El dólar blue tomó temperatura y marcó un nuevo máximo histórico en $1.450

Tras el feriado por el 9 de julio, el dólar blue se vendió este martes con una suba de diez pesos, a $1.450 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que anotó un nuevo máximo histórico nominal. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.390 y el MEP se ofreció en $1.377.

El Gobierno enfrenta un segundo semestre con una carga significativa de vencimientos de deuda en moneda extranjera. Mientras tanto, la actividad económica no muestra signos de reacción, y la ilusión de una rápida salida de la recesión se desvanece. La falta de reservas presiona sobre el tipo de cambio, y el gobierno debe convencer al mercado de que su camino es sostenible.

Por otro lado, las dudas sobre la salida del control de cambios aumentan. Con menos reservas, cualquier ajuste del tipo de cambio será más pronunciado. El mercado se cubre, y la brecha cambiaria se estacionó por encima del 50%, con bonos y acciones que no logran recuperar terreno.

En este sentido, indicaron que el anuncio de la fase dos del programa económico busca recuperar la confianza del mercado. Sin embargo, sanear el balance del BCRA es necesario, pero no suficiente. Y la city espera ver las cartas del gobierno para demostrar que el camino es sostenible y no requiere volantazos.

El escenario económico sigue siendo complejo, y los dólares libres están en el centro de la atención. Como siempre, el mercado espera respuestas claras y medidas efectivas para mantener la estabilidad política y financiera.

Se acortan los tiempos

De acuerdo con el equipo de Estrategia de Cohen, con el anuncio de la fase dos del programa económico, el gobierno intenta convencer al mercado de que el programa no requiere modificaciones, confiado en que los buenos resultados alcanzados en la primera mitad del año se mantendrán en el segundo tramo.

Para expertos, se acortaron los tiempos para salir del cepo y marcaron los motivos de la mayor presión al dólar blue

En este sentido, precisaron que -desde su perspectiva- sanear el balance del BCRA es un paso necesario, pero no suficiente ya que, en términos monetarios, no cambia que el acreedor sea el BCRA o el Tesoro.

"La evidente tensión del mercado cambiario presiona sobre las reservas internacionales, lo cual es una mala noticia, más aún cuando el gobierno deberá enfrentar un segundo semestre con una importante carga de vencimientos de deuda en moneda extranjera. Mientras tanto, la actividad económica no reacciona y la ilusión de una rápida salida de la recesión queda archivada", alertaron.

En este contexto, señalaron que las dudas sobre la salida del control de cambios aumentan, dado que -con menos reservas- el ajuste del tipo de cambio será mayor, por lo que se abre un escenario en el que el gobierno deberá mostrar sus cartas para convencer al mercado de que el camino es sostenible y que no requiere de un volantazo.

Para los analistas de Cohen, ante la falta de reservas y la necesidad de divisas, el gobierno se vea forzado a salir del cepo antes de lo previsto. Mientras tanto, el mercado se cubre y por ello la brecha cambiaria se estacionó por encima del 50%, mientras que los bonos soberanos y las acciones no logran recuperar terreno.

Fase dos: calesita de deuda y pesos

Para la consultora Eco Go, tras la aprobación de la Ley bases y el Paquete fiscal el último Gobierno salió a anunciar el inicio de la Fase 2: "Una vez logrado el déficit cero se pasaría a una fase de emisión cero", para lo cual se aceleró el trasvasamiento de la deuda del BCRA al Tesoro a través de lo que finalmente se denominaría Letra Fiscal de Liquidez.

"La implementación todavía no está definida, aunque en las conversaciones con Bancos trascendió que el nuevo mecanismo operaría igual que los pases sólo que a partir de ahora, la tasa de interés la pagaría el Tesoro y no el BCRA, por lo que en los hechos se pretende que el nuevo instrumento no pague ingresos brutos.

La reacción del mercado al anuncio de las condiciones de la licitación será fundamental para determinar si la corrida terminó

En paralelo, señalaron que el Banco Central lanzó una comunicación que incluye a las LECAP adquiridas en el mercado secundario a la exclusión del tope de exposición al sector público, por lo que sigue preparando el terreno para el nuevo instrumento de política monetaria.

Al respecto, indicaron que el mercado no reaccionó bien al nuevo anuncio del viernes pasado. El dólar CCL marca una brecha cambiaria que supera el 52%, con niveles que no se veían desde fines de enero, antes de que entrara en vigencia la Resolución 990 limitando la transferencia de activos al exterior de cuentas de no residentes volviendo a coordinar el carry.

Bonos en dólares: ¿por qué no suben las paridades?

De acuerdo con un informe de Aurum Valores, desde que asumió Milei los bonos en dólares tuvieron una muy buena performance con subas significativas, con mejoras que estaban asociadas a la performance fiscal y la posibilidad de que eso trajera aparejada una mejora del riesgo país.

Para la sociedad de bolsa, el escenario fiscal se consolidó y se debería haber visto una baja del riesgo país bastante más contundente. Sin embargo, esto no ocurrió. Y desde mayo los bonos operan lateralizando, incluso soportando algunas correcciones.

"El principal factor que abortó la mejora que venía mostrando el riesgo país fue que el BCRA dejó de acumular reservas. Las razones de una caída en la acumulación de divisas son varias, pero señalamos las dos principales: por un lado, el proceso de acelerada apreciación cambiaria que parecería haber agotado en la visión del mercado el esquema de crawl al 2%; y por el otro, la exagerada baja de la tasa de interés en pesos que desincentivó liquidación de divisas dada la caída abrupta del diferencial entre tasa en pesos y ritmo de crawl", comentaron.

Según los expertos de Aurum Valores, el gobierno parecería no querer modificar este esquema, por lo que alertaron que lo que queda por delante en 2024 para mejora el stock de reservas del BCRA luce muy complejo.

"Los anuncios del ministro (de Economía) y del presidente del BCRA en principio no han modificado las expectativas que tenemos para las reservas en el segundo semestre por lo que seguimos preocupados por los efectos que la no acumulación de divisas podría tener sobre el riesgo país y su impacto en bonos", concluyeron.

El escenario económico sigue siendo complejo, y los dólares libres están en el centro de la atención

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.450 para la venta y a $1.420 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.390 y el MEP se ofreció en $1.377.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación finalizó a $937,50.

El dólar mayorista se negoció a un promedio de $920,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.500.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 57%

• CCL: 51%

• MEP: 49%