Cómo pagar deuda de ABL y Patentes sin intereses o acordar plan de pago en 12 cuotas

Jorge Macri anunció que los porteños con deudas en alguno de estos dos impuestos podrán cancelarlas en un pago con condonación total de intereses

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un nuevo plan de facilidades de pago administrado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), destinado a los contribuyentes que registren deudas acumuladas en los impuestos de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y Patentes. La medida estará vigente desde el jueves 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026 y permitirá regularizar obligaciones vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que permanezcan en instancia administrativa.

El programa alcanza a deudas de hasta $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto (monto calculado sobre el capital original, sin incluir recargos). Al respecto, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, remarcó: "Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante".

Deudas de ABL y Patentes: dos modalidades de pago y cómo realizar el trámite online

Los contribuyentes porteños podrán seleccionar entre dos alternativas de regularización, ambas sujetas a cancelación mediante débito automático:

Pago al contado: Condonación del 100% de los intereses resarcitorios.

Plan de hasta 12 cuotas: Condonación del 50% de los intereses resarcitorios y sin interés de financiación.

El procedimiento de adhesión se realiza de forma 100% digital a través del sitio web oficial de la agencia de recaudación (www.agip.gob.ar):

Ingresar al Portal del Contribuyente con clave ciudad y seleccionar la opción "Planes de Facilidades". Elegir el tributo a regularizar (ABL o Patentes). Verificar la deuda registrada, elegir la modalidad (contado o cuotas) y validar los datos. Informar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta desde donde se procesarán los débitos. Contar con Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) constituido para finalizar la operación.

Esquema tributario 2027: baja histórica en la alícuota de Patentes en CABA

A la par de la moratoria, el Poder Ejecutivo de la Ciudad presentó el proyecto de Ley Tarifaria para 2027, que introduce una reestructuración de alícuotas para el impuesto automotor beneficiando al total de 1.630.000 vehículos empadronados. La alícuota efectiva promedio se reducirá del 3,0% al 2,3%, ajustando las escalas de valuación e incorporando un octavo tramo para dotar de mayor progresividad al tributo.

Impacto en el padrón de Patentes (2027):

Pagarán menos que en 2026: 824.000 vehículos (50%)

Pagarán exactamente lo mismo: 654.000 vehículos (40%)

Exentos por antigüedad (20 años): 152.000 vehículos (10%)

Dentro del nuevo esquema, la exención por antigüedad se extenderá a los vehículos con 20 años de circulación (actualmente fijado en 25 años). Entre los ejemplos de liquidación bimestral para 2027 respecto de 2026 destacan:

Fiat Cronos 2020: Pasa de $110.900 a $56.800 (-49%).

Renault Kwid 2025: Pasa de $134.300 a $72.000 (-46%).

Peugeot 208 2023: Pasa de $136.500 a $87.800 (-35%).

Volkswagen Gol 2014: Mantendrá el mismo valor fijo ($17.600).

Chevrolet Corsa 2006: Dejará de pagar impuesto por superar los 20 años de antigüedad.

Actualización de ABL, beneficios a PyMEs y exenciones comerciales

En relación con el Impuesto Inmobiliario y ABL, el Gobierno mantendrá la actualización por inflación para las 1.262.584 partidas de menor valor fiscal (hasta $41,4 millones, equivalentes al 68% del padrón). Para el 32% restante con valuaciones superiores, la actualización combinará la inflación mensual más un 1%.

En paralelo, la Ciudad dispondrá una serie de incentivos fiscales dirigidos al sector privado y comercial para el próximo ejercicio:

Hoteles, restaurantes y librerías: Eximición total del pago de ABL durante el primer semestre de 2027 para consolidar el desarrollo cultural y turístico.

Exención en Contribución por Publicidad: Alcanzará a 17.500 PyMEs porteñas cuya facturación en 2026 haya sido inferior a $461 millones.

Plusvalía Urbana: Bonificación del 30% en el cálculo del impuesto para incentivar el desarrollo de nuevas obras privadas de construcción.

Impuesto a los Sellos: Se elevará a $291.000.000 (aprox. USD 187.000) el monto máximo de exención total para la compra de vivienda única y familiar.

Impuestos en CABA: cescuentos por buen cumplimiento y gratuidad en 18 trámites

Los contribuyentes que se mantengan al día contarán con bonificaciones acumulables: 10% de descuento por buen cumplimiento durante 2026, un 10% adicional por pago anticipado anual y un 8,33% anual por adhesión al débito automático (aplicable en la última cuota del año). Para jubilados y pensionados con vivienda única y haberes inferiores a cuatro jubilaciones mínimas, continuará la exención total del ABL fijando el tope de valuación en $62.290.000.

Finalmente, el proyecto incluye la eliminación de costos en 18 trámites administrativos. De ellos, 13 pasarán a ser 100% digitales y sin costo (como certificados de antecedentes de tránsito, rúbrica digital de documentación laboral y registros alimentarios), mientras que otros 5 trámites (como copias del Registro Civil y desarchivos registrales) tendrán costo cero únicamente cuando se gestionen de manera virtual.