aunque el sistema aplica decenas de gravámenes a la ciudadanía, tan solo 10 tributos explican el 94% de la recaudación consolidada total, marcando una elevada ineficiencia y carga administrativa.