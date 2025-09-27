Cajeros más caros: cuánto cobran los bancos por retirar efectivo en octubre 2025

A pesar del auge de billeteras digitales, los cajeros automáticos siguen siendo esenciales; bancos actualizan límites y ARCA define reportes de movimientos

Aunque las transferencias digitales y las apps de pago crecen día a día, el efectivo sigue teniendo un lugar central. Los cajeros automáticos permiten disponer de dinero en cualquier momento, incluso en feriados, cuando los bancos no atienden.

Cuáles son los límites de extracción, según el banco

Cada entidad establece topes distintos por cliente, y muchos permiten ampliarlos desde la app o el homebanking:

Banco Nación: $150.000 diarios, ampliable a $500.000 vía online.

$150.000 diarios, ampliable a $500.000 vía online. Banco Provincia : $400.000, ampliable desde la app.

: $400.000, ampliable desde la app. Banco Ciudad: hasta $800.000, opción de $1.200.000.

hasta $800.000, opción de $1.200.000. Banco Galicia: $400.000 y hasta $2,4 millones en cajeros propios.

$400.000 y hasta $2,4 millones en cajeros propios. ICBC : $550.000 diarios.

: $550.000 diarios. BBVA : hasta $2.100.000.

: hasta $2.100.000. Banco Macro: $400.000.

$400.000. Santander: hasta $1.000.000, de acuerdo con la categoría del cliente.

ARCA y billeteras virtuales: cuándo los bancos deben reportar movimientos

El uso de apps como Mercado Pago supera el 96% entre los adultos, pero ARCA estableció umbrales de control para los movimientos financieros:

Transferencias y pagos digitales: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

$50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Extracciones de efectivo : hasta $10.000.000.

: hasta $10.000.000. Saldos mensuales : $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas). Plazos fijos: desde $100.000.000.

En caso de superar estos límites, ARCA puede solicitar documentación que justifique los fondos, como recibos de sueldo, facturas, contratos o extractos bancarios.

Así conviven efectivo y digital

A pesar de la digitalización de pagos, los cajeros automáticos siguen siendo clave para la disponibilidad inmediata de dinero, mientras que ARCA y los bancos aseguran transparencia en movimientos de gran volumen.

Cómo sacar efectivo en cajeros sin tener la tarjeta a mano

En la Argentina existen alternativas para retirar dinero sin usar la tarjeta de débito. Los bancos permiten dos modalidades principales: generar un código QR desde la app —por ejemplo en BNA+ o Cuenta DNI— y validarlo en el cajero, o bien crear una orden de extracción que combina un número de operación con el DNI de quien hará el retiro.

El procedimiento siempre comienza en la aplicación bancaria: hay que ingresar en la opción "extracción sin tarjeta" y seguir los pasos que ofrece el sistema hasta obtener el código o la clave necesaria.

Retiro con código QR (ejemplo: Cuenta DNI)

Esta opción