Nafta más barata: cómo ahorrar hasta 30% al cargar combustible en julio en YPF, Shell, Axion y Puma

Petroleras, bancos y apps ofrecen reintegros clave para ahorrar en el surtidor este mes, mientras se espera una baja de precios en un mercado mas estabe

Las promociones y los reintegros mediante aplicaciones móviles y entidades bancarias se transformaron en recurso indispensable para la carga de combustibles en todas las estaciones de servicio, en tiempos difìciles para el poder adquisitivo de los salarios. Asì, durante julio, las principales banderas del mercado YPF, Shell, Axion y Puma Energy sostienen sus ecosistemas de beneficios en combinación con billeteras digitales y tarjetas bancarias.

La fuerte tendencia a la baja que experimentó el precio internacional del petróleo -donde el barril de crudo tipo Brent perforó la barrera de los valores de pre guerra en Medio Oriente- reinstaló el debate sobre los precios locales. Mientras que a nivel global la cotización internacional muestra un alivio considerable, las refinerías y terminales en la Argentina analizan el momento en que decidirán trasladar esa caída a los precios al consumidor.

Hasta entonces, la estrategia más eficiente para maximizar el ahorro consiste en cruzar los días específicos de descuento de los bancos con las aplicaciones de las propias estaciones de servicio, asegurando así el doble beneficio del reintegro y la acumulación de puntos.YPF, Shell, Axion y Puma Energy son las empresas que lideran el mercado con casi el 95% del market share.

A continuación, el detalle pormenorizado de los acuerdos vigentes para cargar en cada una de las redes cruzando las promociones de esas compañias con los acuerdos con bancos y billeteras, segín día y tipo de combustible. Como los convenios pueden ser revisados en cualquier momento de mes sin previo aviso de las marcas, es conveniente chequear la vigencia antes de cargar en el surtidor.

YPF y el poder de su aplicación digital

Carga nocturna: 6% de ahorro todos los días, sin tope, para las cargas realizadas por la madrugada (de 0 a 6 h).

Autodespacho: 3% de ahorro diario, acumulable con el beneficio nocturno.

Socios ACA: 5% de descuento todos los días en estaciones de servicio adheridas, con un tope mensual de $18.000.

Banco Nación (vía MODO BNA+): 20% de descuento los viernes en un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. El tope de reintegro se ubica en $10.000 por cliente por mes.

Banco Macro (vía MODO): Los miércoles ofrece un 20% de ahorro con tarjetas de crédito Visa Platinum (tope de $15.000 mensual) y un 30% para el segmento Selecta con Visa Signature (con un tope que escala a los $20.000 o $25.000 mensuales según la cartera).

Banco Galicia: Beneficios con Mastercard a través de MODO o de forma directa. Maneja un 10% de base para cartera general (tope de $10.000 mensual) y un 15% para clientes Éminent (tope de $15.000 mensual). Si el usuario acredita el sueldo en la entidad, suma un 10% de ahorro extra con un tope adicional de $5.000.

Banco Patagonia: Los jueves otorga hasta un 25% de ahorro para clientes Patagonia Plus y Singular que tengan plan sueldo (pagando con débito o crédito Visa y con topes de hasta $15.000 mensuales).

Banco Credicoop (vía MODO): 15% de ahorro con tarjetas de la entidad (tope de $4.500 semanal) y un 20% exclusivo para el segmento de cuentas asalariadas (tope de $6.000 semanal).

Banco Ciudad (vía MODO): 10% de ahorro los domingos abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, con un tope mensual de $10.000.

Santander (asociado a la App YPF): Mantiene acciones puntuales como "Sorpresa Santander" con un 15% de ahorro (tope de $10.000) para cargar los jueves exclusivamente con la app YPF

Brubank: Descuentos segmentados según el plan del usuario: 10% para cartera general (tope de $2.000 semanal), cartera Bruplus (tope de $4.000) y clientes Ultra (tope de $6.000 semanal).

ICBC (vía MODO): 15% de ahorro para planes de sueldo con Visa Débito o tarjetas de crédito en un pago, con un tope mensual de $15.000.

Club Universitario / Club Los Andes Pass / Bond a: Presentan reintegros específicos del 10% en combustibles premium (Infinia e Infinia Diesel) abonando con dinero en cuenta desde la App YPF, con topes fijos semanales (habitualmente de $3.000).

Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC): Beneficios cruzados para socios en estaciones adheridas.

AeroClubes : Descuentos técnicos en la carga de AVGAS y combustibles específicos para aviación civil en aeródromos seleccionados.

Cuenta DNI: en YPF: para este mes, la billetera digital del Banco Provincia enfocó su promoción del 25% de descuento los fines de semana (sábados y domingos) exclusivamente para consumos en las tiendas Full YPF (gastronomía y cafetería), con un tope de $10.000 por fin de semana.

El ecosistema Shell con alianzas estratégicas

La estrategia de la marca todavía operada por Raízen hasta que se complete el proceso de venta y transferencia de la operación al grupo Mercuria se apoya fuertemente en canalizar los beneficios hacia sus líneas de mayor valor (V-Power) y en alianzas cruzadas con el sector de retail.

Miércoles de V-Power: 10% de descuento directo en combustibles premium (Nafta o Diesel V-Power). El beneficio cuenta con un tope establecido de $4.000 por compra, por semana.

Alianza Tarjeta 365: Vigente de lunes a viernes exclusivamente pagando desde la app. Otorga un 12% de descuento en V-Power (tope semanal de $4.500 por transacción) y un 10% de descuento en combustible Súper (tope semanal de $2.000).

