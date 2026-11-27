Un informe del IARAF comparó CABA con 33 ciudades de las 23 provincias y detectó diferencias de hasta 2,7 puntos porcentuales en la carga tributaria

Los impuestos incluidos en el precio final de un alimento o bebida dependen de la ciudad o provincia donde se realice la compra. Un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reflejó que la carga tributaria sobre estos productos es menor en la Ciudad de Buenos Aires que en el promedio de otras 33 ciudades del país.

La diferencia llega a 2,7 puntos porcentuales en las bebidas sin alcohol comercializadas en pequeños comercios. En dicho segmento, los tributos representan el 40% del precio final en CABA, frente al 42,7% que se registra, en promedio, en las localidades del interior.

El relevamiento compara la carga tributaria total que se acumula desde la industria hasta el comercio minorista. Para hacerlo, toma como referencia un alimento y una bebida sin alcohol, bajo el supuesto de que ambos se producen y comercializan en la misma región.

Cuánto representan los impuestos en el precio de los alimentos

En los comercios pequeños, los impuestos explican el 39,8% del precio final de un alimento en CABA. En el promedio de las otras 33 ciudades analizadas, esa proporción asciende al 42,2%. La diferencia es de 2,4 puntos porcentuales.

La brecha también aparece en los grandes establecimientos, aunque es más reducida. En ese caso, la carga tributaria equivale al 41,5% del precio final en la Ciudad de Buenos Aires y al 43,1% en el promedio del interior, una diferencia de 1,6 puntos.

Los datos muestran que el peso de los tributos aumenta cuando se pasa de los comercios pequeños a los grandes, tanto en CABA como en las otras ciudades. No obstante, la diferencia en los establecimientos de mayor tamaño se achica.

Las bebidas sin alcohol tienen una brecha tributaria mayor

La diferencia entre CABA y el interior es todavía más marcada cuando se analiza una bebida sin alcohol. Como mencionamos anteriormente, en los comercios pequeños, los impuestos representan el 40% del precio final en la Ciudad y el 42,7% en el promedio de las otras localidades. La distancia alcanza los 2,7 puntos porcentuales.

En los grandes comercios, en tanto, la carga tributaria llega al 41,5% en CABA y al 43,7% en el promedio de las 33 ciudades. En este segmento, la diferencia es de 2,2 puntos.

En comparación con los alimentos, las bebidas tienen una carga tributaria más elevada en los grandes establecimientos del interior. Una de las particularidades es que estos productos también están alcanzados por impuestos internos nacionales, además de los tributos que comparten con otros bienes de consumo.

Por qué los impuestos pesan menos en CABA

La diferencia responde, en parte, a la estructura institucional y tributaria de la Argentina. En las provincias, la actividad económica puede quedar alcanzada por tributos de tres niveles de gobierno: Nación, provincia y municipio.

En CABA, en cambio, conviven los tributos nacionales y los propios de la Ciudad, sin una tercera jurisdicción municipal. En el precio de los productos analizados intervienen impuestos nacionales como el IVA y el tributo sobre los débitos y créditos bancarios, además de Ingresos Brutos y las tasas municipales.

Los primeros tienen una incidencia común en las distintas jurisdicciones, mientras que los tributos provinciales y municipales explican parte de las diferencias territoriales. De hecho, las tasas municipales son de gran importancia en el interior.

De hecho, para conocer qué tributos rigen en cada localidad, IARAF elaboró un mapa tributario de 33 ciudades argentinas y CABA, que permite identificar las diferencias entre jurisdicciones y los distintos niveles de gobierno.

Según los datos difundidos del estudio, su incidencia en el precio de los alimentos alcanza el 1,5% en los comercios pequeños y el 2,3% en los grandes establecimientos. En cambio, en CABA, no existem tasas municipales separadas.

Sin embargo, la brecha no depende de un solo impuesto. En el caso de los comercios grandes, por ejemplo, el peso de Ingresos Brutos es mayor en CABA que en el promedio de las otras ciudades: 8,5% frente a 7,8%.

Ese factor compensa parcialmente la mayor incidencia de las tasas municipales en el interior y ayuda a explicar por qué la diferencia en la carga tributaria total cambia según el tipo de establecimiento.

Por último, es importante tener en cuenta que el cálculo parte del supuesto de que el precio antes de impuestos es igual en todas las ciudades. En la práctica, el valor de góndola también depende de otros factores, como los costos de producción, transporte, alquileres y comercialización.