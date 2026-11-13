La inflación de octubre disparó la actualización de Ganancias y Bienes Personales

La inflación dispara la actualización en Ganancias para las empresas y la actualización de los valores y las escalas en Bienes Personales.

La publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de octubre 2026 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) dispara la actualización en el Impuesto a las Ganancias para las empresas (personas jurídicas) y la actualización de los valores y las escalas en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

La inflación de octubre disparó actualización de Ganancias y Bienes Personales

Desde Tributum.News detallan la actualización correspondiente:

Se actualiza Ganancias. Personas Jurídicas. Escala del impuesto (LIG, Art 73 modif. Ley 27630, Art 5)

Período fiscal: Ejercicios iniciados desde 01/01/2027

Tramos escala:

Hasta $ 177.747.435,48: 25%

Más de $ 177.747.435,48 a $ 1.777.474.354,73: 30% (fijo + %excedente)

Más de $ 1.777.474.354,73 en adelante: 35% (fijo + %excedente)

También se actualiza Ganancias. Personas Humanas. Deducciones (LIG, Art 85 modif. Ley 27743, Art 78)

Período fiscal: año calendario fiscal DDJJ 2027

Seguro de vida. Tope. Incremento: $ 1.003.030,56

Fuente: Tributum

También se actualiza Bienes Personales. Personas Humanas. Mínimo exento y Escala del impuesto (Ley ISBP, Art 24, 25 y 24.1, modif. Ley 27.743 y 608/2024)

Período fiscal: Año-calendario DDJJ 2026 (vto Mayo 2027)

Bienes gravados No alcanzados: $ 512.188.445,74

Inmueble exento Casa habitación: $ 1.792.659.559,54

Hasta $ 70.111.960,93: 0,50%

Más de $ 70.111.960,93 en adelante: 0,75% (fijo + %excedente)

Se elimina el último tramo: 1,00%

Se elimina lo referido a contribuyentes cumplidores: Escalas y alícuotas diferenciales

Los valores definitivos serán confirmados por ARCA en los proxímos días.