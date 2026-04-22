Cómo realizar los pagos mensuales correctamente y mantener la regularidad de los beneficios previsionales y de salud del sector. Puntos destacados

Los aportes de empleadas de casas particulares son una obligación mensual para todos los empleadores registrados en el régimen especial del sector. Cumplir con estos pagos garantiza derechos clave como la cobertura de obra social, el acceso a la jubilación y el seguro por riesgos del trabajo (ART). En esta guía actualizada te explicamos cómo pagar los aportes, cuáles son los requisitos y cómo verificar si están correctamente registrados.

¿Qué aportes se pagan por empleadas domésticas?

Dentro del régimen de casas particulares, el empleador debe abonar mensualmente tres conceptos obligatorios:

Aportes previsionales (jubilación)

Aportes a obra social

Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)

El monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana. Para acceder a la obra social, la trabajadora debe alcanzar el equivalente a 16 horas semanales o más. En caso contrario, puede completar con aportes voluntarios o sumando otros empleos registrados.

¿Cuándo se pagan los aportes y cómo abonarlos?

Los aportes se pagan a mes vencido y el plazo para hacerlo sin recargos es hasta el día 10 de cada mes.

Medios de pago habilitados:

Homebanking

Tarjeta de crédito

Billeteras virtuales y QR

Cajeros automáticos

Pago con cheque

Empleo doméstico: nuevo valor de aportes y contribuciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un aumento en los aportes y contribuciones que deben pagar los empleadores de personal de casas particulares. Los nuevos valores rigen desde febrero y se mantendrá sin cambios hasta julio.

Para quienes emplean personal con una carga laboral de 16 horas semanales o más, el monto total a pagar asciende a $37.884,95, lo que representa un incremento de casi 0,50%, unos $ 178, respecto al período anterior. De ese total, $21.990,11 corresponden a la obra social, $1.821,88 al sistema previsional y $13.459,20 a la