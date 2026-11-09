El impacto del descuento obligatorio sobre los premios de azar sorprende a ganadores y genera debate sobre la retención impositiva en sorteos

El apostador que acertó los seis números del Tradicional Primer Sorteo del Quini 6, realizado el domingo 8 de noviembre, no cobrará el total del premio anunciado. Sobre los $1.852.200.529,20 obtenidos se aplica una retención impositiva prevista por la legislación argentina, que supera los $516 millones. De esta manera, el ganador recibirá alrededor de $1.335 millones una vez descontado el impuesto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) interviene en el esquema de recaudación del gravamen que alcanza a los premios obtenidos en determinados juegos de azar. La normativa establece que los ganadores deben afrontar una retención sobre el dinero obtenido, aunque el descuento no se calcula sobre la totalidad del premio bruto.

El mecanismo contempla una base imponible equivalente al 90% del monto ganado. Sobre ese importe se aplica una alícuota del 31%, lo que representa una retención efectiva del 27,9% del premio original.

En el caso del sorteo 3424 del Quini 6, realizado el domingo, el impuesto implica una diferencia superior a los $516 millones entre el monto anunciado y el dinero que finalmente llegará a manos del apostador.

Cuánto le descuenta ARCA al ganador del Quini 6

El premio bruto obtenido por el apostador de San Nicolás asciende a $1.852.200.529,20. Sin embargo, para determinar cuánto cobrará debe aplicarse el procedimiento previsto por la Ley 20.630, que regula el impuesto a los premios de determinados sorteos y concursos deportivos.

El cálculo se realiza en dos etapas. Primero, se toma el 90% del premio como base imponible. Después, sobre ese resultado se aplica la alícuota del 31%.

De acuerdo con esos parámetros, la liquidación correspondiente al ganador del Quini 6 queda conformada de la siguiente manera:

Premio bruto: $1.852.200.529,20

Base imponible (90%): $1.666.980.476,28

Alícuota del impuesto: 31%

Retención impositiva: $516.763.947,65

Premio neto estimado: $1.335.436.581,55

Así, el descuento que se aplica sobre el premio supera los $516 millones. El importe restante, que representa aproximadamente el 72,1% del monto anunciado, es el que recibirá el ganador después de la retención.

La diferencia entre el premio bruto y el neto responde exclusivamente al impuesto previsto para este tipo de ingresos. Por ese motivo, cuando se informa el monto de un premio millonario del Quini 6, es necesario distinguir entre la cifra anunciada antes de los descuentos y el dinero que efectivamente percibirá el beneficiario.

Cómo se calcula el impuesto a los premios del Quini 6

El gravamen que alcanza a los premios de loterías, rifas y otros juegos de azar está regulado por la Ley 20.630. Esta norma establece las condiciones para determinar el importe sujeto a retención y las responsabilidades de las entidades que organizan los sorteos.

El artículo 4 de la legislación determina que, para calcular el impuesto, se considera como monto neto del premio el 90% del importe obtenido por el beneficiario. Sobre esa base se aplica una alícuota del 31%.

La particularidad de este procedimiento es que el porcentaje del impuesto no se calcula directamente sobre el total anunciado. Primero se excluye el 10% del premio y luego se aplica la tasa correspondiente sobre el 90% restante.

Por eso, aunque la alícuota legal es del 31%, el descuento efectivo sobre el premio bruto equivale al 27,9%.

Este criterio se aplica a los premios alcanzados por el régimen, entre ellos los correspondientes a juegos de lotería y sorteos organizados por entidades oficiales o privadas autorizadas.

En consecuencia, el monto que recibe cada ganador depende del valor del premio y de la retención que corresponda según la normativa vigente. Cuanto mayor sea el importe obtenido, mayor será también el descuento expresado en pesos.

Quién retiene el impuesto y cómo se realiza el pago

La Ley 20.630 también establece quién debe encargarse de ingresar el gravamen. Según su artículo 2, la entidad organizadora del sorteo es responsable de actuar como agente de retención y depositar el impuesto correspondiente.

Esto significa que el descuento se realiza antes de que el dinero llegue al ganador. La organización responsable del pago debe calcular el importe alcanzado por el gravamen, retenerlo y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

Por lo tanto, el apostador no tiene que realizar una liquidación independiente ante ARCA para pagar este impuesto sobre el premio. La retención se efectúa directamente durante el proceso de cobro.

Este procedimiento permite que el beneficiario reciba el importe neto, mientras que la entidad organizadora se ocupa de ingresar el dinero retenido al organismo recaudador.

En el caso del Quini 6, la Lotería de Santa Fe informa en su sección de preguntas frecuentes que los premios superiores a $1.333,33 están alcanzados por esta retención. El monto obtenido en el sorteo del domingo supera ampliamente ese límite, por lo que corresponde aplicar el descuento establecido por la ley.

Qué porcentaje del premio recibe finalmente el ganador

La retención impositiva modifica el monto que percibe el apostador, pero no altera el premio bruto informado al momento de conocerse el resultado del sorteo.

En términos porcentuales, el ganador conserva el 72,1% del importe anunciado, mientras que el 27,9% restante corresponde al impuesto.

Para el apostador de San Nicolás, la diferencia se traduce en más de $516 millones que serán retenidos antes de la entrega del dinero. Una vez realizado ese descuento, el monto neto estimado asciende a $1.335.436.581,55.

El cálculo permite establecer cuánto representa el impuesto en un premio de estas características y por qué la cifra que finalmente cobra el ganador es inferior a la que se difunde después del sorteo.

De esta manera, los $1.852.200.529,20 correspondientes al Tradicional Primer Sorteo del domingo 8 de noviembre constituyen el premio bruto. Después de aplicar la retención prevista por la Ley 20.630, el beneficiario recibirá aproximadamente $1.335 millones.

La diferencia responde al régimen impositivo que alcanza a los premios de juegos de azar y que establece que las entidades organizadoras deben descontar el gravamen antes de efectuar el pago.