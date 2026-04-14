Será en una nueva planta en Campana. Actualmente ya ensambla utilitarios Foton y el próximo paso sería armar camionetas de Chery. A su vez reclamó un RIGI

El presidente del grupo Corven, Leandro Iraola, dijo que invertirán u$s50 millones en una planta en Argentina para fabricar nuevos vehículos.

Así lo dijo en declaraciones al diario La Nación. "Vamos a aumentar la gama de camiones que fabricamos y comenzar con la producción de las pick-ups, en una inversión alrededor de los u$s50.000.000 en total, de los cuales unos u$s25.000.000 estarán destinados a la nueva planta en Campana, para producir entre seis y siete modelos distintos", adelantó Iraola.

Por otro lado, ratificó la intención que venía señalando desde que el año pasado su empresa se hizo cargo de la marca Chery en el país.

Corven comenzó como autopartista y luego cambió su oferta importando y ensamblando motos.

La actividad de Corven en Argentina

Actualmente fabrica localmente, en una planta en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, los modelos TM1, ZTruck, Aumark 614, Aumark 916 y Aumark 1016 de la marca china Foton y Zanella.

Con esta nueva inversión en Campana mudará y ampliará su capacidad y apunta diversificarse al competitivo segmento de las pick-ups, aunque no especificó de qué marca.

"Cerca del 80% de la nueva línea de producción en el parque industrial de Campana ya está hecha. Yo estimo que de seis a ocho meses durante este año vamos a estar inaugurando la nueva planta", aseguró Iraola, y añadió que "estamos trabajando en la posibilidad de fabricar Chery en la Argentina, donde ya existieron contactos y charlas para el desarrollo de la red de proveedores".

A su vez no descartó la posibilidad de producir otra silueta como podría ser un SUV, aunque aclaró que para que todo esto se concrete se precisa que "la marca tenga un volumen de escala para poder producir en la Argentina".

Cabe recordar que por el lado de Foton actualmente Corven comercializa las pick-ups Tunland G7, V7 y V9, mientras que en el caso de Chery vende los modelos Tiggo 2 Pro Max, Tiggo 4 CSH, Tiggo 7 Pro Hybrid, Tiggo 8 Pro y Arrizo 8 CSH.

En enero, en Cariló, Chery anticipó que este año lanzará en nuestro país una pick-up mediana que no sería otra que la Himla, un modelo de una tonelada de carga que fue diseñada para el mercado latinoamericano y que cuenta con mecánica turbo diesel de origen Nissan.

Por último, Iraola señaló que "veo muy bien muchas de las cosas que hace el Gobierno, como tener un control fiscal o tener incentivos sobre el RIGI a grandes empresas, pero para mí hay que hacer un RIGI para empresas medianas y chicas".