Jorge Macri anunció un RIMI local: la versión de la Ciudad del RIGI de Nación, que buscará atraer inversiones devolviendo dinero para el pago de IIBB

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA), una iniciativa diseñada como la versión porteña del -RIGI nacional para dinamizar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas. La herramienta —presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ante representantes del sector empresario— cuenta con un cupo fiscal total de $300.000 millones y tiene como principal atractivo la posibilidad de que las compañías recuperen el 25% del capital invertido como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

"Para nosotros bajar impuestos es un deber ético. Las empresas que se inscriban podrán descontar de Ingresos Brutos el 25% de lo que inviertan. Podrán incluso usarlo para no pagar Sellos, ABL e Impuesto Inmobiliario y acceder a una línea de crédito preferencial del Banco Ciudad", afirmó Macri durante el lanzamiento, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, quien destacó que el esquema busca brindar previsibilidad para promover mayor producción y empleo genuino.

RIMI CABA: cómo funciona el beneficio y ejemplos prácticos de ahorro fiscal

El programa está estructurado de manera 100% digital a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para agilizar la inscripción, evaluación y fiscalización sin burocracia. Además de la devolución impositiva en IIBB y las exenciones en ABL, Inmobiliario y Sellos para obras productivas, el régimen establece prioridad territorial para proyectos que se radiquen en la zona sur porteña (Área de Desarrollo Prioritario) y en el Microcentro (Área de Transformación Productiva), donde se instalará el futuro Distrito de la Inteligencia Artificial.

Según las proyecciones oficiales difundidas por la administración porteña, el impacto financiero varía según la escala de cada proyecto:

Microempresas: Una panificadora que invierta 125.000 dólares para renovar su línea de maquinaria obtendrá un incentivo económico superior a los $46 millones, equivalente a una reducción del 58% en el pago de Ingresos Brutos durante 24 meses.

Una panificadora que invierta 125.000 dólares para renovar su línea de maquinaria obtendrá un incentivo económico superior a los $46 millones, equivalente a una reducción del 58% en el pago de Ingresos Brutos durante 24 meses. Pequeñas empresas: Un depósito robotizado que desembolse 800.000 dólares en equipamiento de logística inteligente recibirá un respaldo cercano a los $297 millones (un beneficio fiscal del 131% sobre sus obligaciones de IIBB en dos años).

Un depósito robotizado que desembolse 800.000 dólares en equipamiento de logística inteligente recibirá un respaldo cercano a los $297 millones (un beneficio fiscal del 131% sobre sus obligaciones de IIBB en dos años). Proyectos de máxima prioridad: Un centro de diagnóstico por imágenes que concrete una inversión mayor a los 4 millones de dólares accederá a un apoyo superior a los $1.500 millones, cubriendo el 96% de su carga en el tributo.

Los 11 sectores estratégicos alcanzados por el régimen del RIMI CABA

Si bien la iniciativa apunta a potenciar la inversión privada general, el RIMICABA prioriza actividades dinámicas y de alto valor agregado. Entre los rubros comprendidos dentro del esquema se encuentran:

Tecnología de la información y comunicaciones

Inteligencia artificial, análisis de datos y automatización

Biotecnología, ciencias de la vida y tecnología médica

Servicios de salud

Economía verde, energías renovables, eficiencia energética

Construcción sustentable y hábitat tecnológico

Industrias creativas y culturales

Educación tecnológica y formación profesional avanzada

Hotelería, turismo sustentable e industria gastronómica

Logística inteligente y movilidad sustentable

Servicios profesionales de alto valor agregado

Esta medida se suma a la agenda de desregulación y alivio administrativo impulsada por el Ejecutivo porteño desde 2024, que incluyó la eliminación de más de 70 aranceles de gestión, la digitalización del 90% de los trámites municipales, cambios en el funcionamiento de la VTV y la ampliación de rubros habilitados para los kioscos de diarios y revistas.