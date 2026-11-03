Las nuevas pautas que ya rigen para compras en Shein, Temu y Amazon

El Decreto 604/2026 estableció una reforma integral al régimen de envíos postales en la República Argentina. ARCA explica las claves

El Decreto 604/2026 estableció una reforma integral al régimen de envíos postales en la República Argentina. Su objetivo central es la eliminación de barreras estatales y la simplificación de procesos de comercio exterior para fomentar la inserción del país en el mercado mundial.

Entre las medidas más críticas se destaca la eliminación de límites de valor para exportaciones comerciales por vía postal y la unificación de beneficios tributarios para importaciones. Se establece una exención de derechos de importación para envíos de hasta u$s400, con un límite de cinco envíos anuales por persona, igualando las condiciones entre el operador postal designado y los prestadores privados (Courier). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) queda designada como la autoridad encargada de la implementación operativa.

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Régimen de Courier

¿Qué parámetros tener en cuenta?

El régimen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de pequeños envíos permite realizar importaciones por courier para consumo personal con una franquicia de USD 400 hasta 5 veces por año. El límite vigente es de USD 3000 por cada vuelo, lo que permite a los ciudadanos ingresar al país hasta USD 15.000 al año por estas plataformas sin pagar impuestos a la importación.

¿Qué tributos quedan eximidos con este régimen?

Hasta los primeros USD 400, los usuarios abonarán únicamente el impuesto al valor agregado e impuestos internos, en caso de corresponder. Cuando la compra supere esa cifra, deberán adicionar sobre el excedente al arancel de importación y la tasa de estadística.

¿Qué requisitos debe cumplir la mercadería?

Se pueden traer en cada envío hasta 3 unidades iguales y deben pesar menos de 50 kilos. No deben tener fin comercial. ¿Dónde puedo ver mis envíos? Se podrá consultar el detalle del envío, el Prestador de Servicios Postales PSP/Courier actuante y la afectación del cupo, ingresando con Clave Fiscal nivel 2 cómo mínimo, al módulo "Envíos Postales Internacionales" de la web de ARCA.

¿Tengo que presentar algún formulario?

No, no es necesario presentar ante ARCA ningún formulario. Las gestiones ante el organismo las realizan las propias empresas de envíos postales a nombre de la persona.

¿ARCA puede solicitar el pago de algún tributo?

No, todos los pagos de impuestos se hacen por intermediación de la firma. En ningún momento ARCA se contactará con el contribuyente para exigirle que abone los tributos. Los correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes por redes sociales en supuesto nombre del organismo deben ser desestimados por los contribuyentes, dado que no son los canales de comunicación habilitados.

¿Qué pasa si ya usé mis cinco envíos anuales?

En caso de que el contribuyente desee realizar una importación más, la empresa notificará al contribuyente para que abone la totalidad de los impuestos, ya que ya hizo uso de su franquiciado anual. Ejemplo: Usé 5 envíos por un total de 13.500 dólares.