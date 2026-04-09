Las empleadas domésticas cobraron con aumento. Cómo se debe liquidar el pago por hora del servicio doméstico por las jornadas trabajadas en marzo 2026

Los haberes de marzo para las empleadas domésticas llegarán con aumento a los bolsillos en abril 2026. Tras la oficialización del último acuerdo paritario del 3% bimestral y la asignación de un bono extraordinario, las escalas salariales del personal de casas particulares presentan nuevos valores de referencia.

En ese marco, el valor de la hora con retiro pasó a estar entre $3.348,33 y $4.013,30, de acuerdo a la categoría de la trabajadora.

A cotinuación, los detalles de cómo se debe liquidar el pago por hora del servicio doméstico por las jornadas trabajadas en marzo 2026.

Paritaria de empleadas domésticas 2026

El sector de trabajadores de casas particulares en Argentina cerró un nuevo esquema de actualizaciones para el primer tramo del año 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) formalizó un incremento salarial del 1,5% para febrero y un 1,5% adicional para marzo, lo que totaliza una recomposición del 3% acumulada en el bimestre.

Estos valores son los que rigen para los sueldos que se abonan en los primeros días de abril de 2026 para el personal mensualizado, y los que deben aplicarse de forma inmediata para quienes cobran por hora o jornada.

Supervisor/a

Por hora: $4.013,30 con retiro y $4.382,63 sin retiro

Por mes: $500.649,26 con retiro y $556.024,77 sin retiro

Personal para tareas específicas

Por hora: $3.807,86 con retiro y $4.161,54 sin retiro

Por mes: $466.154,67 con retiro y $517.277,03 sin retiro

Caseros

Por hora: $3.599,87

Por mes: $455.160,14

Por su naturaleza, esta categoría se desempeña siempre sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas

Por hora: $3.599,87 con retiro y $4.012,14 sin retiro

Por mes: $455.160,14 con retiro y $505.578,35 sin retiro

Personal para tareas generales

Por hora: $3.348,33 con retiro y $3.599,87 sin retiro

Por mes: $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro

Estos son los valores mínimos legales para abonar al servicio doméstico los haberes de marzo 2026 en el caso de empleados registrados. Quienes se desempeñan de manera informal no tienen garantizadas estas cifras o sus derechos laborales en general.

Asimismo, los empleadores que aplican las mejores prácticas pagan por encima de los mínimos, contabilizando la diferencia en el recibo de sueldo como "a cuenta de futuros aumentos" y abonan también los viáticos en los casos de empleadas domésticas con retiro.

Bono de abril y nuevos aumentos

Un punto clave de la negociación actual fue la incorporación de una Suma No Remunerativa por única vez, pagadera conjuntamente con los salarios de febrero y marzo. Este bono se escala según la carga horaria semanal del trabajador:

Menos de 12 horas semanales: $8.000

$8.000 Desde 12 a menos de 16 horas : $11.500

: $11.500 16 horas o más: $20.000

Es importante destacar que esta suma es fija y no se computa para el cálculo de aguinaldo (SAC), aportes previsionales ni indemnizaciones.

Nuevamente, solo el personal auxiliar de casas particulares registrado debidamente cobra por seguro este bono en abril 2026.

Este dato es importante porque el último mes para el cual rige este bono, hasta el momento, es marzo 2026. No hay definido por ahora otro nuevo aumento con actualización salarial y bono para los sueldos de abril.

Con la inflación acelerando cerca del 3% mensual, será importante que se concrete una nueva reunión de la CNTCP para evaluar ajustes necesarios a los valores hora y salarios mensualizados de las empleadas domésticas.

Adicionales y extras obligatorios

Al salario básico deben sumarse, en los casos que corresponda, los adicionales establecidos por ley que pueden incrementar significativamente el monto final a percibir:

Antigüedad: Se debe abonar un 1% adicional por cada año trabajado en la misma relación laboral.

Se debe abonar un 1% adicional por cada año trabajado en la misma relación laboral. Zona Desfavorable : Para el personal que desempeña tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, se aplica un plus del 30% sobre los salarios mínimos.

: Para el personal que desempeña tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, se aplica un plus del 30% sobre los salarios mínimos. Horas Extras: En días hábiles se liquidan con un 50% de recargo, mientras que los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, el recargo es del 100%.

La volatilidad económica llevó a que las reuniones de la CNTCP sean cada vez más frecuentes. Aunque este acuerdo cubrió el trimestre inicial de 2026, se debe analizar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo del sector y determinar si será necesario un nuevo ajuste salarial para las empleadas domésticas antes de mitad de año.