Estalla la guerra comercial: Trump ordenó masivo retiro de empresas de EE.UU. en China

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump exhortó a las grandes empresas norteamericanas radicadas en China a volver a su país para continuar sus operaciones en Norteamérica.



"Nuestro país ha perdido, estúpidamente, billones de dólares con China durante muchos años", sostuvo Trump en su cuenta de Twitter.

"Han robado nuestra propiedad intelectual a razón de cientos de miles de millones de dólares al año, y quieren continuar. ¡No dejaré que eso suceda! No necesitamos China y, francamente, estaríamos lejos, mejor sin ellos. Las enormes cantidades de dinero hechas y robadas por China de los Estados Unidos, año tras año, durante décadas, deberán detenerse", expresó.

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China , including bringing..

....all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop - it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way!