Los empleadores tienen 15 días para completar el blanqueo de trabajadores de la reforma laboral y pagar la deuda que quedó afuera del perdón

Ofrece condonación de deuda (70-90% según tipo de empresa) y opciones de pago: al contado con descuento adicional o mediante un plan de facilidades.

Cubre trabajadores no registrados, o aquellos con fechas de ingreso o remuneraciones subdeclaradas en el sector privado.

El Régimen PER cierra el 28 de noviembre para regularizar empleo y deudas, abarcando situaciones hasta octubre de 2026. Es crucial resolver la deuda en este plazo.

El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) entra en su etapa final. Los empleadores tienen tiempo hasta el próximo sábado 28 de noviembre para regularizar trabajadores no registrados, además de cancelar o incluir en un plan de pagos las obligaciones que no queden alcanzadas por la condonación que ofrece este blanqueo legal.

Aunque el plazo para completar el trámite vence a fines de noviembre, el último período devengado que puede incluirse en el régimen es octubre de 2026. Esta distinción es importante: las obligaciones correspondientes a noviembre quedan fuera del beneficio, pero los empleadores pueden formalizar la adhesión durante este mes.

La regularización prevista en la Ley 27.802 de Modernización Laboral comprende las relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, siempre que continúen vigentes al momento de la adhesión, según informa Ignacio Barrios, de Ignacio Online.

La fecha del 28 de noviembre alcanza tanto a la regularización laboral como a la cancelación de la deuda del blanqueo laboral o al acogimiento al plan de facilidades de pago. Por lo tanto, no alcanza con corregir los datos registrales o presentar las declaraciones juradas correspondientes: también es necesario resolver la deuda dentro del plazo establecido.

Qué períodos se pueden incluir en el blanqueo laboral

La posibilidad de regularizar hasta octubre de 2026 no significa que ese sea el vencimiento para adherir. Los empleadores pueden realizar el procedimiento durante noviembre, pero únicamente podrán incluir obligaciones devengadas hasta el último día de octubre.

ARCA aclaró que, si la regularización se realiza en noviembre, podrá comprender los períodos hasta octubre inclusive, siempre que la situación que origina la corrección haya subsistido hasta ese momento.

Por ejemplo, una empresa que declaró una remuneración inferior a la efectivamente abonada podrá corregir esa situación hasta octubre de 2026, si la deficiencia se mantuvo durante ese período y cumple con las condiciones del régimen.

A partir del período de adhesión y los siguientes, deberá declarar la remuneración real en las correspondientes declaraciones juradas.

ARCA recordó además que los empleadores ya pueden realizar la regularización, por lo que no es necesario esperar hasta los últimos días del plazo.

Qué trabajadores se pueden regularizar

El PER comprende relaciones laborales del sector privado que presenten alguna de estas situaciones:

Trabajadores que directamente no fueron registrados .

. Empleados registrados con una fecha de ingreso posterior a la real .

. Relaciones laborales declaradas con una remuneración inferior a la efectivamente percibida.

El régimen permite regularizar las obligaciones vinculadas con estas situaciones, para lo cual es necesario identificar la deficiencia, determinar desde cuándo existe y establecer los períodos involucrados.

Las deudas laborales que alcanza la condonación

Uno de los principales atractivos del PER son los porcentajes de condonación de las obligaciones alcanzadas. El beneficio varía según el tipo de empleador.

Micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro: acceden a una condonación del 90%.

Medianas empresas de los tramos 1 y 2: el porcentaje es del 80%.

Los demás empleadores: el perdón alcanza el 70%.

El régimen también contempla la condonación total de determinadas obligaciones correspondientes al Sistema Nacional del Seguro de Salud, los conceptos alcanzados de riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

De esta manera, los empleadores deben determinar qué parte de la deuda queda condonada y cuál es el saldo que deberán cancelar.

Opción por pago al contado o plan de facilidades: cuándo vence

Para quienes tengan obligaciones pendientes después de aplicar los beneficios de condonación, existen dos alternativas: pagar al contado o adherir al plan de facilidades de pago.

El pago al contado permite obtener una reducción adicional del 50% sobre el saldo no condonado.

La otra posibilidad es financiar la deuda mediante el plan previsto para el régimen, cuyo servicio de adhesión estará disponible en el sistema Mis Facilidades hasta el 28 de noviembre de 2026.

Esa fecha corresponde al acogimiento al plan y no al pago de la totalidad de las cuotas. Los vencimientos posteriores se cumplen de acuerdo con el cronograma de financiación elegido.

Qué deben revisar los empleadores antes del vencimiento

Para completar el procedimiento, los empleadores deberán identificar a los trabajadores alcanzados, verificar que las relaciones laborales continúen vigentes y determinar las fechas reales de ingreso y las remuneraciones efectivamente abonadas.

También deberán revisar los datos registrales y las declaraciones juradas originales o rectificativas que correspondan, además de calcular la deuda remanente después de la condonación y definir la modalidad de cancelación.

En los casos de diferencias salariales, la corrección involucra el Libro de Sueldos Digital y su exposición en el formulario 931 de declaración jurada de aportes y contribuciones laborales.

La proximidad del vencimiento obliga a coordinar las distintas etapas del procedimiento. La presentación de la información laboral, las rectificaciones y la resolución de la deuda deben efectuarse dentro del plazo.

El 28 de noviembre será la fecha límite para completar el blanqueo laboral y resolver las obligaciones pendientes. Octubre, en cambio, es el último período devengado que puede incluirse en el régimen.