La inflación de octubre disparó la actualización de Ganancias y Bienes Personales
La publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de octubre 2026 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) dispara la actualización en el Impuesto a las Ganancias para las empresas (personas jurídicas) y la actualización de los valores y las escalas en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
La inflación de octubre disparó actualización de Ganancias y Bienes Personales
Desde Tributum.News detallan la actualización correspondiente:
Se actualiza Ganancias. Personas Jurídicas. Escala del impuesto (LIG, Art 73 modif. Ley 27630, Art 5)
Período fiscal: Ejercicios iniciados desde 01/01/2027
Tramos escala:
- Hasta $ 177.747.435,48: 25%
- Más de $ 177.747.435,48 a $ 1.777.474.354,73: 30% (fijo + %excedente)
- Más de $ 1.777.474.354,73 en adelante: 35% (fijo + %excedente)
También se actualiza Ganancias. Personas Humanas. Deducciones (LIG, Art 85 modif. Ley 27743, Art 78)
- Período fiscal: año calendario fiscal DDJJ 2027
- Seguro de vida. Tope. Incremento: $ 1.003.030,56
También se actualiza Bienes Personales. Personas Humanas. Mínimo exento y Escala del impuesto (Ley ISBP, Art 24, 25 y 24.1, modif. Ley 27.743 y 608/2024)
Período fiscal: Año-calendario DDJJ 2026 (vto Mayo 2027)
Bienes gravados No alcanzados: $ 512.188.445,74
Inmueble exento Casa habitación: $ 1.792.659.559,54
- Hasta $ 70.111.960,93: 0,50%
- Más de $ 70.111.960,93 en adelante: 0,75% (fijo + %excedente)
Se elimina el último tramo: 1,00%
Se elimina lo referido a contribuyentes cumplidores: Escalas y alícuotas diferenciales
Los valores definitivos serán confirmados por ARCA en los proxímos días.