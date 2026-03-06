A qué empleadas domésticas les corresponde cobrar 30% más en marzo

Conocé quiénes deben percibir el adicional por zona desfavorable este mes y cómo impactan los nuevos bonos en el sueldo final de marzo

El comienzo de marzo de 2026 trae novedades importantes para el personal de casas particulares en Argentina. Luego de las últimas reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se terminó de definir el esquema salarial que rige para este mes, el cual incluye tanto un ajuste porcentual como el pago de sumas extraordinarias.

En este escenario de actualizaciones constantes, miles de familias empleadoras y trabajadores deben estar atentos a los componentes que integran el recibo de sueldo. Más allá del incremento básico pactado, existen adicionales específicos que pueden elevar significativamente el monto final a percibir, dependiendo de la ubicación geográfica y la trayectoria en el puesto.

Quiénes cobran el 30% adicional en marzo 2026

El beneficio del 30% extra sobre los salarios mínimos no es para todo el universo de trabajadores, sino que responde al concepto de zona desfavorable. Este adicional es obligatorio para todo el personal que desarrolle sus tareas en regiones específicas del sur del país.

Según la normativa vigente, este plus corresponde a quienes trabajen en las provincias de:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

El cálculo se realiza aplicando el 30% sobre el sueldo básico establecido para cada categoría.

Aumentos y bonos confirmados para el mes

Para marzo, se aplica el segundo tramo del aumento acordado, que consiste en un 1,5% acumulativo respecto de los valores de febrero. De esta manera, el sector cierra el primer trimestre con una actualización del 3% total. Por ejemplo, para la quinta categoría (tareas generales), el valor por hora con retiro sube a 3.348,37 pesos, mientras que el sueldo mensual para esta misma escala se ubica en 410.773,52 pesos.

Además del sueldo básico y el plus por zona desfavorable, en marzo se debe liquidar la segunda cuota del bono extraordinario no remunerativo. Este monto fijo depende exclusivamente de la carga horaria semanal:

8.000 pesos para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

11.500 pesos para jornadas de entre 12 y 16 horas por semana.

20.000 pesos para aquellos que superan las 16 horas semanales.

Finalmente, no hay que olvidar el adicional por antigüedad, que suma un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos y debe figurar de manera clara en la liquidación mensual, complementando así el esquema de ingresos para el tercer mes del año.