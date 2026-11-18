El Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se generan a través de sistemas como SIFERE, SIRCREB y SIRCTAC se podrán pagar por tres canales únicos

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) estableció un marco general para unificar los medios de pago electrónicos de las obligaciones que se generan en sus distintos sistemas de recaudación, retención y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La medida incorpora tres proveedores de pago —Interbanking, Pagos 360 y Pagacá— y permitirá sumar nuevas alternativas en el futuro sin necesidad de modificar la normativa particular de cada aplicativo.

Qué definió la COMARB

La decisión formalizada mediante la Resolución General 12/2026, publicada este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial, precisó el denominado Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos (Pago Electrónico COMARB).

El nuevo medio de pago de COMARB alcanza a los sistemas informáticos administrados por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, entre ellos SIFERE, SIRCREB, SIRTAC, SIRCUPA, SIRCAR y SIRCIP, que utilizan contribuyentes y agentes de recaudación para cumplir con sus obligaciones.

Hasta ahora, el principal canal utilizado para cancelar los fondos era el servicio de la red Interbanking, cuya utilización estaba contemplada en las resoluciones específicas de cada sistema. Sin embargo, los avances tecnológicos en el sector financiero permitieron incorporar otras plataformas electrónicas, como Pagos 360 y Pagacá.

Con la nueva resolución, la Comisión Arbitral busca estandarizar los procedimientos de recaudación, dar mayor certeza jurídica y concentrar en una única normativa las reglas generales para utilizar los distintos medios de pago.

Qué medios de pago estarán habilitados

El Anexo de la resolución establece tres proveedores para cancelar las obligaciones mediante boletas de pago:

Pagos BtoB , de la red Interbanking, un servicio de pagos electrónicos entre empresas.

, de la red Interbanking, un servicio de pagos electrónicos entre empresas. Pagos 360 , una plataforma de pagos electrónicos.

, una plataforma de pagos electrónicos. Pagacá, otro servicio de pago electrónico incorporado al esquema.

La incorporación de estas alternativas no significa que todos los medios estarán disponibles de inmediato en cada aplicativo. La resolución establece que cada opción podrá utilizarse en los sistemas informáticos en los que se encuentre habilitada, de acuerdo con la normativa aplicable.

Cuándo estará disponible cada medio de pago

La implementación será gradual. La Comisión Arbitral dispuso que los proveedores incluidos en el anexo se integrarán progresivamente a los distintos sistemas, a medida que se completen las adecuaciones informáticas y operativas necesarias.

Por lo tanto, contribuyentes y agentes de recaudación deberán utilizar las alternativas que estén efectivamente habilitadas en el sistema que emitió la boleta de pago. La Resolución General 12/2026 no establece un cronograma con fechas determinadas para la puesta en funcionamiento de cada proveedor en cada aplicativo.

El esquema también contempla la posibilidad de incorporar nuevos proveedores en el futuro mediante la actualización del anexo, sin tener que modificar nuevamente las normas particulares que regulan cada sistema.

Los sistemas alcanzados por la normativa

La resolución menciona seis sistemas administrados por la Comisión Arbitral, utilizados para liquidar, recaudar, retener, percibir o controlar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos:

SIFERE: Sistema Federal de Recaudación. Es la herramienta utilizada para la liquidación y el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los contribuyentes alcanzados por el Convenio Multilateral, que desarrollan actividades en más de una jurisdicción.

Sistema Federal de Recaudación. Es la herramienta utilizada para la liquidación y el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los contribuyentes alcanzados por el Convenio Multilateral, que desarrollan actividades en más de una jurisdicción. SIRCREB: Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias. Permite aplicar retenciones de Ingresos Brutos sobre los importes acreditados en cuentas bancarias de los contribuyentes alcanzados.

Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias. Permite aplicar retenciones de Ingresos Brutos sobre los importes acreditados en cuentas bancarias de los contribuyentes alcanzados. SIRTAC: Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra. Es el mecanismo de retención del impuesto sobre las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito y compra.

Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra. Es el mecanismo de retención del impuesto sobre las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito y compra. SIRCUPA: Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago. Permite aplicar retenciones de Ingresos Brutos sobre acreditaciones en cuentas de pago, como las utilizadas por billeteras virtuales y otros proveedores de servicios de pago.

Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago. Permite aplicar retenciones de Ingresos Brutos sobre acreditaciones en cuentas de pago, como las utilizadas por billeteras virtuales y otros proveedores de servicios de pago. SIRCAR: Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación. Es utilizado por los agentes de retención y percepción para presentar declaraciones juradas y cumplir con el ingreso de los importes recaudados.

Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación. Es utilizado por los agentes de retención y percepción para presentar declaraciones juradas y cumplir con el ingreso de los importes recaudados. SIRCIP: Sistema Informático de Recaudación y Control de Ingresos y Pagos. Es una herramienta de recaudación y control vinculada con los movimientos de ingresos y pagos de los contribuyentes.

La Resolución General 12/2026 lleva la firma de Luis María Capellano y Fernando Mauricio Biale, autoridades de la Comisión Arbitral, y establece un marco común para los pagos electrónicos de los sistemas que administra el organismo.