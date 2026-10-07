Subsidio pyme: cómo obtener fondos del Gobierno para la transformación digital

El Gobierno eliminó la mayoría de los subsidios a las empresas, pero mantiene un beneficio clave para la digitalización de las pymes

En un contexto donde la productividad, la eficiencia operativa y la digitalización son factores críticos de competitividad, el Programa KIT 4.0 permit a las pymes acceder a tecnologías que habitualmente requieren inversiones significativas, reduciendo el costo efectivo de implementación y acelerando el retorno esperado de los proyectos.

De qué se trata el subsidio para digitalización

El Programa KIT 4.0, de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, continúa consolidándose como una de las principales herramientas de apoyo a la digitalización empresarial en Argentina, indica Silvia Tedin, socia de Tax & Legal de SMS Buenos Aires, y describe el plan de subsidios como sigue:

Los Kits estandarizados de servicios de hardware y software son ofrecidos por proveedores de la economía del conocimiento y están destinado a facilitar la incorporación de tecnologías a cualquier mipyme mediante la adquisición e implementación de soluciones digitales provistas por empresas previamente registradas y aprobadas por la Autoridad de Aplicación.

Los proyectos pueden incluir soluciones vinculadas a:

Sistemas de gestión (ERP, CRM, MRP).

Ciberseguridad y conectividad.

Monitoreo y control de procesos.

Eficiencia energética.

IoT industrial.

Trazabilidad.

Inteligencia artificial y visión artificial.

Gemelos digitales y simulación.

Realidad aumentada y virtual para operaciones industriales

A qué pymes está dirigido el programa

A partir de septiembre de 2026, el programa dejó de estar dirigido exclusivamente a empresas industriales y pasó a alcanzar a empresas que desarrollen actividades económicas en el país, sin distinción de sector. Esto amplía considerablemente el universo de potenciales beneficiarios.

En consecuencia, además de la industria manufacturera, hoy pueden evaluar su participación empresas de:

Servicios.

Logística y transporte.

Construcción.

Salud.

Tecnología.

Agroindustria.

Comercio.

Minería y actividades vinculadas.

El cofinanciamiento y el proceso de solicitud

El programa prevé un esquema de cofinanciamiento de hasta el 50% del valor de la solución tecnológica elegida, constituyéndose en una herramienta concreta para acelerar proyectos de modernización y transformación digital que muchas veces se postergan por restricciones presupuestarias.

De manera simplificada, el proceso de solicitud contempla:

Identificación de la necesidad tecnológica. Selección de un kit o solución elegible. Elección de un proveedor registrado en el listado oficial. Presentación del proyecto. Obtención del beneficio económico previsto por el programa.

"Las empresas que estén evaluando proyectos de automatización, mejora de procesos, sistemas de gestión, trazabilidad, eficiencia energética o transformación digital deberían analizar la posibilidad de canalizar dichas inversiones a través del programa", afirma Tedin, y agrega que "lo más importante será el análisis de elegibilidad previo y evaluación del proyecto para cada empresa revisando los beneficios aplicables".