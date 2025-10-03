EE.UU. hundió otra lancha con presuntos narcos frente a las costas de Venezuela y escala la tensión

El Pentágono señaló que el ataque fue en aguas internacionales y la embarcación transportaba "cantidades sustanciales de narcóticos con destino a EE.UU."

Estados Unidos volvió a golpear en el Caribe y la tensión con Venezuela escala un peldaño más. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó este viernes que un operativo militar acabó con la vida de cuatro personas a bordo de una embarcación que, según Washington, transportaba drogas con destino a territorio norteamericano. Se trata del cuarto ataque de este tipo en apenas unas semanas.

"El ataque se realizó en aguas internacionales, justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", señaló el comunicado oficial del Pentágono, difundido junto a un video del operativo.

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El ataque se conoció menos de 24 horas después de que el presidente Donald Trump declarara a los cárteles de la droga como "combatientes ilegales" y oficializara que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra estas organizaciones criminales, según un memorando remitido al Congreso.

La advertencia fue explícita. "¡¡¡¡Estos ataques continuarán hasta que se acaben los ataques contra el pueblo estadounidense!!!!", afirmó Hegseth, aunque sin dar detalles sobre la identidad de los muertos ni la organización a la que pertenecerían.

Trump también se encargó de difundir el ataque en su red Truth. "Una embarcación cargada con suficiente droga para matar entre 25 y 50 mil personas fue detenida, temprano esta mañana frente a las costas de Venezuela, para intentar ingresar a territorio estadounidense", escribió.

Imágenes de alto impacto

El video difundido muestra una pequeña embarcación a gran velocidad en mar abierto, alcanzada de lleno por el ataque norteamericano. Tras la explosión, se observa al barco envuelto en llamas, flotando entre humo y escombros.

El mes pasado, el Ejército estadounidense ya había ejecutado tres ataques similares en la región, todos dirigidos contra barcos acusados de transportar cargamentos de droga. En total, según datos oficiales, ya son 21 las muertes registradas en estas operaciones.

En la mayoría de los casos, Washington señaló a Venezuela como punto de partida de las embarcaciones interceptadas.

Las operaciones se desarrollan en el marco de un importante despliegue naval de Estados Unidos: ocho buques de guerra, más de 5000 marineros e infantes de marina y un submarino nuclear patrullan el Caribe desde hace semanas.

El gobierno de Trump sostiene que el presidente venezolano Nicolás Maduro lidera "una vasta organización de narcotráfico" que abastece de drogas a EE.UU. Caracas rechaza esas acusaciones y denunció el despliegue como una "amenaza militar".

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció recientemente que cinco cazas norteamericanos "se han atrevido a acercarse" a las costas del país y advirtió que, en caso de agresión, se activará una "movilización nacional". Maduro, por su parte, aseguró tener listo un decreto para declarar el estado de conmoción exterior, medida que le daría amplias facultades en caso de conflicto armado.

Por su parte, el Congreso estadounidense ya abrió una discusión reservada sobre la legalidad de estas operaciones en aguas internacionales. La Constitución de EE.UU. establece que solo el Legislativo puede declarar la guerra, pero Trump busca ampararse en la figura de un "conflicto armado no internacional" contra "grupos armados no estatales".

El Pentágono sostiene que los cárteles se han convertido en actores cada vez "más armados, mejor organizados y violentos" y que son responsables de "la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año". Sin embargo, todavía no precisó qué organizaciones están incluidas en la lista de "narcoterroristas" en la mira.