Cruce con Cencosud (Club Easy / Jumbo+ / Vea Ahorro): Todos los jueves ofrece un 10% de descuento en V-Power con un tope de $4.500 semanales. Si el usuario decide abonar mediante la billetera digital Cencopay (tarjeta de crédito), se adiciona un 5% de descuento directo en el surtidor.

Programa de referidos: 20% de descuento (con un tope fijo de $3.000) en la primera compra o tras recomendar la descarga de la plataforma a un tercero.

Banco Nación (vía MODO): 20% de ahorro todos los viernes abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard corporativas o individuales. El tope unificado es de $10.000 por cliente por mes.

Banco Patagonia: Los días jueves se despliega el esquema escalonado para cuentas sueldo y segmentos especiales. Los clientes Patagonia Singular con plan sueldo alcanzan el 25% de ahorro con tarjetas de débito y crédito Visa, con un tope mensual unificado de $15.000.

Banco Credicoop: Los usuarios que acrediten haberes en la entidad perciben un 20% de ahorro pagando a través de MODO, con un tope de $6.000 semanales.

Banco Ciudad (vía MODO): Todos los domingos rige un 10% de descuento utilizando plásticos de crédito Visa o Mastercard, bajo un tope mensual de $10.000.

Banco Galicia: El esquema unificado de la entidad aplica de forma masiva el día 10 de julio. Presenta un 10% para la cartera general (tope de $10.000) y un 15% para clientes Éminent (tope de $15.000), sumando un 10% extra sin comisión extra si el cliente percibe su sueldo en el banco (con tope adicional de $5.000).

Banco Supervielle: Mantiene acciones específicas con reintegros directos del 10% aplicables los fines de semana mediante transacciones validadas por QR.

Alianza Cripto (Ripio): Los días miércoles, los usuarios de Shell Box que abonen utilizando la tarjeta prepaga de Ripio reciben un 5% de reintegro en la criptomoneda estable UXD (atada al valor del dólar), de forma inmediata en su cuenta de la plataforma de activos digitales.

Axion Energy el tercer gran jugador del mercado

Axion concentra su propuesta comercial en potenciar los días lunes y viernes, articulando promociones de escala regional con el soporte tecnológico de su plataforma de fidelización.

Días Premium (Lunes y Viernes): 10% de descuento directo en las cargas de combustibles de la línea Quantium (Nafta y Diésel). La app suele fijar topes específicos por transacción que se renuevan de forma semanal.

Banco Nación (vía MODO BNA+): Se acopla a la promoción general de los días viernes, con un 20% de ahorro operando con tarjetas de crédito adheridas. Tope mensual: $10.000.

Banco Patagonia (vía MODO): Todos los jueves opera su estructura de fidelidad para el rubro combustibles. Clientes de cartera general: 20% de descuento con tarjeta de débito (tope de $7.500 mensual). Clientes Singular: 20% con tarjeta de crédito Visa (tope de $10.000 mensual). Clientes Singular con Plan Sueldo: 25% de descuento combinando débito y crédito, con el tope máximo de $15.000 por mes por cuenta.

Brubank (Segmento Ultra): Destaca este mes con un beneficio de hasta el 30% de descuento para los usuarios suscritos a su Plan Ultra de alta gama, con un tope de $6.000 por transacción, aplicable durante los fines de semana.

Bancos Regionales (Grupo Petersen): Entidades como el Banco San Juan y el Nuevo Banco de Santa Fe sostienen un esquema de reintegros para los días viernes. Ofrecen un 10% de base (con tarjetas de crédito Visa y Cabal) y hasta un 20% para sus respectivas carteras Selecta, con topes de reintegro fijados en $10.000 y $20.000 mensuales según la categoría de cuenta.

Banco Credicoop : Mantiene el beneficio del 20% de ahorro para cuentas sueldo los días asignados de la semana, con un tope de $6.000 por semana.

Banco Ciudad (vía MODO): Aplica los días domingo con un 10% de reintegro usando tarjeta de crédito, con un tope de $10.000 por mes calendario.

Banco Columbia: Otorga de forma regular un 20% de descuento en días específicos del mes para consumos generales en el rubro combustibles en estaciones adheridas de la red.

La red con el respaldo de megatrader global

Los clientes de Puma Energy, la empresa líder en el mercado global de energía, tendrán un reintegro del 10% en la carga de combustibles Súper, Premium e Ion Diesel en las estaciones adheridas utilizando la app Puma Pris y pagando con la Visa Personal Pay.

Según informó la compañía, el beneficio será todos los sábados de julio y agosto, tendrá un tope de $4.000 por transacción y un máximo de dos cargas por mes.

Esta alianza de Puma Energy con Personal Pay permitirá que más consumidores tengan la posibilidad de contar con un nuevo reintegro los sábados y durante el mes de las vacaciones de invierno, en la que los traslados se multiplican.

Más de cinco millones de clientes eligen Personal Pay y consolidan su crecimiento en el ecosistema financiero digital, por considerar que es una app que simplifica cómo las personas pagan, ahorran y gestionan su dinero en el día a día

Por su parte, la app Puma Pris cuenta con más de 1,5 millones de usuarios activos en la región. La plataforma funciona como una billetera digital y programa de fidelización, permitiendo a los clientes abonar combustibles, cargas de GNC y comprar en tiendas de conveniencia Super 7. A través de su uso, los usuarios acumulan puntos que pueden canjear por descuentos y litros de combustible.