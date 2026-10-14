ARCA investiga los ingresos de las creadoras de contenidos en OnlyFans

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero en una medida más que sorpresiva puso la mira sobre las creadoras de contenidos en OnlyFans

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en una medida más que sorpresiva puso la mira sobre las creadoras de contenidos en OnlyFans, la plataforma de contenidos para adultos.

Así lo detalla de manera anónima en las redes, una creadora de contenidos de OnlyFans. "ARCA habría solicitado información a OnlyFans en Reino Unido sobre los ingresos de creadoras argentinas".

Hasta las manos: ARCA avanza sobre OnlyFans

"Recibí una notificación informándome casi u$s300.000 a mi nombre (que yo no recibí) de ingresos no declarados entre 2022 y 2024, con una deuda estimada que, sumando intereses y multas, superan los $150 millones", detalló la creadora.

"Hay muchas chicas en la misma situación. Trabajábamos con agencias que administraban nuestras cuentas y se quedaban con la mayor parte de la facturación. Nosotras recibíamos apenas un infimo % o un sueldo fijo de u$s1.500 mensuales", agrega.

"El problema es que las cuentas de OnlyFans y los medios de cobro estaban a nuestro nombre. Muchas agencias desaparecieron y solo tenemos chats de Telegram y algunos comprobantes para demostrarlo", puntualiza la creadora de contenidos para adultos.

"Me reclaman impuestos sobre dinero que nunca recibí y no tengo cómo afrontar esa deuda ni como solucionar", concluye preocupada.

OnlyFans: qué impuestos debo pagar

Muchas creadoras argentinas de OnlyFans todavía creen que si el dinero llega desde el exterior nadie se entera. Ese escenario ya no existe.

Los ingresos de OnlyFans llegan a billeteras digitales, cuentas bancarias o plataformas como Payoneer, Wise o Skrill. Todas esas operaciones son rastreables.

ARCA tiene acceso a movimientos financieros digitales y, en 2026, intensificó los controles automáticos sobre transferencias internacionales. Y el punto crítico es que los ingresos digitales llegan a cuentas bancarias o billeteras virtuales, lo que los hace imposibles de ocultar dentro del sistema financiero.

¿Qué tipo de actividad es hacer contenido en OnlyFans?

Desde el punto de vista fiscal argentino, ser creadora de contenido en OnlyFans es una actividad económica autónoma, equivalente a prestar servicios de forma independiente.

No es un hobby, no es un ingreso eventual y no está exenta de impuestos.

Esto significa que aplica el mismo marco que para cualquier freelancer o trabajadora independiente: si los ingresos son habituales, corresponde inscribirse en algún régimen impositivo.

Para la gran mayoría de las creadoras en Argentina, la mejor solución es el Monotributo. Es el régimen simplificado que unifica en un solo pago mensual:

El impuesto integrado (reemplaza al IVA y a Ganancias)

Los aportes jubilatorios (SIPA)

La obra social

Es el camino más sencillo para empezar y funciona perfectamente mientras los ingresos no superen los topes de cada categoría.

El Régimen General (Responsable Inscripta) entra en juego cuando se superan esos topes. Es más complejo, permite deducir gastos, pero requiere llevar contabilidad detallada y pagar IVA y Ganancias por separado.

El gran beneficio que pocas creadoras de OnlyFans saben: la Factura E de exportación

Los ingresos de OnlyFans provienen del exterior. Eso significa que técnicamente es una exportación de servicios digitales, y los monotributistas pueden emitir Factura E para declarar esos ingresos.

¿Qué implica la Factura E?

Tiene IVA exento (no pagás IVA sobre lo que cobrás del exterior)

Es la forma correcta y legal de justificar el ingreso de divisas

Se emite con el tipo de cambio oficial del día de la operación

Permite cobrar legalmente en dólares a través de plataformas como Payoneer o Wise

Para poder emitir Factura E necesitás estar inscripta como exportadora de servicios ante ARCA, además de tener el monotributo activo.

Además, los monotributistas inscriptos como MiPyME tienen la posibilidad de cobrar en moneda extranjera y mantener esos ingresos en dólares sin obligación de liquidarlos en pesos, algo que hasta hace poco estaba más restringido.

¿Qué pasa si no declarás?

Si cobrás ingresos de OnlyFans de forma habitual y no estás inscripta, el riesgo concreto es: