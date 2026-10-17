Tax Free en Argentina: cuánto pueden recuperar los turistas extranjeros por sus compras

ARCA actualizó los tramos del reintegro de IVA para turistas extranjeros y elevó a $570.000 el monto que define cuánto dinero recupera el visitante

Los turistas extranjeros que compran algunos productos en Argentina pueden recuperar parte del IVA al salir del país. Recientemente ARCA actualizó la escala que distribuye el impuesto reintegrado entre el visitante y las empresas que gestionan el servicio Tax Free.

La nueva tabla establece dos tramos según el importe de la operación, con devoluciones equivalentes al 13% o al 14% del valor total de compra. La disposición fue firmada el 1 de octubre y entró en vigencia el día de su publicación, el 5 de octubre de 2026.

Qué compras permiten recuperar IVA y cuánto pueden recuperar los turistas

El régimen alcanza a turistas del exterior que compren bienes gravados de producción nacional en la Argentina y los trasladen fuera del país. Para acceder al beneficio, deben realizar la compra en comercios adheridos al sistema Tax Free y superar el mínimo de $70.

Al momento de abonar, el visitante tiene que acreditar su condición de turista extranjero mediante el pasaporte, el documento de identidad o el comprobante correspondiente. Al mismo tiempo debe solicitar el cheque de reintegro y una factura o tique factura clase B que incluya únicamente los productos alcanzados por el beneficio.

Es importante tener en cuenta que los bienes importados quedan excluidos y deben facturarse por separado. La nueva escala contempla dos categorías para las compras que cumplen los requisitos del régimen:

Compras de $70 a $570.000: el turista recibe el 13% del valor total de la operación, IVA incluido. Ese reintegro equivale al 74,90% del IVA calculado con una alícuota del 21%. La comisión de la empresa que gestiona la devolución representa el 25,10% de ese impuesto

Compras desde $570.001: el reintegro asciende al 14% del valor total de compra. En este tramo, el visitante recibe el equivalente al 80,67% del IVA del 21%, mientras que la comisión de la empresa representa el 19,33% restante

Por ejemplo, por una compra de $100.000, el reintegro sería de $13.000. Si el gasto asciende a $600.000, el visitante recibiría $84.000. En ambos casos, el cálculo se realiza sobre el valor total de la operación, IVA incluido, y queda sujeto al cumplimiento de los requisitos del régimen.

El trámite continúa al salir del país. El turista debe validar el reintegro en las terminales de autogestión disponibles y seguir las instrucciones del sistema. Si se le asigna el canal de control rojo, tendrá que presentarse ante Aduana con el cheque de reintegro, la factura, la documentación personal, la tarjeta de embarque y los productos adquiridos para que sean revisados.

La devolución aprobada puede recibirse en efectivo, mediante una tarjeta de crédito emitida en el exterior o a través de un giro al domicilio declarado. Si el visitante no presenta la mercadería cuando Aduana lo requiere, o existen inconsistencias en la documentación, el reintegro puede no aprobarse.