Ingresos Brutos: cuánto costaría eliminarlo y qué reformas proponen desde Córdoba

Los números de la propuesta de un IVA provincial en reemplazo de Ingresos Brutos muestran que el costo fiscal requiere disciplina fiscal

La senadora por Córdoba Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza) elaboró una propuesta para eliminar definitivamente la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial sobre el agro y, con apoyo de la consultora Civilitas, pone números sobre el costo fiscal de derogarlo totalmente.

Los números del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

"Ingresos Brutos no grava renta ni valor agregado: grava facturación. Como el impuesto soportado en una etapa no genera crédito en la siguiente, se incorpora al costo y vuelve a ser alcanzado en los eslabones posteriores. Ese diseño produce el denominado efecto cascada y termina condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a razones económicas", afirma el asesor tributario Héctor Tristan.

La propuesta cordobesa de reforma tributaria para las provincias permite dimensionar el problema. En Córdoba, Ingresos Brutos representa cerca del 78% de la recaudación tributaria propia prevista, y reducir un punto la alícuota general implicaría, en un ejercicio estático, una merma de alrededor de $653.000 millones, equivalente al 5,7% del gasto provincial, según los cálculos de Civilitas.

Un trabajo reciente citado por Civilitas estima que una alícuota promedio del 2,9% puede convertirse en una incidencia integrada del 5,4% cuando se computa la acumulación a lo largo de toda la cadena. En la agroindustria, el sector que sufre la mayo carga impositiva, el multiplicador estimado llega a seis veces; en alimentos y bebidas, a 3,3 veces.

Esto explica una aparente paradoja. Un productor agropecuario puede estar formalmente exento y, sin embargo, soportar Ingresos Brutos incorporado en semillas, fertilizantes, agroquímicos, contratistas, fletes, almacenamiento y comercialización. La exención del último eslabón no borra el impuesto contenido en los costos anteriores, indica la consultora.

Como respuesta inmediata, la propuesta plantea permitir que Ingresos Brutos pagado en determinadas labores agrícolas genere un crédito compensable contra otros tributos provinciales. El costo fiscal máximo estimado para ese esquema sería equivalente al 3,9% de la recaudación cordobesa de Ingresos Brutos.

Limitaciones de la propuesta y la necesidad de eliminar el impuesto

"La iniciativa es valiosa como medida transitoria. Pero también expone el límite de las soluciones exclusivamente sectoriales", señala Tristán.

"Si cada provincia crea créditos, reintegros, tratamientos especiales y excepciones para corregir parcialmente el efecto cascada, existe el riesgo de agregar complejidad al tributo provincial que ya concentra buena parte de los costos de cumplimiento del sistema", sostiene.

"El problema es federal y, por lo tanto, la solución estructural debería serlo también", resalta.

"El objetivo debería consistir en sustituir gradualmente un impuesto sobre ventas brutas por otro que grave valor agregado o consumo final. En términos técnicos, una de las alternativas más consistentes es avanzar hacia alguna modalidad de IVA subnacional coordinado con el IVA nacional, con reglas comunes sobre base imponible, créditos fiscales, destino y administración", considera Tristán.

Cómo debería ser un IVA provincial para financiar los estados

IARAF estimó que sustituir íntegramente la recaudación de Ingresos Brutos requeriría una alícuota equivalente de IVA provincial cercana al 10,9%. Si una reducción del peso del gasto permitiera absorber el 40% de la pérdida de recursos, la alícuota necesaria para reemplazar el 60% restante bajaría al 6,5%.

"Ese cálculo conduce inevitablemente a otra discusión: la reforma tributaria provincial no puede independizarse de la reforma del gasto", explica Tristán.

Los datos recientes incluso muestran una dinámica opuesta. Según Fundación Libertad y Progreso, el gasto primario consolidado de las provincias aumentó 8,9% real entre 2024 y 2025 y el conjunto pasó de superávit a déficit primario

"Si cada peso de mejora fiscal se transforma en mayor gasto, la reducción permanente de impuestos distorsivos se vuelve mucho más difícil", subraya.

La problemática de los saldos a favor provinciales

La UIA relevó en 2025 que había $98.579 millones acumulados en apenas 137 empresas. El 54% correspondía a jurisdicciones donde esas compañías no poseían establecimientos y, según el mismo relevamiento, los regímenes de retención y percepción llevaban la carga efectiva promedio a niveles alrededor de 80% superiores a la alícuota nominal.

Esto muestra que el problema de Ingresos Brutos no termina en la alícuota. También comprende el sistema de recaudación anticipada a través de los bancos SIRCREB, retenciones, percepciones y otros mecanismos que pueden transformar un pago a cuenta en financiamiento involuntario al fisco provincial.

Una reforma impositiva debería actuar en dos tiempos.

"En el corto plazo, las provincias pueden reducir la tributación sobre etapas intermedias, impedir saldos a favor estructurales y utilizar créditos específicos para atenuar la cascada. Córdoba puede avanzar en ese sentido sin esperar un acuerdo nacional", manifiesta Tristán.

"Pero el horizonte debería ser otro: un nuevo acuerdo fiscal federal que sustituya progresivamente Ingresos Brutos, coordine Nación y provincias, preserve la autonomía subnacional, incorpore reglas de disciplina del gasto y evite que las reducciones reaparezcan luego bajo la forma de nuevas tasas, percepciones o anticipos", advierte.

"Además, el verdadero problema de Ingresos Brutos no es solamente cuánto recauda. Se trata de cómo recauda: gravando una y otra vez la misma cadena económica", insiste el experto.

"Una reforma tributaria moderna debería hacer exactamente lo contrario: gravar capacidad contributiva o valor generado, no la cantidad de veces que ese valor cambia de manos, como hace el Impuesto sobre los Ingresos Brutos", concluye Tristán.