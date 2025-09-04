Con ventas que crecen más de 60% en el año, los SUV representan una gran porción del total de las ventas, con participación de todos los segmentos

Los SUV se imponen en el mercado como uno de los modelos preferidos por los argentinos, y lo mismo sucede en gran parte del mundo.

Con una oferta que crece día a día, hay muchas propuestas, desde modelos chicos hasta medianos, grandes e intermedios, aquellos que llegan para ocupar espacios inéditos, catalogados como "subsegmentos", que van cubriendo nuevas necesidades de los clientes.

En cuanto a las marcas, también se va ampliando la cantidad de opciones con la llegada de las chinas, que multiplican su presencia en la categoría.

En este escenario, las ventas de agosto dejaron a estos 10 modelos como los ganadores del segmento, con el Toyota Corolla Cross como el más vendido, acompañado por otra variedad de opciones.

Los 10 SUV más vendidos

Entre los 10 SUV más vendidos hay productos de diferentes categorías, y en agosto, en contra de la tendencia que marca que los más accesibles son los más vendidos, el líder fue uno mediano.

Otro dato para destacar es que dos de los 10 son fabricados en Argentina, mientras que los demás se importan de Brasil.

Los más patentados son los siguientes:

Toyota Corolla Cross: 2.011 unidades vendidas en agosto. Acumula 14.165 en el año, creció 42,4%. Se vende en versión híbrida, siendo en este caso el modelo más vendido del país con ese motor, y naftera.

El Corolla Cross se mantiene como líder con sus opciones de motor naftero e híbrido.

Chevrolet Tracker: 1.487 unidades vendidas en agosto. Acumula 12.806 en 2025, creció 77,8%. Se fabrica en la planta de Alvear, Santa Fe, y se presentó hace pocos días su renovación.

Peugeot 2008: 1.451 unidades vendidas en agosto. Acumula 11.341 en el año, creció 7%. Es otro de producción nacional, fabricado en El Palomar, provincia de Buenos Aires.

Ford Territory: 1.434 unidades vendidas en agosto. Acumula 8.430 en el año, creció 152,7%. Es una de las revelaciones ya que llegó en 2020, pero tras el restyling en 2023 empezó a crecer en ventas. Es importado de China, y es el más vendido de ese origen.

Volkswagen Taos: 1.383 unidades vendidas en agosto. Acumula 13.152 en el año, creció 41,5%. Se fabricaba en Pacheco, en la planta de la alemana, hasta julio. Ahora se importará desde México.

Volkswagen Taos deja de ser fabricado en el país para llegar desde México.

Volkswagen Nivus: 1.192 unidades vendidas en agosto. Acumula 8.315 en el año, creció 96,2%. Se renovó hace pocas semanas y sus ventas empezaron a repuntar.

Jeep Renegade: 848 unidades vendidas en agosto. Acumula 7.355 en 2025, creció 35%. Es importado de Brasil, el único de la categoría, junto con Renault Duster, con tracción 4x4, aunque es el más "todoterreno" de los chicos.

Nissan Kicks: 839 unidades vendidas en agosto. Acumula 3.970 en el año, creció 57,9%. Es importado de Brasil, y desde noviembre pasará a convivir con la nueva generación, quedando este modelo con el nombre de Kicks Play.

El nuevo Nissan Kicks llega en noviembre.

Volkswagen T-Cross: 801 unidades vendidas en agosto. Acumula 8.100, creció 145,1%. Se renovó hace pocos meses y sus ventas se fortalecieron, dando un salto en la categoría a pesar de ser uno de los más caros.

Jeep Compass: 791 unidades vendidas en agosto. Acumula 7.749 en el año, creció 174%. Importado de Brasil, completa el top ten con una propuesta variada en equipamiento, con una opción 4x4 muy completa, como el Renegade.

Cuáles son los SUV fuera del top ten

Si bien todos los SUV crecen en ventas, entre los que quedaron fuera del top ten están Renault Kardian, el cual fue superado por el 2008, los dos lanzados en el mismo momento.

También el Toyota SW4 y el Fiat Fastback están fuera del ranking, el primero un histórico ganador; y el segundo, un nuevo modelo de la italiana, con un diseño y tamaño con pocos rivales.

Citroën C3 Aircross y Basalt, el segundo uno de los más accesibles; y Fiat Pulse, se encuentran fuera del top ten.