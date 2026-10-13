ARCA notifica los datos de la renovación del Certificado Mipyme necesario para el FAL

El Certificado Mipyme definirá la cuota de contribuciones patronales que ARCA derivará al FAL, y ya notifica los datos a revisar para su renovación

Es crucial revisar el borrador F.1272 para ajustar datos y opciones de beneficios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) está enviando comunicaciones al Domicilio Fiscal Electrónico de empresas próximas a la renovación automática de su Certificado Mipyme. Precisar los datos para la renovación es clave para la contribución laboral al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Para los fondos FAL creados para el pago de indemnizaciones laborales, ARCA derivará 1% de las contribuciones patronales a la seguridad social y el 2,5% en el caso de las pymes.

Qué informa ARCA sobre el certificado pyme

La comunicación informa que ya se encuentra disponible el borrador del F.1272 con la información que ARCA utilizará para efectuar la renovación automática, y que podrá ser revisada hasta el día 20 de octubre. Finalizado ese plazo, la información será transmitida a la Secretaría Pyme para continuar con el trámite de renovación, indica el consultor tributario Gustavo Policella.

El contador recomienda no dejar que el proceso continúe automáticamente sin antes ingresar al F.1272 y revisar la información precargada.

"En caso de existir inconsistencias, todavía existe la posibilidad de efectuar las correcciones que correspondan, incluso mediante la presentación de declaraciones juradas rectificativas de IVA y Seguridad Social, cuando resulte necesario", afirma.

"También resulta importante revisar las opciones y beneficios seleccionados en el formulario. En particular, ARCA informa que para el beneficio de pago diferido del IVA mantendrá automáticamente la opción elegida en el formulario anterior; si se desea modificarla, deberá hacerse expresamente ingresando al F.1272", precisa Policella.

"En el borrador también puede verificarse la opción relativa al consentimiento para compartir la información contenida en el Registro de Empresas Mipymes, que puede ser aceptada o revocada desde el propio formulario", explica.

"La revisión cobra este año una importancia adicional: la categoría mipyme que finalmente obtenga la empresa tendrá incidencia, entre otros aspectos, en el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que comenzará a implementarse desde noviembre", señala Policella.

Qué beneficios tiene ante ARCA el Certificado Mipyme

El Certificado Mipyme es el documento oficial emitido por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa que acredita a una persona humana (monotributista o autónomo) o jurídica como micro, pequeña o mediana empresa en el Registro Mipyme. Ante ARCA, contar con el certificado vigente habilita un conjunto de tratamientos fiscales y previsionales diferenciados:

Diferimiento en el pago del IVA (IVA a 90 días): permite a las Micro y Pequeñas empresas ingresar el saldo resultante de la declaración jurada mensual de IVA recién en el segundo mes posterior al vencimiento general. La declaración jurada sigue presentándose mensualmente.

Cómputo del Impuesto al Cheque contra Ganancias: habilita el pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias utilizando el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (hasta el 100% para micro y pequeñas empresas, y hasta el 60% para medianas del tramo 1 del sector manufacturero).

Alícuota reducida en contribuciones patronales: acceso a una alícuota general diferenciada del 18% para subsistemas de la seguridad social respecto de los empleadores encuadrados como mipyme.

Pago a cuenta de contribuciones patronales con impuesto al cheque: las Micro empresas pueden computar hasta un 30% del impuesto al cheque efectivamente abonado como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales destinadas al SIPA.

Exención del recargo por extracciones en efectivo: exime a las micro y pequeñas empresas del recargo bancario fijado por el art. 45 de la Ley 27.541 (doble alícuota sobre extracciones en efectivo de cuentas jurídicas).

Regímenes de retención y percepción simplificados: trámites ágiles para obtener certificados de exclusión de retenciones de IVA o Ganancias, junto con alícuotas atenuadas en determinados regímenes del fisco.

Planes de facilidades de pago preferenciales: acceso a condiciones de financiamiento más flexibles (menor porcentaje de pago a cuenta y mayor cantidad de cuotas) dentro de los planes permanentes o especiales dispuestos por ARCA.

Régimen de Factura de Crédito Electrónica (FCE): las mipymes proveedoras de Grandes Empresas emiten obligatoriamente este instrumento de crédito, mientras que entre empresas mipyme su emisión es optativa.

La vigencia del certificado se extiende desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio comercial. En la mayoría de los casos, la renovación ante ARCA opera de forma automática siempre que las declaraciones juradas del período se encuentren presentadas en término.