ARCA detectó un fraude por u$s10 millones con granos y hay detenidos en todo el país

Una enorme maniobra de fraude con compraventa de granos para cobrar reintegros de IVA indebidos fue detectada por ARCA y ya actúa la Justicia

Una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permitió detectar una presunta maniobra de fraude tributario por unos u$s10 millones vinculada con operaciones de compraventa de granos. La investigación derivó en 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país y en la detención de 23 personas.

Según la información oficial, ARCA detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares. La maniobra investigada habría consistido en simular compraventas de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener indebidamente reintegros de IVA.

"La hipótesis investigada es que el objetivo habría sido obtener dinero del Estado mediante reintegros indebidos", puntualiza la contadora Aldana Fernández

Cuál fue el fraude denunciado por ARCA

La operatoria bajo investigación se habría basado en la simulación de transacciones comerciales para generar créditos fiscales o retenciones que no respondían a operaciones reales y, a partir de allí, acceder a reintegros de IVA que no correspondían.

A partir de la denuncia presentada por ARCA, se realizaron tareas investigativas para identificar a las personas físicas y jurídicas presuntamente vinculadas con esas operaciones. Los trabajos incluyeron relevamientos de campo, análisis de información y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas.

Con los elementos reunidos, la Justicia dispuso una serie de medidas para avanzar sobre los domicilios relacionados con la investigación y secuestrar documentación y dispositivos que permitieran profundizar el análisis de las operaciones.

Allanamientos y detenidos en todo el país

Por orden del juez Gustavo Darío Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, efectivos del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron 85 allanamientos.

Los procedimientos se distribuyeron entre Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas 23 personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad, que quedaron a disposición del magistrado a cargo de la causa.

Los 4 pasos de la maniobra para obtener reintegros de IVA

"La compraventa de granos tiene particularidades fiscales: existen regímenes de retención, registros de operaciones y mecanismos de liquidación y devolución vinculados al IVA. En tal sentido, el circuito del fraude seria presuntamente el que sigue", indica la contadora Aldana Fernández:

Paso 1. Simulación de operaciones de granos: se habrían registrado o documentado compraventas que no reflejaban operaciones económicas reales, o que no se correspondían con lo declarado.

Paso 2. Generación de retenciones ficticias: la información presuntamente falsa se habría utilizado para generar registros de retenciones en el SICORE.

Paso 3. Presentación de declaraciones o solicitudes: los registros se habrían utilizado para sustentar créditos fiscales y/o pedidos de devolución de IVA que no correspondían.

Paso 4. Obtención del beneficio fiscal

Qué delitos podrían haber cometido los detenidos

Fernández precisa que los denunciados podrían resultar imputados por los siguientes delitos, todos con penas de prisión:

Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales

Pena prevista: prisión de 3 años y 6 meses a 9 años.

Esta figura sanciona al contribuyente que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas u otro ardid, percibe, aprovecha o utiliza indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones u otros beneficios tributarios.

Para aplicar esta figura, hay que demostrar que se presentaron solicitudes fraudulentas y se cobraron devoluciones a las que los contribuyentes no tenían derecho. Si se intentó obtener el beneficio, pero no llegó a percibirse ni utilizarse, correspondería la tentativa.

No alcanza con que ARCA encuentre una inconsistencia: deben probarse el engaño, la intervención atribuible al acusado y los restantes elementos exigidos por el tipo penal.

Obtención fraudulenta de beneficios fiscales

Pena: prisión de 1 a 6 años.

Esta figura contempla la obtención, mediante engaño, de un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de un beneficio fiscal, como una devolución o un reintegro.

La diferencia con el primer delito es que el aprovechamiento contempla la percepción, mientras que la obtención se refiere a la autorización del beneficio.

Falsificación de documentos y uso de documentos falsos

Las penas previstas incluyen: 1 a 6 años o 6 meses a 2 años.

En este caso, aplicaría este delito si existieron facturas falsas, liquidaciones de granos simuladas, constancias de retención apócrifas.

Asociación ilícita

Pena general vigente: prisión de 3 a 10 años para quien tome parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos.

Este delito podría estar configurado por la cantidad de personas investigadas y detenidas, y la existencia de contribuyentes distribuidos en distintas jurisdicciones.

Sin embargo, para aplicar esta figura, debe acreditarse una asociación con cierta organización y vocación de cometer delitos, además de la participación consciente del acusado. No alcanza con que tres o más personas hayan intervenido en una operación irregular aislada.

Vulneración de normas tributarias

Además, se vulneraron normas tributarias mediante incumplimientos sustantivos, referidos a dinero dejado de pagar a ARCA o cobrado a ARCA, y formales, por declaraciones juradas inexactas:

IVA

Régimen SICORE de retención

Normativa de facturación, registración y documentación comercial

Qué claves determinarán las penas de los detenidos por fraude a ARCA

Fernández deja planteadas estas 3 preguntas que deberán se develadas por la investigación y definirán la situación de los detenidos:

¿Las retenciones se registraron sin que existiera una operación real o existieron operaciones reales con documentación adulterada?

o existieron operaciones reales con documentación adulterada? ¿Los reintegros de IVA se cobraron efectivamente o parte de las solicitudes fueron detectadas antes del pago?

o parte de las solicitudes fueron detectadas antes del pago? ¿Había una estructura organizada con funciones distribuidas o contribuyentes que realizaron operaciones irregulares de manera independiente?

Las respuestas a estas preguntas definirán cuáles son los delitos cometidos por los denunciados y detenidos en la causa por fraude con gramos que denuncia ARCA por u$s10 millones.