Ganancias: cómo presentar la nueva declaración jurada web de ARCA en noviembre

ARCA habilitó una declaración jurada web para Ganancias del ejercicio de junio 2026 que vence en noviembre y los expertos aconsejan utilizarla

El Impuesto a las Ganancias para el ejercicio de junio 2026 vence en noviembre y se habilita la posibilidad de migrar del software para presentar las declaraciones juradas conocido como SIAP a una versión web en la página de ARCA. Si bien todavía es optativo, los expertos recomiendan implementarlo desde ahora,

Cuándo vence Ganancias por el ejercicio de junio

El vencimiento de Ganancias de empresas por el ejercicio de junio 2026 recae en las siguientes fechas según la terminación de CUIT:

0-1-2-3: la declaración jurada debe presentarse el 13/11/2026.

4-5-6: la presentación recae el 16/11/2026.

7-8-9: Ganancias debe presentarse el 17/11/2026.

Las nuevas declaraciones juradas web para Ganancias

"ARCA implementó, mediante la RG 5908/2026, el nuevo servicio con Clave Fiscal "Ganancias Personas Jurídicas", que comenzará a reemplazar progresivamente al tradicional aplicativo SIAP", indica el consultor tributario Gustavo Policella, y precisa que se podrá elegir para los cierres de junio de 2026.

Desde el 19 de octubre de 2026 y hasta el 28 de febrero de 2027, las sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y demás sujetos que confeccionen balances comerciales podrán optar entre:

Continuar utilizando el aplicativo "Ganancias Personas Jurídicas – Sociedades" del SIAP,

Confeccionar y presentar la declaración jurada directamente a través del nuevo servicio web de ARCA.

A partir del 1 de marzo de 2027, la obligatoriedad del nuevo sistema web de ARCA entrará en vigencia para todos los cierres de ejercicio.

Por qué conviene presentar la declaración jurada web de Ganancias según especialistas

"El cambio forma parte del proceso de modernización y simplificación de ARCA y permite comenzar a dejar atrás un aplicativo que requiere instalación y administración local, para pasar a trabajar directamente desde el entorno web de ARCA con Clave Fiscal", señala Policella.

"En términos prácticos, utilizarlo desde ahora permite además familiarizarse con la nueva herramienta durante el período optativo, antes de que su uso pase a ser obligatorio en marzo de 2027", sostiene.

"Nuestra sugerencia, para los cierres de junio de 2026, es evaluar la utilización del nuevo servicio web, especialmente teniendo en cuenta que será el sistema que continuará utilizándose hacia adelante", considera.

Cómo beneficia el servicio web a las rectificativas

"Un punto importante antes de elegir es que la opción utilizada para presentar la declaración jurada original determinará también cómo deberán presentarse las eventuales rectificativas", advierte.

Es decir que la obligación es como sigue:

Original presentado por SIAP - rectificativas por SIAP.

Original presentado por el servicio web - rectificativas por el servicio web.

"Por eso, la elección no debería verse solamente como una cuestión operativa para esta presentación, sino también pensando en eventuales correcciones posteriores", resalta.

Cómo se presentan las declaraciones juradas de Ganancias previas a junio de 2026

"Las declaraciones juradas —originales o rectificativas— correspondientes a cierres anteriores a junio de 2026 continuarán confeccionándose mediante SIAP", puntualiza Policella.

"En síntesis, para los cierres de junio de 2026 comienza una etapa de transición en la que convivirán ambos sistemas, pero el camino ya está definido: desde marzo de 2027 el servicio "Ganancias Personas Jurídicas" de ARCA reemplazará obligatoriamente al aplicativo actual", subraya.

"Desde el Estudio Policella comenzaremos a evaluar la utilización de la nueva herramienta en las próximas declaraciones juradas, considerando en cada caso la alternativa más conveniente", comenta el experto.