La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será un hito deportivo, sino también un punto de inflexión en la seguridad y la experiencia de los aficionados en los Estados Unidos. Ante la expectativa de recibir a más de 20 millones de visitantes internacionales, los aeropuertos estadounidenses se preparan con innovaciones sin precedentes.

La empresa Clear, en colaboración con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estadounidense, lanzó un programa piloto de puertas electrónicas biométricas (eGates) para agilizar la verificación de identidad en los aeropuertos más concurridos.

Las eGates utilizan tecnología de reconocimiento facial en tiempo real para verificar la identidad de los pasajeros en cuestión de segundos, comparando su rostro con la imagen de su documento de identidad y tarjeta de embarque. Esto permite a los viajeros avanzar directamente al control de seguridad, sin detenerse en el podio de la TSA.

A pesar de la automatización, la TSA mantiene el control operativo total, activando el acceso y aplicando los requisitos de seguridad gubernamentales. Este sistema no solo optimiza la eficiencia, sino que también mejora la experiencia del viajero, haciéndola más rápida y menos intrusiva, vital en eventos de alta concurrencia como el Mundial.

El despliegue inicial de las eGates en los aeropuertos Hartsfield-Jackson de Atlanta, Ronald Reagan de Washington D.C. y Seattle-Tacoma marca el inicio de una colaboración estratégica. La inversión demuestra cómo la innovación tecnológica puede complementar y fortalecer los esfuerzos gubernamentales en infraestructura de transporte.

Esta alianza busca optimizar la seguridad y preparar a los aeropuertos para el aumento de pasajeros previsto durante el Mundial y las celebraciones del 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

La integración de tecnologías biométricas representa una transición hacia un modelo de seguridad más inteligente, priorizando la eficiencia y la experiencia del usuario. Este modelo mejora la logística, reduce los tiempos de espera y abre nuevas oportunidades para personalizar la experiencia del viajero.

La recopilación y análisis de datos biométricos podrían permitir a las autoridades anticipar y gestionar mejor los flujos de pasajeros, identificar riesgos y ofrecer servicios adaptados a las necesidades individuales, aunque plantea interrogantes sobre la privacidad y el manejo ético de los datos.

La biometría: Tendencia en crecimiento

La adopción de tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial, la huella dactilar y el iris, creció significativamente, impulsada por la necesidad de mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.

Estas tecnologías ofrecen una verificación de identidad más rápida y precisa, reduciendo la dependencia de documentos físicos y agilizando los procesos de control. La biometría también se está expandiendo en actividades masivas: un informe de Wicket Software indica que casi la mitad de los operadores de recintos consideran o ya implementaron reconocimiento facial para agilizar el acceso y mejorar la seguridad, permitiendo a los asistentes ingresar sin boletos físicos, usando su rostro como autenticación, lo que podría ser la norma en los próximos años.