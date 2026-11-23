Los estudios del IARAF revelan cómo la carga fiscal varía según la ubicación geográfica y el tipo de rubro en negocios y supermercados

La presión impositiva sobre los productos de consumo cotidiano varía según el lugar donde se comercializan y el tamaño del establecimiento. Un informe del IARAF comparó la Ciudad de Buenos Aires con otras 33 localidades del país y encontró diferencias de hasta 2,7 puntos porcentuales. Las tasas municipales y el impuesto a los Ingresos Brutos explican buena parte de la brecha.

Los impuestos representan hasta el 43,7% del precio final de los alimentos y bebidas sin alcohol que compran los consumidores en la Argentina. Sin embargo, la proporción cambia según la jurisdicción y el tipo de comercio en el que se venden los productos.

Así surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), publicado el 22 de noviembre, que comparó la carga tributaria legal sobre alimentos y bebidas sin alcohol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y un promedio simple de 33 ciudades distribuidas en las 23 provincias argentinas.

El relevamiento contempla los impuestos que se acumulan durante las distintas etapas de producción y comercialización, desde la industria hasta el comercio minorista. Entre ellos figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los aportes a la seguridad social, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, los impuestos internos, Ingresos Brutos y las tasas municipales.

La principal diferencia que identifica el estudio está relacionada con los niveles de gobierno que intervienen en la recaudación: mientras que en las ciudades del interior se tributa a nivel nacional, provincial y municipal, en CABA las obligaciones corresponden a dos jurisdicciones, la nacional y la porteña.

Esta diferencia tiene impacto en el precio final de los productos, especialmente por la aplicación de tasas municipales sobre las ventas y por las distintas alícuotas de Ingresos Brutos.

Cuánto representan los impuestos en el precio de los alimentos

En los comercios minoristas pequeños, la carga tributaria sobre los alimentos representa el 39,8% del precio final en CABA. En el promedio de las otras 33 ciudades analizadas, alcanza el 42,2%.

La diferencia es de 2,4 puntos porcentuales. Según el IARAF, los impuestos nacionales tienen la misma incidencia en ambas jurisdicciones, por lo que la brecha se explica por los tributos provinciales y municipales.

En particular, las tasas municipales sobre las ventas representan, en promedio, el 1,5% del precio final en las ciudades relevadas del interior, mientras que en CABA su incidencia es nula.

La comparación también muestra diferencias cuando se consideran los establecimientos comerciales de mayor tamaño.

En ese segmento, los impuestos representan el 41,5% del precio final de los alimentos vendidos en CABA, mientras que en el promedio de las 33 ciudades llegan al 43,1%.

La distancia se reduce a 1,6 puntos porcentuales. En este caso, las tasas municipales explican el 2,3% del precio final en las localidades del interior.

Sin embargo, aparece otro componente que modifica la comparación: Ingresos Brutos tiene una incidencia mayor en CABA, donde representa el 8,5% del precio final, frente al 7,8% registrado en el promedio de las otras ciudades.

Esa diferencia reduce la brecha entre ambas cargas tributarias totales.

Qué impuestos encarecen las bebidas sin alcohol

El informe también analizó las bebidas sin alcohol, que presentan una particularidad respecto de los alimentos: además de los tributos generales, están alcanzadas por impuestos internos de carácter nacional.

En los comercios pequeños, la carga tributaria equivale al 40% del precio final en CABA. En el promedio de las 33 ciudades del país, asciende al 42,7%.

La diferencia es de 2,7 puntos porcentuales. Dentro de la carga correspondiente a las localidades del interior, las tasas municipales representan el 1,4% del precio que paga el consumidor.

Para las bebidas comercializadas en establecimientos grandes, el peso de los impuestos llega al 41,5% en CABA y al 43,7% en el promedio de las otras ciudades.

En este segmento, la diferencia es de 2,2 puntos porcentuales. Las tasas municipales explican el 2,2% del precio final en las localidades relevadas del interior.

De esta manera, el mayor nivel de carga tributaria del conjunto de ciudades analizadas se registra en las bebidas sin alcohol vendidas en comercios grandes, con un 43,7% del precio final.

Por qué CABA tiene una carga tributaria menor que el interior

El IARAF señala que una de las principales razones de las diferencias es la cantidad de niveles de gobierno que intervienen en la recaudación.

En las ciudades del interior, tanto los habitantes como las empresas están alcanzados por tributos nacionales, provinciales y municipales, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires no existe un tercer nivel municipal de gobierno, por lo que la estructura tributaria comprende al Estado nacional y al Gobierno porteño.

La diferencia adquiere relevancia en los impuestos indirectos que se trasladan a los precios de los bienes y servicios.

El estudio explica que, si un producto tiene el mismo precio antes de impuestos en dos jurisdicciones, pero enfrenta una carga tributaria indirecta diferente, su precio final será mayor en aquella donde la presión impositiva sea más elevada.

Esto ocurre especialmente con Ingresos Brutos, que se acumula durante distintas etapas de la cadena productiva y comercial, y con las tasas municipales que gravan las ventas.

Por eso, el efecto de los tributos no se limita al momento en que el consumidor compra un producto. También comprende los impuestos que se aplican previamente durante su fabricación, distribución y comercialización.

Qué ciudades se incluyeron en el relevamiento

Para realizar la comparación, el IARAF tomó un promedio simple de 33 localidades distribuidas en las 23 provincias argentinas.

Entre las ciudades consideradas figuran:

Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Bariloche, Neuquén, Salta, Posadas, Resistencia, Corrientes, San Juan y San Luis

Municipios del conurbano bonaerense: La Matanza, Lanús y Quilmes

Concordia, Formosa, La Rioja, Paraná, Río Cuarto, Río Gallegos, San Fernando del Valle de Catamarca, San Francisco, San Miguel de Tucumán, San Rafael, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, Trelew, Ushuaia y Villa María

El trabajo se elaboró sobre la base de estadísticas sectoriales y de la legislación impositiva provincial y municipal correspondiente a 2025. Por lo tanto, los porcentajes reflejan la estructura tributaria considerada para ese período.

El organismo también aclara que el cálculo no incorpora el comportamiento de otras variables que pueden incidir en los precios, como los costos de producción, transporte, distribución y comercialización. La comparación busca aislar el efecto de la carga tributaria sobre el precio final de los productos.