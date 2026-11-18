El Impuesto sobre Ingresos Brutos se discrimina solo en la última etapa, y eso es una burla, porque se paga en cascada en toda la cadena

Esta semana publiqué en X la lista de impuestos que bajó este gobierno: Bienes Personales, impuesto PAÍS, Internos, derechos de exportación, ITI, Ganancias cedular por venta de inmuebles, la alícuota de Ganancias para pymes, aranceles de importación y cargas sociales vía FAL. Capaz no es todo lo que esperábamos, pero la lista es larga.

Varios me contestaron en X lo mismo: "Pero subió Ganancias a las personas humanas". Por eso armé un hilo explicando la diferencia entre impuestos directos e indirectos, y acá junto todo.

Es cierto. Con el Paquete Fiscal volvió la cuarta categoría para los sueldos altos. Ese cambio revirtió la exención que Massa sacó en plena campaña de 2023. Ahora, vale la pena discutir qué tipo de impuesto es Ganancias, y para eso hay que entender una diferencia que casi nadie tiene clara.

Directos vs. indirectos

Los impuestos directos gravan lo que ganás o lo que tenés, como Ganancias o Bienes Personales. Sabés cuánto pagás, a quién y por qué. Tienen nombre, número y vencimiento.

Los indirectos gravan lo que consumís: IVA, Internos, combustibles, Ingresos Brutos. No los pagás vos directamente. Los paga el comercio y los mete en el precio, y vos solo ves "el precio". Cuando comprás un sachet de leche no hay formulario ni boleta de ARCA, pero adentro están el IVA, Ingresos Brutos, el impuesto al cheque de toda la cadena y las tasas municipales.

En 2025 el IVA explicó el 33% de la recaudación nacional, la Seguridad Social el 25% y Ganancias el 20%. El impuesto que más recauda es justo el que no ves.

Desde 2025 el ticket muestra el IVA contenido. Pero Ingresos Brutos se discrimina solo en la última etapa, y eso es una burla, porque se paga en cascada en toda la cadena. Y aunque el IVA aparezca en el ticket, nadie suma lo que pagó en el mes. Por eso siempre escuchamos pedidos de bajar Ganancias y nunca de bajar los indirectos.

A los políticos les encantan los indirectos

No duelen, porque el costo político se diluye en el precio. Recaudan mucho y rápido. Y si los precios suben, la gente le echa la culpa al comerciante y no al Estado.

El problema es que son regresivos. El que gana poco gasta todo en consumo, así que paga IVA sobre el 100% de su ingreso. El que gana mucho ahorra o invierte una parte, así que proporcionalmente paga menos.

Por eso, para mí, el mejor impuesto es Ganancias. Es transparente, es progresivo, no encarece la comida y obliga al político a dar la cara.

El impuesto que nadie votó: la inflación

Hay un impuesto que no aparece en ninguna ley, nadie lo votó y no tiene vencimiento: la inflación. Cada mes que tenés pesos en el bolsillo o en la cuenta, el Estado se queda con una parte de su poder de compra. Y lo pagan sobre todo los que no pueden dolarizarse ni invertir, o sea los que menos tienen. Es el más regresivo de todos.

En 2023 ese impuesto llegó a casi el 5% del PBI, mucho más de lo que recaudaba el impuesto PAÍS. La inflación pasó del 211% en 2023 al 33% interanual hoy. Esa es probablemente la mayor baja de impuestos de todo el período, aunque no figure en ningún Boletín Oficial.

No está ganada: octubre volvió a dar 2,2%. Pero conviene no olvidarlo.

Conclusión

Un sistema basado en impuestos que no se ven es cómodo para el que gobierna y caro para el que consume. Si queremos discutir en serio cuánto pagamos y en qué se gasta, necesitamos impuestos que se vean.

Y si mañana vuelve alguien que cree que el déficit no importa, el primer impuesto que vuelve a subir es el que no hace falta votar.

¿Vos sabés cuánto IVA pagaste este mes? ¿Y cuánta plata perdiste por tener pesos?

Alejandro Rosenfeld · Contador Público · @alerosenfeld