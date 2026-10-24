Monotributo: cómo regularizar deudas con ARCA y evitar la baja del régimen en noviembre

Los contribuyentes que tengan cuotas impagas pueden consultar el saldo, calcular intereses y acceder a planes de pago de hasta 20 cuotas

Consulta tu deuda desde CCMA. Puedes pagar mediante VEP o acceder a planes de hasta 20 cuotas.

El monotributo vence el 20. Pagar tarde genera intereses y 10 meses de mora causan la baja.

Los monotributistas que arrastran deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tienen distintas alternativas para ponerse al día antes del próximo vencimiento, previsto para el 20 de noviembre. El organismo recordó que los pagos fuera de término generan intereses, aunque el atraso no impide seguir facturando de manera inmediata.

La clave es distinguir entre una cuota impaga y una deuda acumulada durante varios meses. Mientras que el primer caso puede resolverse mediante el pago del importe adeudado más los intereses correspondientes, la falta de cumplimiento durante diez meses consecutivos puede derivar en la baja automática del régimen, previa notificación al contribuyente.

Para facilitar la regularización, ARCA permite consultar las obligaciones pendientes desde sus servicios digitales, generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) y acceder a planes de facilidades que permiten financiar la deuda en hasta 20 cuotas mensuales, sin necesidad de realizar un pago a cuenta, según la información publicada por el organismo.

Cuándo vence el monotributo en noviembre y qué pasa si se paga tarde

El monotributo vence el día 20 de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un sábado, domingo o feriado, el vencimiento se traslada al día hábil siguiente. En noviembre de 2026, el 20 cae viernes, por lo que esa será la fecha límite para pagar la cuota mensual.

Quienes no abonen a término deberán cancelar el importe pendiente y los intereses resarcitorios correspondientes al período de demora. Estos se calculan en función del tiempo transcurrido entre el vencimiento original y la fecha en que se concreta el pago.

El atraso no significa que el contribuyente pierda automáticamente su condición de monotributista. Sin embargo, dejar acumular obligaciones impagas puede generar consecuencias más importantes y dificultar la continuidad dentro del régimen simplificado.

Hay una excepción para quienes recién comienzan una actividad. En ese caso, el primer pago puede realizarse, por única vez, hasta el último día del mes de inicio.

Si no facturé durante un mes, ¿igual tengo que pagar el monotributo?

Sí. La obligación mensual continúa vigente aunque el contribuyente no haya emitido facturas o no haya tenido ingresos durante ese período.

El pago del monotributo no depende de que se hayan concretado ventas o prestado servicios en el mes. Por eso, un trabajador independiente que no tuvo actividad comercial igualmente debe abonar la cuota correspondiente, siempre que continúe inscripto en el régimen.

Esta situación es relevante para profesionales, comerciantes y prestadores de servicios que atraviesan períodos de menor actividad. No facturar no elimina la obligación tributaria y dejar de pagar puede generar intereses y deuda acumulada.

Cómo consultar la deuda del monotributo y generar el pago

El primer paso para regularizar la situación es verificar cuánto se debe y qué períodos están pendientes. Para hacerlo, ARCA dispone del servicio con clave fiscal "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" (CCMA).

Desde esa herramienta, el contribuyente puede consultar las obligaciones impagas, distinguir el capital de los intereses y generar los volantes de pago correspondientes.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al servicio CCMA con clave fiscal.

Revisar los períodos adeudados y los intereses calculados.

Generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) por el importe que se desea cancelar.

Elegir un medio de pago habilitado y completar la operación.

El VEP puede generarse también desde el servicio "Presentación de DDJJ y Pagos". Una vez emitido, es posible abonarlo mediante homebanking, código QR con billeteras virtuales habilitadas, redes bancarias y Pago Mis Cuentas.

También existen alternativas para operar desde el celular, a través de las aplicaciones ARCA Móvil y Mi Monotributo.

Para consultar la cuenta corriente, el contribuyente puede ingresar a CCMA de ARCA. Para generar el volante desde el otro servicio, está disponible Presentación de DDJJ y Pagos.

Cómo financiar la deuda en hasta 20 cuotas

Quienes no puedan cancelar todo el saldo pendiente de una sola vez tienen la posibilidad de evaluar un plan de facilidades de pago.

Según la información difundida por ARCA, los monotributistas pueden acceder a planes sin pago a cuenta y financiar la deuda en hasta 20 cuotas mensuales. La adhesión se realiza a través del servicio con clave fiscal "Mis Facilidades".

Esta alternativa permite distribuir el pago de las obligaciones pendientes en el tiempo, aunque antes de adherir conviene revisar las condiciones del plan disponible, el importe de las cuotas y los intereses aplicables.

Para iniciar la gestión, se debe ingresar a Mis Facilidades de ARCA y verificar las opciones habilitadas para la situación fiscal de cada contribuyente.

La regularización mediante un plan también resulta importante para quienes acumularon una deuda prolongada y necesitan recuperar su inscripción en el régimen.

Cuándo ARCA puede dar de baja a un monotributista por falta de pago

Uno de los puntos centrales que deben tener en cuenta los contribuyentes es el plazo de diez meses consecutivos de incumplimiento.

Si se acumulan diez meses consecutivos de deuda por el monotributo, ARCA puede disponer la baja automática del régimen, con aviso previo al contribuyente. En esa situación, la persona ya no puede continuar facturando como monotributista mientras permanezca fuera del régimen.

Para volver a inscribirse, debe regularizar las obligaciones pendientes, ya sea mediante el pago de la deuda o la presentación de un plan de facilidades. Una vez que se registre el pago total o la incorporación de las obligaciones a un plan, podrá iniciar nuevamente el trámite de inscripción.

El alta no se produce de manera automática. El contribuyente debe ingresar al portal de Monotributo y realizar la gestión correspondiente.

Si necesita que la inscripción tenga efecto desde un período anterior al vigente, también puede ser necesario solicitar un alta retroactiva mediante el servicio "Presentaciones Digitales", utilizando el trámite "Alta retroactiva de impuestos o regímenes".

Cómo evitar olvidarse del vencimiento del monotributo

Una de las alternativas para reducir el riesgo de acumular cuotas impagas es adherir el pago al débito automático de una cuenta bancaria o de una tarjeta de crédito.

Esta modalidad permite que el importe se debite en forma automática y evita depender de un recordatorio mensual. Sin embargo, es importante controlar que existan fondos disponibles o que la tarjeta esté habilitada para procesar el pago.

Además, quienes acumulan 12 meses consecutivos de pagos realizados mediante débito automático pueden acceder al reintegro del componente impositivo del monotributo. Según ARCA, el beneficio se acredita automáticamente en marzo de cada año en la cuenta bancaria utilizada o en la tarjeta de crédito adherida, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Con el vencimiento de noviembre a la vista, revisar la cuenta corriente, verificar los intereses y evaluar las alternativas de financiación permite evitar que un atraso puntual se convierta en un problema más difícil de resolver.