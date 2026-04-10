La automotriz ofrece financiación para varios modelos 0 km, con montos de hasta $40 millones y cuotas fijas. Apuesta por reactivar la demanda en abril

En un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo una de las principales barreras para cambiar el auto, Volkswagen decidió reforzar su estrategia comercial con una nueva campaña de financiación agresiva. Bajo el nombre "Financia Más", la automotriz ofrece planes a tasa 0% para distintos modelos 0 km, con foco especial en la pickup Volkswagen Amarok.

La propuesta estará vigente entre el 11 y el 30 de abril de 2026, o hasta agotar el cupo definido por Volkswagen Financial Services, e incluye condiciones que buscan dinamizar la demanda en un mercado todavía condicionado por las tasas de interés y la falta de crédito accesible.

Volkswagen Amarok: financiación fuerte sin interés

El principal atractivo de la campaña está puesto en la Amarok, uno de los modelos más representativos del segmento de pickups medianas. En este caso, la marca ofrece dos alternativas:

Financiar hasta $40.000.000 en 12 meses

Financiar hasta $26.000.000 en 18 meses

En ambos casos, la financiación cuenta con Tasa Nominal Anual (TNA) del 0%, sin gastos de otorgamiento ni cargos administrativos mensuales.

Además, la propuesta está disponible tanto para personas físicas como jurídicas, incluyendo operaciones de venta directa, y contempla un esquema de seguro cautivo a través de VW Broker.

Según detallaron desde la red de concesionarios, el valor de la cuota se calcula por cada $1.000 financiados e incluye capital, intereses e IVA sobre los intereses, aunque no contempla el seguro del vehículo, un punto clave a tener en cuenta al momento de calcular el costo total.

Créditos a tasa cero: cuánto se paga por mes

Para tener una referencia concreta, la automotriz difundió valores promedio de cuota por cada $1.000 financiados: