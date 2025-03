Milei pide apoyo al peronismo ante inminente acuerdo con el FMI y fin del cepo al dólar

De todos los mensajes que Javier Milei envió a la oposición durante su discurso ante el Congreso, hay uno que no tiene tono de chicana sino de ruego: que no le nieguen los votos para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Aunque Milei no lo dijo de manera explícita, dio a entender con claridad que la asistencia que dará el organismo internacional forma parte vital del programa económico, cuya sostenibilidad ha sido puesta en duda en las últimas semanas. Reflejo de ello son las fluctuaciones del mercado y el aumento del riesgo país, nuevamente en torno de los 750 puntos, cuando el gobierno se había ilusionado con bajarlo a los 400 puntos.

Ya antes del discurso del presidente, el gobierno había preparado el clima, con un tuit de Luis "Toto" Caputo, en el que desacreditaba las versiones sobre las diferencias entre el gobierno y el staff del Fondo. Y, como prueba de que su optimismo era fundado, retuiteó un mensaje de Gita Gopinath, la subdirectora del Fondo, que afirmaba que había hablado con Caputo y que se había avanzado en el acuerdo.

Lo que dijo Toto, y luego ratificó Milei ante el Congreso, es que habrá una asistencia financiera, que permitirá que el Tesoro cancele parte de su deuda con el Banco Central. Esa deuda, consistente en "letras intransferibles" provienen desde la gestión kirchnerista, cuando se tomaron reservas para gasto corriente.

Pero la aclaración que hace Milei es que el dinero del FMI que ingresará ahora no implica un aumento de la deuda total de Argentina, sino que se mantendrá en el mismo nivel, pero con el beneficio de que ahora el balance del Banco Central estará más sólido y que, gracias a ello, se podrá, por fin, levantar el cepo al dólar.

Aunque en un momento se había especulado con la posibilidad de que Milei quisiera evitar el paso por el Congreso -con el argumento de que la ratificación parlamentaria sólo era requerida cuando se tomaba nueva deuda, y ese no era el caso-, ahora quedó en claro que el FMI no está dispuesto a correr riesgos. En la memora del staff del Fondo está fresco el recuerdo de las denuncias penales que impulsó el gobierno de Alberto Fernández a los funcionarios que aprobaron el "stand by" de u$s58.000 millones con Mauricio Macri sin aprobación legislativa.

Apelando a los que le apoyaron a Guzmán

Por eso, Milei dejó una frase con un destinatario muy concreto: el peronismo que a inicios de 2022 votó el nuevo acuerdo al que había arribado el entonces ministro Martín Guzmán con Kristalina Georgieva.

En aquella oportunidad, el gobierno de Alberto Fernández no contó con los votos del kirchnerismo, dado que Cristina consideró que el "stand by" sería perjudicial política y económicamente. Eso dejó a Alberto en la situación de tener que depender del apoyo de la oposición, empezando por el PRO de Mauricio Macri y por la Unión Cívica Radical.

Quien hizo las gestiones para que se consiguieran los votos fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En definitiva, cuando Milei reclama que los legisladores mantengan una línea de coherencia y le den a este gobierno el mismo apoyo que antes habían dado para acuerdos con el FMI que eran menos beneficiosos, se está dirigiendo a todos los sectores que votaron positivamente en 2022. Esto incluye a diputados que respondían a Sergio Massa y al peronismo ligado a los gobernadores provinciales, así como a toda la Unión Cívica Radical.

"Nosotros vamos a resolver el problema que todos los gobiernos anteriores causaron con el déficit fiscal y su financiamiento. En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo", fue la expresión textual de Milei.

La garantía de que no habrá Plan Platita

La mención de Milei sobre el envío del proyecto para el acuerdo dio a entender que las negociaciones con el FMI están mucho más avanzadas de lo que se supone, que es seguro que se incluirá la ayuda financiera para fortalecer el balance del Banco Central y, eventualmente, que se podría levantar el cepo cambiario antes de las elecciones de octubre.

Milei prometió un sistema cambiario "más libre y eficiente", y cuando se refirió al precio del dólar no mencionó el tipo de cambio oficial -hoy en $1.064- que corre a una velocidad de 1% mensual, sino que mencionó la cifra de $1.200, cercana a la que hoy muestran los mercados MEP y "contado con liquidación".

Esto podría interpretarse como una flexibilización en la postura del gobierno respecto del actual esquema cambiario, justo en un momento en el que se especula sobre la posibilidad de un sistema de banda de flotación, que tenga como "techo" justamente el nivel del dólar paralelo. Ese sistema ya se aplicó en 2018, durante la última parte de la gestión macrista, y dejó un margen de acción al Banco Central para intervenir en el mercado con las divisas prestadas por el Fondo.

La otra promesa que hizo Milei es que, para que no se interprete que el cambio de acreedor de la deuda del Tesoro -que ya no será el BCRA sino el FMI- podrá generar un deterioro de la situación macroeconómica, se comprometerá a un mayor recorte de gastos y alivio en la presión impositiva.

Así, afirma el presidente, se evitará el riesgo de que el acuerdo con el FMI implique "cambiar impuestos explícitos por otros implícitos". Es decir, dejó en claro que la ayuda financiera del Fondo no será aprovechada para relajar las metas fiscales y monetarias y que no habrá ninguna situación comparable a un "plan platita" durante el año electoral.

Justamente, uno de los puntos en que Milei puso mayor énfasis es que la diferencia entre su gobierno y los anteriores es que él no tiene vocación de poder, sino una vocación reformista.

Y, cuando ponderó la gestión de Toto Caputo, ratificó que se mantendrá lo que considera la base de su lucha contra la inflación: el superávit fiscal y el congelamiento de la "base monetaria amplia" en $47 billones. Curiosamente, esta vez no hizo mención a la tercera ancla del programa, la cambiaria -otro motivo para suponer que el acuerdo con el Fondo podría alterar en el corto plazo el sistema del crawling peg del 1%-.

El mensaje para el mercado

Milei dejó también su mensaje al mercado de capitales: restó importancia a "los vaivenes para el prime time televisivo" y dijo que las bases que llevaron a la suba de cotizaciones en los bonos y acciones se mantienen. Es decir, ratificó la visión de que no hay riesgo de un cambio de humor drástico en el mercado que implique un pasaje masivo desde las posiciones en pesos hacia el dólar.

Pero en realidad, el solo hecho de que el presidente haya sentido la necesidad de mencionar esa volatilidad indica que hay inquietud. Fue algo que quedó en evidencia en la última licitación del Tesoro: después de anteriores llamados en que no se logró "rollear" el total de los vencimientos, esta vez Toto Caputo ofreció títulos de vencimiento corto y convalidó tasas de interés más altas. Todo un reconocimiento sobre la ansiedad del mercado por ver concretado el acuerdo con el FMI.

Ahora, tras el discurso de Milei, la pregunta lógica del mercado es cómo hará un gobierno en minoría parlamentaria para conseguir el apoyo necesario, justo cuando hasta los aliados más cercanos se muestran críticos -el propio Mauricio Macri dejó entrever su enojo por varios temas, incluyendo el escándalo de la criptoestafa, la licitación de la hidrovía, el proyecto Ficha Limpia y el nombramiento del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema-.

Hubo algunos indicios en el propio discurso del presidente. Milei sabe -como todos los que lo antecedieron en el cargo- que los gobernadores provinciales terminan siendo siempre los "dadores de gobernabilidad". Pero que su apoyo con los votos de diputados y senadores se cotiza.

Nuevo sistema de recaudación para los gobernadores

¿Cómo hará Milei para "endulzar" a los gobernadores, al mismo tiempo que les está reclamando que bajen los niveles de presión impositiva y al anunciar además que no habrá fondos del gobierno nacional para la obra pública?

La clave puede estar en la reforma del sistema impositivo: Milei dijo que este año impulsará la reforma tributaria que implicará que el gobierno nacional les transferirá a las provincias un amplio margen de autonomía para la recaudación. En la visión de Milei, lo que vendrá es un sistema inspirado en el que se aplica en Estados Unidos, donde se fomenta que las regiones compitan con beneficios impositivos para la radicación de inversiones.

Según Milei, lo que viene es un esquema en el que el gobierno central pondrá alícuotas mucho más bajas que las actuales a los impuestos de mayor recaudación, y que dejará que los gobiernos provinciales hagan el agregado de su propia alícuota, según las necesidades y conveniencia de cada uno.

En la teoría, el sistema funciona. Falta ahora la negociación de los números finos, para que cada gobernador determine si la negociación le resulta favorable. No por casualidad, en los últimos días Toto Caputo se preocupó en difundir acuerdos por refinanciación de deudas con gobernadores dialoguistas.

Aun así, queda planteada la duda sobre si Milei podrá conseguir los votos que necesita para el acuerdo con el FMI. El propio presidente admitió que imagina ese escenario como una posibilidad y que, en ese caso, buscará una solución alternativa –"solos y a nuestra manera"- para apuntalar su plan económico, sin dar detalles sobre cómo lo haría.

En todo caso, en paralelo con el tono duro de su discurso, Milei también dejó un guiño en el sentido de que está abierto a negociar. La oposición ya tomó nota.