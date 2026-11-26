La medida alcanza a ciertas PyMEs, personas y entidades sin fines de lucro que tengan sanciones por incumplimientos formales. Hasta cuándo hay tiempo

Es necesario regularizar la falta pendiente antes del 18 de diciembre de 2026.

ARCA reglamentó un descuento del 50% en multas formales para MiPyMEs, personas y ONGs.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un régimen especial que permite reducir un 50% el importe de determinadas multas por incumplimientos formales. El beneficio está contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal II y fue instrumentado a través de la Resolución General 5927/2026.

La medida está dirigida a un grupo específico de contribuyentes que hayan recibido sanciones por no cumplir con obligaciones formales ante el organismo recaudador. Para acceder, deberán regularizar la presentación o el deber omitido que originó la multa antes del 18 de diciembre de 2026, inclusive.

La reducción no implica una quita de impuestos adeudados ni alcanza a todas las sanciones de ARCA. Se aplica sobre multas por determinadas infracciones formales y bajo condiciones vinculadas con el tipo de contribuyente, la fecha del incumplimiento y el estado de la sanción.

Quiénes pueden acceder a la reducción de multas de ARCA

El beneficio está destinado a contribuyentes que, al momento de cometer la infracción, no estuvieran categorizados como Grandes Contribuyentes y encuadren en alguno de los siguientes grupos:

Micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, siempre que cuenten con Certificado MiPyME y tengan registrada la caracterización correspondiente en el Sistema Registral.

Personas humanas y sucesiones indivisas.

Entidades sin fines de lucro, como asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras e instituciones religiosas, entre otras formas jurídicas contempladas por la normativa.

La condición debe verificarse al momento en que se cometió el incumplimiento formal que dio origen a la multa. Además, el contribuyente no debe encontrarse comprendido en la categoría de Grandes Contribuyentes alcanzada por la resolución.

Qué multas se pueden reducir un 50%

La Resolución General 5927/2026 establece que la reducción alcanza a multas por infracciones a los deberes formales previstas en los artículos 38, 39 y los artículos sin número agregados a continuación de estos de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario.

Para que la sanción quede comprendida en el régimen, debe corresponder a una obligación vencida a partir del 2 de enero de 2026 y la infracción debe haberse cometido antes del 9 de octubre de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.826.

También hay una condición vinculada con el estado de la multa: al 9 de octubre de 2026, la sanción no debe encontrarse firme o, si ya estaba firme, no debe haber sido cancelada.

La norma considera canceladas las multas cuyo importe haya sido consolidado dentro de un plan de facilidades de pago. Por lo tanto, esas sanciones no quedan comprendidas en el beneficio.

Cómo acceder al descuento de ARCA y cuál es el plazo

Para la mayoría de los contribuyentes que cumplen con las condiciones, el procedimiento es sencillo. No es necesario presentar una solicitud especial ni realizar un trámite adicional para obtener la reducción.

El beneficio opera de pleno derecho, pero el contribuyente debe cumplir con una condición central: regularizar el deber formal omitido que originó la multa.

Esto significa que deberá presentar la declaración, documentación o información que haya quedado pendiente, según corresponda a la infracción, hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive.

Una vez cumplida esa obligación dentro del plazo, la reducción del 50% se aplica conforme a lo establecido por la normativa.

Qué hacer si la multa está en discusión

La situación cambia cuando la sanción se encuentra en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

En esos casos, el contribuyente deberá cumplir primero con la obligación formal omitida y, además, realizar una presentación a través del servicio web "Presentaciones Digitales" de ARCA.

Dentro de la plataforma deberá seleccionar el trámite: "Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826".

La solicitud debe realizarse hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive, e incluir los datos que permitan identificar la multa. Entre ellos, el número de sumario, resolución o instrumento mediante el cual se determinó o aplicó la sanción, según corresponda.

La presentación tiene una consecuencia importante: implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la parte de la multa que no se reduce, además de la renuncia a acciones y recursos vinculados con esa sanción y la asunción de las costas y gastos que correspondan.

Por eso, antes de iniciar el trámite, quienes tengan una multa en discusión deberían revisar las condiciones con un contador o asesor tributario.

ARCA no devolverá multas que ya fueron pagadas

La resolución también establece que el régimen no dará derecho a solicitar la devolución de importes que se hayan abonado antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.826.

De esta manera, el beneficio está pensado para regularizar sanciones pendientes que se encuentren dentro de los requisitos previstos por la norma, y no para recuperar dinero por multas ya pagadas.

La Resolución General 5927/2026 entró en vigencia el 12 de noviembre de 2026, día de su publicación en el Boletín Oficial.