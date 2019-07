Petrolera de Galluccio sale a buscar u$s100 millones en el mercado para financiar sus planes en Vaca Muerta

Vista Oil, la compañía creada en el 2017 por el ex CEO de YPF, se suma al boom de emisión de Obligaciones Negociables que lidera Pampa Energía

La petrolera Vista Oil se suma al pelotón de empresas que se animan a buscar fondos en los mercados internacionales de capital para financiar proyectos de inversión en Argentina.

La empresa propiedad del ex CEO deYPF, Miguel Galluccio, intenta recaudar hasta u$s100 millones con la emisión de un programa de Obligaciones Negociables (ON) a corto, mediano y largo plazo que se ofrecerán a inversores locales y extranjeros entre el 23 y el 25 de julio.

El destino de los fondos será seguir sosteniendo el desarrollo de su bloque de hidrocarburos Bajada del Palo Oeste, que la empresa opera en la zona de Vaca Muerta a partir de la exploración y explotación de shale oil o petróleo no convencional.

Se trata de un área adjudicada a Vista Oil a fines de diciembre del año pasado junto a otra zona bautizada como Bajada del Palo Este por la provincia de Neuquén en el marco de un acuerdo de inversiones firmado con las autoridades de esa provincia para la sub-división del área Bajada del Palo, y el otorgamiento de dos concesiones.

La petrolera operará las dos áreas por un plazo de 35 años, reemplazando la concesión de explotación convencional del área de Bajada del Palo que mantenía vigente. Como parte de ese compromiso, Vista Oil debe destinar u$s105,6 millones para Bajada del Palo Oeste, que posee una superficie de 89.000 kilómetros y en donde lleva a cabo la perforación de ocho pozos horizontales en un plazo de 18 meses.

En el caso de Bajada del Palo Este, tiene como objetivo perforar cinco pozos horizontales, con un monto de inversión total aproximado de u$s51,8 millones dentro de un plazo de 36 meses.

Para hacerse cargo de las dos concesiones, la petrolera de Galluccio pagó a Neuquén casi u$s10 millones en conceptos de bono de explotación; bono de Infraestructura y en materia de responsabilidad social empresaria, además de otros u$s1,1 millones en concepto de impuesto de sellos.

En el caso de las ON, la emisión de los títulos no podrá superar los u$s50 millones pero ampliable a u$s100 millones, aunque el monto final aceptado por la petrolera será informado este viernes 26 de julio, cuando finalice el período de la subasta, a través de un aviso de suscripción que se publicará en la web de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Te puede interesar Concurso preventivo para la empresa dueña del fernet 1882 y el etanol en el centro del país

La creación de este programa coincide con el anuncio de Vista Oil de cotizar en Wall Street a partir de la venta de 10 millones de acciones en una operación mediante la cual la petrolera creada por Galluccio en el 2017 podría obtener otros u$s100 millones.

Según el prospecto del programa de ON, la emisión constará de dos tramos, uno competitivo y el otro no competitivo. En el primer caso, las órdenes de compra deberán incluir la tasa fija solicitada, mientras que en el segundo caso no habrá obligación de repetir esa oferta.

La fecha de emisión será el próximo miércoles 31 de julio y el vencimiento el día en que se cumplan 24 meses contados desde la emisión y liquidación. En cuanto a la tasa de interés, será fija y se determinará a través de la subasta antes de la fecha de emisión y liquidación.

La decisión de Vista Oil se suma a las ya tomadas por un importante grupo de empresas energéticas y petroleras de salir a buscar en los mercados de capitales recursos por casi u$s7.500 millones para pagar deuda o solventar inversiones.

Te puede interesar El ascenso de Uniqlo, la empresa que logró convertirse en un imperio de la moda

En el grupo se encuentran Pampa Energía y sus controladas Edenor y TGS , que lideran la colocación de ON para financiar planes de negocios en el país, a pesar de que la incertidumbre electoral se derrama también como inestabilidad en los planos económico y financiero y de que el riesgo país sigue siendo un freno para mejorar las ya altas tasas de interés.

En los últimos meses, el tenue mejoramiento de las variables macro y el crecimiento en las encuestas de Mauricio Macri vienen generando un clima positivo entre las empresas, que se animan a volver a los mercados en busca de fondos para apuntalar proyectos de inversión o de renegociar deuda a largo plazo.

Los casos de YPF y Telecom, que entre junio pasado y este mes, lograron colocar títulos por casi u$s1.000 millones entre inversores extranjeros, preceden a las intenciones de otras grandes empresas locales de animarse a ofrecer acciones, Obligaciones Negociables (ON) o de cerrar créditos millonarios con inversores o bancos del exterior.

Pero en la lista aparecen también Pampa Energía y varias de sus empresas controladas como Transportadora de Gas del Sur (TGS); Edenor y el propio holding propiedad del empresario Marcelo Mindlin. En total, se prepara para emitir títulos por hasta u$s4.950 millones. Todas cotizan tanto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como en el mayor mercado bursátil del mundo como es el de Nueva York o NYSE, por sus siglas en inglés.

Otro caso es el de YPF Luz (subsidiaria de la petrolera estatal); Genneia; Cresud; Compañía General de Combustibles (CGC) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entre otras.

Todos muestran una mayor disposición de las empresas y bancos argentinos por regresar a los mercados internacionales de capital tras más de un año de sequía y a pesar de que todavía se exponen a pagar altos riesgos de endeudamiento.