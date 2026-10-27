El gremio mercantil concluirá las paritarias la semana próxima con un aumento salarial por inflación y una suma fija como la de julio y agosto

El objetivo es recomponer el sueldo de bolsillo y compensar la caída tras el fin de la asignación anterior.

Se negocian subas salariales del 1,9-2% y una suma no remunerativa de $25.000 o $30.000.

La paritaria de Comercio está abierta. La próxima semana será clave para cerrar un acuerdo para octubre, noviembre y diciembre.

La paritaria de Empleados de Comercio continúa abierta y la semana próxima será definitoria. Se negocia un acuerdo para octubre, noviembre y diciembre, con incrementos en torno al 1,9% o 2% y una suma no remunerativa de $25.000 o $30.000.

En qué etapa está la paritaria de comercio

Los trabajadores aguardan la definición de la escalal salarial de comercio para noviembre y un nuevo acuerdo salarial para el último trimestre de 2026. Las conversaciones entre el sindicato y las cámaras empresarias continuarán la próxima semana, con el objetivo de definir la actualización de los haberes del CCT 130/75, indica Ignacio Barrios, de Ignacio Online.

Se encuentran en discusión los porcentajes y las sumas fijas que cobrará el gremio mercantil en el trimestre, ya que forman parte de la negociación.

La expectativa está puesta en un entendimiento que abarque octubre, noviembre y diciembre de 2026, especialmente por el efecto que tuvo en los salarios de bolsillo la finalización de la asignación extraordinaria de $25.000.

El aumento para el gremio de Comercio

Las conversaciones apuntan a una actualización vinculada con la evolución de los precios, con porcentajes en torno al 1,9% o 2% como referencia para los incrementos del trimestre.

El dato que sirve de antecedente es la inflación de septiembre, que fue del 1,9%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Todavía resta definir los porcentajes de cada tramo, las bases de cálculo y su forma de aplicación. Por eso, no se puede anticipar un aumento total trimestral.

El entendimiento anterior también contempló incrementos escalonados del 1,9% para julio, agosto y septiembre.

Qué suma no remunerativa se analiza

Otro de los puntos en discusión es el pago de una suma no remunerativa de $25.000 o $30.000, con un esquema similar al de la asignación que se abonó hasta agosto.

Esta posibilidad tiene especial importancia para el ingreso de bolsillo: una suma fija puede complementar el incremento porcentual y compensar la discontinuidad del pago extraordinario anterior.

El acuerdo anterior incluyó una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000, dividida en dos pagos:

$25.000 con los haberes de julio de 2026.

con los haberes de julio de 2026. $25.000 con los haberes de agosto de 2026.

Al completarse esos pagos, la asignación dejó de integrar la liquidación de septiembre.

De todos modos, el importe, los meses de pago y las condiciones de liquidación de una futura suma fija siguen pendientes de definición.

La combinación del aumento de 1,9% en septiembre con caída de la suma fija, explica por qué, según la categoría, la antigüedad y los restantes conceptos del recibo, el aumento podía resultar insuficiente a partir de septiembre.

Qué puede pasar con el sueldo de octubre

La preocupación se traslada ahora a los haberes de octubre: si no se firma un nuevo acuerdo que disponga una actualización aplicable a ese mes, continuará la ausencia de los $25.000 extraordinarios.

Esto no implica necesariamente una nueva baja respecto de septiembre. El efecto es la continuidad de un ingreso sin aquella asignación, mientras los precios siguen aumentando.

Por eso, la negociación tiene dos componentes relevantes: la recomposición porcentual de los salarios y la posibilidad de recuperar una suma fija adicional.

La próxima semana será una nueva instancia para intentar cerrar la paritaria del último trimestre. Para los trabajadores, el punto central será cuánto de lo acordado se traduce en una mejora efectiva del salario de bolsillo