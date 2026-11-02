La recaudación tributaria creció por encima de la inflación, pese a otra baja del IVA

ARCA informó ingresos por $21,6 billones en octubre. Ganancias y derechos de exportación mostraron los mayores aumentos entre los principales tributos

La recaudación tributaria volvió a mostrar un incremento interanual en octubre. Según los datos publicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos alcanzaron los $21,6 billones, con una suba del 33,7% frente al mismo mes de 2025.

De esta manera, la recaudación se ubicó por arriba de la inflación estimada, que se ubica en torno al 32,8%, según consultoras privadas.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, los recursos tributarios sumaron $196 billones, lo que representó un incremento interanual del 29,8%.

El resultado de octubre estuvo marcado por el desempeño dispar de los principales impuestos. Mientras Ganancias y los derechos de exportación registraron fuertes aumentos, el IVA aduanero y los derechos de importación mostraron variaciones negativas.

Recaudación tributaria: Ganancias y retenciones, entre los impuestos que más crecieron

El impuesto a las Ganancias recaudó $5,08 billones en octubre, con un incremento interanual del 55,1%. Entre enero y octubre, los ingresos por este tributo acumularon $43,42 billones, un 44,6% más que en igual período del año anterior.

ARCA atribuyó la suba mensual a mayores anticipos de sociedades y personas humanas, vinculados con el aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025. También incidieron el incremento de las retenciones impositivas y las reafectaciones netas positivas, que reflejaron una menor utilización de saldos de Ganancias para cancelar otras obligaciones.

Durante octubre ingresó el segundo anticipo de personas humanas correspondiente al período fiscal 2026. Además, el organismo señaló que el pago del saldo de la declaración jurada de personas humanas del período fiscal 2025 había operado en julio de este año, mientras que el vencimiento para la presentación fue prorrogado al 16 de noviembre de 2026. En 2025, tanto el pago como la presentación se habían realizado en junio.

Otro de los movimientos más destacados se produjo en los derechos de exportación. La recaudación por retenciones alcanzó los $870.052 millones, con un aumento interanual del 238,4%. Sin embargo, en los primeros diez meses del año acumuló $7,58 billones, un 14,5% más que en el mismo período de 2025.

El organismo recaudador explicó que el fuerte crecimiento mensual respondió, en parte, a una baja base de comparación. Durante junio, julio y septiembre de 2025 se habían adelantado pagos de derechos de exportación a partir de las reducciones de alícuotas dispuestas por distintos decretos, lo que derivó en menores ingresos durante los meses posteriores.

También contribuyeron el aumento interanual del precio promedio de la mayoría de los productos del complejo sojero y cerealero y de los hidrocarburos, además de mayores exportaciones de combustibles y minerales.

Qué pasó con el IVA y los impuestos al consumo

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto recaudó $7,03 billones en octubre, con una suba interanual del 21,8%. En el acumulado hasta octubre, los ingresos alcanzaron los $62,67 billones, un 24,4% más que en igual período de 2025.

Sin embargo, los componentes del tributo tuvieron comportamientos diferentes. El IVA impositivo, asociado a las operaciones realizadas en el mercado interno, creció un 30,5% interanual y recaudó $4,98 billones.

En cambio, el IVA aduanero retrocedió un 4,9%, hasta los $2,13 billones. Según ARCA, incidieron negativamente un día hábil menos que en octubre de 2025 y una elevada base de comparación.

En el componente impositivo jugaron a favor las menores devoluciones de IVA a exportadores respecto del año anterior. En sentido contrario, afectaron las mayores reafectaciones netas negativas y las devoluciones del régimen de comercialización de granos.

Por su parte, el impuesto a los débitos y créditos bancarios aportó $1,63 billones, con un incremento interanual del 21,5%. En los primeros diez meses del año, la recaudación por este concepto sumó $14,54 billones, un 27,9% más que en el mismo período de 2025.

ARCA indicó que el resultado mensual estuvo condicionado por los elevados ingresos registrados en octubre del año pasado. Durante el mes también estuvieron vigentes las nuevas exenciones incorporadas mediante el Decreto 475/2026.

En tanto, el impuesto a los combustibles recaudó $688.197 millones, un 51,1% más que un año atrás. El organismo explicó que el incremento respondió principalmente a las actualizaciones del tributo.

Los ingresos de la Seguridad Social también aumentaron

Los recursos provenientes de la Seguridad Social alcanzaron los $5,03 billones en octubre, con una suba interanual del 33,8%. Entre enero y octubre, acumularon $49,13 billones, un 29,6% más que en igual período de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, el aumento de la remuneración bruta promedio y una mayor distribución de las facilidades de pago respecto del año anterior contribuyeron al resultado.

El documento también señaló que continúan vigentes los beneficios del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que contempla una alícuota reducida de contribuciones patronales para nuevos trabajadores del sector privado incorporados entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

A su vez, sigue vigente el régimen de Promoción de Empleo Registrado (PER), que permite regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas mediante beneficios fiscales y facilidades de pago.

Importaciones y Bienes Personales, con resultados dispares

Los derechos de importación y otros conceptos relacionados generaron ingresos por $723.108 millones en octubre, con una caída interanual del 9,6%. En el acumulado de los primeros diez meses del año, en cambio, sumaron $5,78 billones, con un crecimiento del 4,9%.

ARCA vinculó el retroceso mensual con la cancelación de derechos de importación mediante créditos por devolución del Impuesto PAIS, un día hábil menos respecto de octubre de 2025 y una elevada base de comparación.

Durante octubre también rigió la alícuota del 0% del Derecho de Importación Extrazona para teléfonos inteligentes y celulares portátiles.

Por su parte, el impuesto sobre los Bienes Personales recaudó $122.441 millones, un 26,6% más que en octubre del año pasado. Entre enero y octubre, los ingresos alcanzaron los $2,54 billones, con una suba interanual del 40%.

En este caso, ARCA indicó que durante el mes operó el segundo anticipo de personas humanas correspondiente al período fiscal 2026.

Por último, el organismo informó que la variación interanual negativa de los Impuestos Internos respondió principalmente a pagos no bancarios de tabacos realizados durante los últimos días de octubre, que no llegaron a acreditarse en la cuenta del impuesto dentro del mes. Según el informe, su reasignación se realizará en noviembre.