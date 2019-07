Campaña de Uber contra la inseguridad: cómo verificar los datos del auto antes de viajar

Verificá tu viaje es el nombre de la campaña que inició la compañía para incrementar la seguridad de los pasajeros y los conductores. Cómo funciona

Desde este martes aquellas personas que pidan un viaje a través de Uber recibirán una notificación en la que le recordarán que, antes de subirse al auto, revisen los datos para confirmar que los del automóvil y el socio conductor coincidan con la información que viene en la app. Se trata de una medida para incrementar la seguridad de los pasajeros y también de los conductores de Uber. Y, para ello, volver a revisar la marca y el modelo del auto, además de la imagen del coche, junto al nombre y la foto del socio conductor.

Se trata de una campaña para prevenir que los usuarios se suban a un vehículo que no corresponde y, así, evitar cualquier tipo de confusión. Bajo el nombre "Verificá tu viaje" la campaña apunta a que, en caso de que los datos provistos por la aplicación no coincidan con los del auto o del conductor, el usuario no sólo cancele el viaje sino que reporte la situación.

El objetivo, como se dijo, es prevenir estas inconsistencias, como también cualquier tipo de confusión, especialmente en aquellos lugares en donde hay mucha concurrencia de personas, como los aeropuertos, las salidas de los teatros, conciertos y espectáculos deportivos como también las zonas de bares y restaurantes

Te puede interesar Instagram prueba ocultar "likes" para evitar la aprobación de los demás

La app de Uber incluye otras herramientas de seguridad, entre ellas un botón para comunicarse con el 911 ubicado en la aplicación que se mantiene visible en el mapa durante todo el viaje para poder realizar una llamada de emergencia ante cualquier urgencia.

A esto se suma la posibilidad de contactar con un equipo de soporte los 7 días de la semana y las 24 horas del día.

Te puede interesar Rusia no cree que el Apolo 11 haya llegado a la Luna y viajará a comprobarlo

"Con esta campaña queremos incentivar el uso de las herramientas de seguridad que brinda la tecnología de Uber, como ver la ruta en curso y compartirla en tiempo real con contactos de confianza", aseguró Felipe Fernández Aramburu, responsable de Desarrollo de Negocios de Uber Argentina.

"Esta campaña es parte de nuestros continuos esfuerzos para reforzar la seguridad en el uso de la plataforma. Con esta iniciativa recordamos a los usuarios la importancia de corroborar que se están subiendo al vehículo cuyos datos son los indicados en la aplicación", añadió Fernández.

El tema de la seguridad es uno de los focos en los que se está concentrando Uber, especialmente en América latina, donde este tema es uno de los que más preocupación genera entre los ciudadanos.

Atento a esta situación, la compañía viene realizando esfuerzos para desarrollar tecnología que permita incrementar la seguridad tanto del pasajero como del conductor, que a veces también es víctima de los hechos de inseguridad que afectan a los habitantes de las grandes ciudades.

El tema de la seguridad fue desarrollado por iProfesional en el artículo que se puede leer desde aquí, y que explica que, más allá de dar servicios, Uber se considera a sí misma como "Somos tecnología".