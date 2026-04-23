El cambio de paradigma del trabajo requiere de capacitación pero también de competencias inherentemente humanas que se ponen en juego

Ya no quedan dudas de que el impacto de la Inteligencia Artificial dejó de ser una proyección para convertirse en un hecho que redefine todas las profesiones y realidades laborales. Aunque los perfiles tecnológicos siguen liderando la demanda, su quehacer está siendo desafiado por una digitalización inminente que obliga a repensar la empleabilidad futura.

Las estadísticas muestran un cambio drástico en el mercado: mientras cae la demanda en áreas como la redacción, el soporte al cliente o el procesamiento administrativo, las habilidades vinculadas a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático registran el mayor crecimiento. Sin embargo, este avance técnico no desplaza lo humano, sino que lo reubica en el centro de la estrategia organizacional.

Qué no aporta la IA

El verdadero diferencial hoy no reside solo en el conocimiento técnico, sino en potenciar aquellas facultades que los algoritmos no pueden replicar, como la empatía y la inteligencia emocional.

La IA carece de la capacidad para interpretar señales sociales implícitas, lo que deja exclusivamente en manos de las personas la posibilidad de construir conexiones auténticas.

Del mismo modo, mientras los modelos actuales son excelentes en la interpolación dentro de sus datos de entrenamiento, carecen de la capacidad de extrapolación y pensamiento divergente necesaria para generar ideas originales o resolver dilemas morales complejos donde no existe una única solución matemática.

El ser humano aporta el juicio, la ética y la convicción necesaria para romper con el status quo y perseguir una visión de progreso que los datos actuales aún no pueden justificar.

Nuevo paradigma del trabajo

Ante este escenario, el colaborador ya no debe enfocarse en producir volumen o procesar tareas manuales, sino en saber dirigir sistemas de IA para que realicen esas transacciones.

Esto requiere nuevas competencias como el prompting, la capacidad de iterar y, fundamentalmente, el criterio para decidir si la propuesta de una máquina es ética y apropiada para su contexto. En definitiva, este nuevo paradigma exige una transición desde el simple "hacer" hacia la "orquestación" de agentes.

Finalmente, el upskilling en IA se presenta como el puente esencial para reducir la brecha de habilidades y acelerar la adopción efectiva de estas herramientas en todos los niveles.

Preparar a las personas para interactuar con la tecnología de forma ética y crítica no solo aumenta la probabilidad de éxito de la transformación digital, sino que evita el reemplazo innecesario de talento al promover el reskilling según el potencial de cada rol.

Al invertir en el desarrollo humano, las organizaciones fortalecen una cultura de aprendizaje continuo y pensamiento crítico, asegurando que las personas sean protagonistas activas de un futuro tecnológico que sea, ante todo, inclusivo y sostenible.