ARBA lanza una moratoria con descuentos de hasta 40% para regularizar deudas

El plan comenzará el 26 de octubre y permitirá pagar en cuotas o al contado. Qué impuestos incluye, cómo cambian las quitas y qué pasa en 2027

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) abrirá el 26 de octubre un régimen especial para que los contribuyentes regularicen deudas tributarias con descuentos de hasta 40%.

El beneficio dependerá de la fecha de adhesión y de la modalidad de pago: quienes cancelen al contado durante las primeras semanas accederán a la mayor bonificación.

La medida también tiene un efecto sobre el próximo año. ARBA estableció que no registrar deudas con el fisco provincial será una condición para acceder a las bonificaciones y los descuentos impositivos previstos para 2027. El plan estará disponible hasta el 31 de diciembre y la adhesión se realizará de manera digital.

Cuánto descuenta ARBA según la fecha y la forma de pago

El régimen tendrá cuatro etapas, con bonificaciones decrecientes para quienes se incorporen más adelante. En las primeras semanas, la quita llegará al 40% para el pago al contado, al 20% si se eligen tres cuotas y al 15% en seis cuotas. En diciembre, en cambio, el descuento quedará limitado al pago en una sola vez.

En concreto, quedan de la siguiente forma:

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas

Del 14 al 27 de noviembre: 35% al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas

Del 12 al 31 de diciembre: 30% al contado, sin descuentos para pagos en cuotas

La bonificación no podrá superar el monto del capital adeudado. Quienes necesiten más cuotas podrán acceder a los planes habituales de financiación de ARBA, aunque sin los descuentos de este régimen especial.

Qué deudas se pueden incluir y cómo adherirse

El plan abarcará obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso cuando estén en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización. También permitirá incorporar deudas generadas durante 2026, con una excepción: el Impuesto de Sellos, que solo podrá regularizarse por obligaciones hasta fines de 2025.

Los tributos incluidos son:

Ingresos Brutos

Impuesto de Sellos

Impuesto Inmobiliario Básico y Complementario

Impuesto Automotor

Embarcaciones Deportivas

La adhesión será digital, desde la página oficial de ARCA. Allí, los contribuyentes podrán consultar sus obligaciones pendientes, elegir el impuesto que desean regularizar y formalizar el plan de pagos. El régimen estará habilitado a partir del 26 de octubre.

En paralelo, el organismo extendió hasta el jueves 12 de noviembre el plazo para pagar la cuota 9 del Impuesto Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario. Quienes cumplan con las condiciones de buen contribuyente podrán conservar la bonificación del 10% por pago en término.

Ese mismo día vencerá la cuota 2 del impuesto a Embarcaciones Deportivas o de Recreación. La prórroga de los otros tres vencimientos permite pagar hasta la nueva fecha sin perder el beneficio por cumplimiento.

Qué descuentos impositivos se podrán obtener en 2027

Estar al día con ARBA será una condición para acceder a las bonificaciones impositivas que la Provincia prevé para 2027. Por eso, la moratoria puede resultar relevante también para quienes buscan conservar los beneficios por cumplimiento en impuestos patrimoniales como el Inmobiliario, el Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Durante 2026, el organismo contempla descuentos del 15% por el pago anual y del 10% por cuota, sujetos a las condiciones previstas para cada tributo. De confirmarse, podrían extenderse al 2027.