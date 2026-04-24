Un mail filtrado del Pentágono dice que la administración de Trump podría dejar de apoyar a Gran Bretaña, en favor del reclamo de la Argentina

El presidente Javier Milei dijo que desde su administración están "haciendo" todo lo "humanamente" posible para que las Islas Malvinas vuelvan a "manos" de la Argentina.

Así lo expresó Milei en declaraciones a un streaming: "Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro".

Y continuó: "Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente'", agregó el mandatario nacional en medio de rumores crecientes que dan cuenta de una intención de Estados Unidos de dejar de apoyar la postura Británica.

Filtración en Washington: EE.UU. pone bajo revisión su respaldo a Reino Unido por las Malvinas

La controversia se originó cuando un correo interno que circuló en los niveles altos del Pentágono encendió alertas en Washington al detallar distintos cursos de acción que Estados Unidos evalúa frente a la negativa de varios aliados europeos de acompañar operaciones militares vinculadas al conflicto con Irán. Según información difundida por Reuters, entre esas alternativas aparece incluso la revisión del respaldo diplomático tradicional estadounidense en temas sensibles.

En ese marco, uno de los puntos más llamativos del documento es la posible reconsideración del apoyo a ciertas posiciones europeas sobre territorios en disputa, con una mención indirecta a las Islas Malvinas, bajo administración británica pero reclamadas por Argentina.

Malvinas, en el tablero diplomático

El texto filtrado sugiere que la administración estadounidense podría revisar su postura respecto de lo que denomina "posesiones imperiales", categoría dentro de la cual se incluirían las Islas Malvinas.

Actualmente, el Departamento de Estado reconoce la administración del Reino Unido sobre el archipiélago, aunque también admite la reivindicación argentina.

La trascendencia de esta información fue reflejada por distintos medios del Reino Unido, entre ellos The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian, que siguieron de cerca el contenido del documento.

Ejercicios militares: el Reino Unido volvió a movilizar tropas desde Malvinas a Georgias del Sur

Por otro lado, el Reino Unido volvió a mover fichas militares en el Atlántico Sur. El patrullero HMS Medway navegó hacia King Edward Point, en Georgias del Sur, para desembarcar tropas y completar tareas de patrulla. La misión no fue un hecho aislado: formó parte de una estrategia más amplia que Londres sostiene desde hace meses.

Según informó British Forces South Atlantic Islands (BFSAI), personal del 4.º Batallón del Regimiento de Paracaidistas (4 PARA) bajó a tierra para realizar patrullas y tareas de desactivación de explosivos (EOD) cuando fue necesario. Una vez cumplida la misión, el buque regresó a las Islas Malvinas para retomar su rol como patrullero oceánico residente.

El despliegue no aparece como un episodio aislado. Se inscribe dentro de la Operación Southern Sovereignty, una misión conjunta diseñada para probar la capacidad británica de operar simultáneamente en distintos puntos del teatro suratlántico.

La propia Royal Air Force indicó que esa operación se extendió entre Georgias del Sur y la isla Ascensión, mientras la Royal Navy la ubicó dentro de un espacio de casi 1,5 millones de millas cuadradas que conecta Malvinas, Georgias del Sur y Ascensión.