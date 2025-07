Baja de retenciones a carne y granos: la medida que ilusiona al agro, en la previa de Milei en La Rural

Se agitó el avispero en el campo durante las últimas horas. Es que comenzaron a circular versiones que hablan de un posible anuncio para el sector en los próximos días, y que verían la luz el próximo sábado, ni más ni menos que de la boca del propio presidente de la Nación, Javier Milei.

El mandatario visitará la Expo Rural de Palermo el próximo sábado, y se espera que haga anuncios rutilantes, luego de un creciente malestar en el agro.

Milei y Caputo habían anunciado a fines de 2024 una rebaja temporal de la alícuota de los derechos de exportación a los granos, que finalizó el 30 de junio. Con esta medida, soja, maíz, girasol y sorgo volvieron a los niveles anteriores, mientras que el trigo y la cebada prorrogaron esta mejora hasta marzo del 2026.

El agro se había ilusionado mucho con la posibilidad de una extensión a esta temporalidad de la medida, y resultó un balde de agua fría la vuelta al régimen anterior, lo que generó asambleas en asociaciones rurales del interior para evaluar pasos a seguir, y alternativas de manifestaciones públicas en la pista de Palermo.

Esta situación se descomprimió algo luego de la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei con los miembros de la Mesa de Enlace, y se apaciguaron algo los reclamos dirigenciales, pero se mantiene el descontento en las bases. Con estos niveles de retenciones, los costos en alza y los precios internacionales a la baja, la agricultura está dejando a productores en el camino, y los márgenes en muchos casos de la actividad no dan.

Baja de retenciones a carne y granos: el rumor que crece e ilusiona al agro

Con este escenario de fondo, comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp una versión que habla de que se anunciaría una baja de retenciones para los granos que aún mantienen altos sus porcentajes de retención (soja 33%, maíz y sorgo 12%, girasol 7%), pero también alternativas a la exportación de carne de algunas categorías bovinas, que aún mantienen ese impuesto.

Si bien todo comenzó con un posteo de una cuenta parodia en la red social X (ex Twitter), una versión apócrifa de un cable de la agencia Reuters encendió la mecha para que circule la información de un posible anuncio.

Estas versiones no solo que no fueron desmentidas desde el gobierno oficial, sino que fueron respaldadas de algún modo por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que en la propia Rural de Palermo descartó una eliminación del impuesto, pero no descartó algún anuncio de parte del presidente.

Otro elemento que encendió la luz de esperanza agrícola, fue un posteo en X de Luis Caputo, ministro de Economía, que recientemente aseguró que "la obsesión del gobierno son las retenciones", y pidió "confianza y paciencia".

También, generó expectativas la misión de seguridad presidencial en el predio histórico de Palermo, donde el presidente hablará el sábado 26. Según se pudo conocer, Milei asistirá al evento junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Luis Caputo, lo que aumenta las expectativas respecto un anuncio rutilante.

Amplia expectativa frente a los posibles anuncios de Javier Milei en La Rural

Está claro que el gobierno busca alguna medida para el sector agropecuario, que se encuentra con desazón. Los agricultores bancan a Milei, pero recuerdan todos los días la promesa electoral de eliminar retenciones desde el día 1 de gestión, algo que luego de transcurrir 18 meses no tuvo lugar.

Entonces, apoyado en su excelente relación con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, Milei tendría en carpeta un viejo proyecto de intercambio de retenciones por bonos. Esta iniciativa fue generada hace años por la Mesa de Enlace y fue presentada ante distintos gobiernos, ya que según los análisis técnicos, no tendría un impacto fiscal mayor.

Una de las versiones que circula es la de la emisión de un instrumento financiero vinculado al pago de retenciones que incluiría la entrega de un bono denominado BOPREAL, equivalente al 50% del valor de cada tonelada de granos exportada, como compensación parcial por los derechos de exportación que se cobran a los productores.

Esta fue la iniciativa que se le atribuyó a la agencia de noticias, pero que luego fue desmentida por los supuestos autores. Si bien es apócrifa, no se puede descartar, ya que también podría ser un intento del propio gobierno de evaluar el impacto de una posible medida en los productores, que por ahora es negativa. Solo los contenta una eliminación total y cuanto antes. En 2023, cuando era candidato, el propio Milei mencionó la posibilidad de cambiar retenciones por un bono.

Del otro lado, la carne

Otro de los posibles anuncios, que podría llegar a tener lugar el sábado, puede estar relacionado con la exportación de carne bovina. Argentina insólitamente discrimina entre vacas y novillos, y cobra aún retenciones a la carne de machos.

A mediados del año pasado se eliminaron los impuestos para categorías de vacas, cerdos y lácteos, pero quedaron gravadas las categorías bovinas como novillos, con 6,75%.

Esta es una medida ampliamente solicitada por el sector exportador nacional, ya que aceleraría un proceso productivo de animales más pesados, y generaría más ingresos con la misma cantidad de cabezas.

La expectativa de este anuncio está siempre vigente, y tendría un correlato con lo que viene exigiendo públicamente la dirigencia ruralista, en especial el presidente de la SRA, Nicolás Pino.