Argentina tiene la mayor carga impositiva sobre los préstamos personales entre 30 países. Los tributos encarecen el costo del financiamiento.

La Argentina ocupa el primer puesto entre 30 países con mayor carga impositiva sobre los préstamos personales, de acuerdo con un informe elaborado por la firma internacional BDO para la ONG Lógica. El estudio comparó los tributos que se aplican al financiamiento en economías que representan el 84% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y determinó que el país tiene el esquema impositivo más gravoso para quienes necesitan acceder a un crédito.

Uno de los principales factores que explican esa posición es la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre una misma operación financiera. La Argentina es el único de los 30 mercados relevados que aplica simultáneamente los cuatro tributos de incidencia directa analizados.

La carga impositiva tiene un efecto concreto sobre el dinero que deben destinar los deudores al pago de sus obligaciones. Según el relevamiento, por cada $1.400 que una persona abona entre intereses y otros costos financieros de un préstamo, casi $400 corresponden a impuestos. En otras palabras, los tributos representan un incremento del 39% sobre los $1.000 que componen el costo financiero de referencia.

El resultado ubica a la Argentina por encima de Turquía, que ocupa el segundo lugar del ranking, con una carga del 30%, y de Uruguay, que se posiciona tercero, con el 22%. La comparación permite observar las diferencias entre los sistemas tributarios de los países analizados y el peso que tienen los impuestos sobre el financiamiento de las personas.

Argentina tiene la mayor carga impositiva sobre los créditos personales

El informe de BDO identificó cuatro tributos que inciden directamente sobre los préstamos personales y comparó las alícuotas vigentes en los 30 países incluidos en la muestra. La Argentina aparece entre los primeros puestos en cada uno de esos gravámenes y encabeza dos de los cuatro rankings individuales.

En el caso del IVA, el país registra una alícuota del 21%, lo que lo ubica en el segundo puesto, detrás de Uruguay, donde alcanza el 22%. México aparece en la comparación con una tasa del 16%.

La situación también se repite con Ingresos Brutos. La Argentina tiene una tasa promedio del 8,75% y ocupa el segundo lugar, detrás de Turquía, que aplica una alícuota del 15%. En los siguientes puestos aparecen Italia, con el 4,90%, y Francia, con el 0,31%.

En los otros dos componentes del relevamiento, el país ocupa el primer lugar. Para las tasas municipales, el promedio argentino llega al 4,12%. La cifra supera a la registrada en Colombia, con el 1,61%, y China, con el 0,72%.

El Impuesto de Sellos aplicado sobre el capital de los préstamos también ubica a la Argentina al frente de la comparación. La carga promedio es del 1,33%, frente al 0,79% de Chile y el 0,25% de Italia.

La combinación de estos cuatro gravámenes explica la posición del país en el ranking general. Mientras otras economías aplican uno o varios impuestos sobre el financiamiento, la Argentina reúne todos los tributos considerados por el estudio.

Qué países cobran impuestos sobre los préstamos personales

Otro de los resultados del relevamiento muestra que la aplicación de impuestos sobre los créditos personales no es una práctica extendida entre las economías analizadas. De los 30 países incluidos en el trabajo, 23 no cobran IVA sobre este tipo de operaciones.

La ausencia de Ingresos Brutos también es mayoritaria: 26 países no aplican ese gravamen sobre los préstamos. En el caso del Impuesto de Sellos, son 21 las economías que no lo cobran, mientras que 27 no aplican tasas municipales sobre los intereses.

La comparación por cantidad de tributos permite dimensionar las diferencias entre los sistemas fiscales. China aplica tres de los cuatro impuestos relevados. Colombia, Turquía e Italia cobran dos, mientras que otros 11 países tienen un solo gravamen de estas características.

En tanto, 14 de las 30 economías analizadas no aplican ninguno de los cuatro impuestos considerados por BDO. La Argentina, en cambio, es la única que reúne simultáneamente el IVA, Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y las tasas municipales.

Este esquema implica que una misma operación de financiamiento puede quedar alcanzada por tributos de distintos niveles de gobierno. El efecto acumulado se traslada al costo que afronta el cliente cuando solicita un préstamo y paga sus intereses y demás conceptos asociados.

