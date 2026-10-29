Nuevo aumento para empleados de comercio: oficializaron escalas salariales hasta diciembre

Se publicaron las escalas salariales oficiales según el último acuerdo paritario firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector

Se publicaron las escalas salariales oficiales según el último acuerdo paritario para los empleados de comercio firmado el 26 de octubre de 2026 entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Las partes pactaron un incremento salarial del 5,7% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de septiembre de 2026, con más las sumas de carácter no remunerativo a dicha fecha, señala el consultor Ignacio Barrios.

La mencionada suba del 5,7% se abonará de acuerdo al siguiente detalle:

1,9% a partir del mes de octubre de 2026;

1,9% a partir del mes de noviembre de 2026 y

1,9% a partir del mes de diciembre de 2026.

Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma extra ordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por el importe de $ 50.000 y pagadera de la siguiente manera:

$25.000 a liquidarse junto con el sueldo del mes de octubre de 2026, y

$25.000 a liquidarse junto con el sueldo del mes de noviembre de 2026.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y las partes asumieron el compromiso de reunirse en el mes de enero de 2027 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Se oficializaron las escalas salariales del nuevo aumento para empleados de comercio:

A continuación, las escalas salariales correspondientes al nuevo aumento salarial para empleados de comercio:

Estructura del nuevo acuerdo salarial de empleados de comercio

El convenio salarial establece un esquema de recomposición escalonado junto con sumas fijas y el mantenimiento de beneficios preexistentes para la totalidad de las categorías de trabajadores comprendidas.

Incremento Trimestral Escalonado

El aumento del 5,7% se distribuirá en tres tramos iguales de 1,9% mensual:

Octubre de 2026:1,9%

Noviembre de 2026:1,9%

Diciembre de 2026:1,9%

Total Trimestral:5,7%

Bono Extraordinario

Monto Total: $50.000

Alcance: Trabajadores de todas las categorías del sector.

Forma de Pago: Dos cuotas iguales y consecutivas de $25.000 pesos cada una, a liquidadarse en los meses de octubre y noviembre de 2026.

Continuidad de Sumas Anteriores

Se ratifica que la suma de $120.000 pesos fijada en el acuerdo paritario precedente continuará abonándose regularmente durante toda la vigencia del nuevo trimestre (octubre - diciembre de 2026).P