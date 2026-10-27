Empleados de comercio acordaron aumento salarial hasta diciembre y un nuevo bono

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) suscribió un nuevo acuerdo paritario junto a las principales cámaras del sector

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) suscribió un nuevo acuerdo paritario junto a las principales cámaras del sector: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

Nuevo aumento y bono para empleados de comercio

Este entendimiento regula las condiciones salariales para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.Los aspectos más relevantes del acuerdo incluyen:

Incremento salarial: Un aumento total del 5,7% trimestral, desglosado en tramos mensuales del 1,9%.

Bono extraordinario: Una asignación de $50.000 pesos para todas las categorías, abonada en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

Mantenimiento de asignaciones previas: La continuidad del pago de la suma de $120.000 pesos pactada en el acuerdo paritario anterior.

Objetivos centrales: Sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, resguardar el empleo y brindar previsibilidad al sector comercial en medio de un contexto económico complejo.

Estructura del nuevo acuerdo salarial de empleados de comercio

El convenio salarial establece un esquema de recomposición escalonado junto con sumas fijas y el mantenimiento de beneficios preexistentes para la totalidad de las categorías de trabajadores comprendidas.

Incremento Trimestral Escalonado

El aumento del 5,7% se distribuirá en tres tramos iguales de 1,9% mensual:

Octubre de 2026:1,9%

Noviembre de 2026:1,9%

Diciembre de 2026:1,9%

Total Trimestral:5,7%

Bono Extraordinario

Monto Total: $50.000

Alcance: Trabajadores de todas las categorías del sector.

Forma de Pago: Dos cuotas iguales y consecutivas de $25.000 pesos cada una, a liquidadarse en los meses de octubre y noviembre de 2026.

Continuidad de Sumas Anteriores

Se ratifica que la suma de $120.000 pesos fijada en el acuerdo paritario precedente continuará abonándose regularmente durante toda la vigencia del nuevo trimestre (octubre - diciembre de 2026).P