Provincias y municipios reciben cerca del 70% de la recaudación

El estudio también examinó cómo se distribuye la recaudación generada por los impuestos que gravan los préstamos personales. Según los cálculos de BDO, por cada $1.000 que las personas pagan en tributos asociados al financiamiento, alrededor de $700 quedan en manos de las provincias y los municipios. Para establecer esa proporción, el relevamiento contempla la participación provincial en la coparticipación del IVA, además de los ingresos provenientes de Ingresos Brutos y las tasas municipales.

La distribución permite identificar el peso de los gravámenes subnacionales dentro del costo total de los créditos. De acuerdo con BDO, la Argentina es el único país de la muestra que aplica dos impuestos de jurisdicción subnacional sobre los mismos intereses.

La superposición entre tributos nacionales, provinciales y municipales constituye uno de los elementos que diferencian al sistema argentino del resto de los mercados estudiados. En otras economías, la cantidad de impuestos aplicados sobre el financiamiento es menor o directamente no existen gravámenes de estas características.

El dato también introduce una dimensión vinculada con la estructura tributaria federal. Una parte importante de los recursos generados por los impuestos sobre los préstamos no queda exclusivamente en el ámbito nacional, sino que se distribuye entre las administraciones provinciales y municipales.

Cómo afecta la carga impositiva al acceso al crédito

Desde la ONG Lógica advirtieron que el nivel de impuestos que recae sobre los préstamos personales tiene consecuencias que van más allá del monto que deben pagar los clientes. Según la organización, el encarecimiento del financiamiento puede limitar el acceso al crédito y modificar las decisiones de consumo e inversión de las familias.

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, sostuvo que la carga tributaria incide directamente sobre la utilización de los productos financieros. Cuando los impuestos elevan el costo de un préstamo, algunas personas pueden quedar fuera de las condiciones necesarias para solicitarlo o decidir no avanzar con una operación.

Como referencia para dimensionar el problema, Olivero Vila comparó el mercado argentino con el chileno. Según indicó, Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que la Argentina y señaló a la carga impositiva como la principal causa de esa diferencia.

La comparación apunta a mostrar cómo las condiciones tributarias pueden influir en el desarrollo del financiamiento destinado a las personas. El costo de un crédito interviene en decisiones que requieren desembolsos importantes, como la compra de un vehículo, la refacción de una vivienda o la puesta en marcha de un proyecto.

"En el crédito, el problema es binario: es la moto o auto, usado o nuevo, que no se compra, o la ampliación de la casa, o el proyecto que sea, que no se hace", afirmó el titular de la organización.

La declaración resume la preocupación de Lógica sobre el impacto que puede tener el costo financiero en la demanda de préstamos. Si las condiciones de acceso se encarecen por la acumulación de impuestos, una parte de las operaciones potenciales puede quedar fuera del mercado.

Por qué Lógica plantea reducir los impuestos al financiamiento

Para Olivero Vila, una reducción significativa de los tributos que recaen sobre los préstamos personales es una condición necesaria para que el mercado de crédito pueda desarrollarse. El planteo de la organización se apoya en la comparación internacional realizada por BDO y en el peso que tienen los impuestos dentro del costo que afrontan los deudores argentinos.

El informe identifica una diferencia entre la Argentina y el resto de los países relevados: mientras 14 economías no aplican ninguno de los cuatro gravámenes estudiados, el mercado local los concentra en una misma operación.

Además, la participación de las provincias y los municipios en la recaudación muestra que una eventual modificación del esquema impositivo involucra a distintos niveles de gobierno. Ingresos Brutos, las tasas municipales y la participación provincial en la coparticipación del IVA forman parte de la estructura que incide sobre el costo del financiamiento.

El relevamiento no limita el análisis a las alícuotas individuales. También considera el efecto conjunto de los impuestos y su incidencia sobre el monto final que debe afrontar una persona cuando toma un préstamo.

Con una carga tributaria que supera a la de Turquía y Uruguay, los otros dos países que completan los primeros puestos del ranking, la Argentina encabeza la comparación internacional elaborada por BDO. El resultado vuelve a poner en discusión la incidencia del sistema impositivo sobre el crédito destinado a las personas y las condiciones necesarias para ampliar su utilización.